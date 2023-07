“Congruencia”; ¡con qué se come!

¡Es solo un concepto!, pero dice todo acerca de la conducta humana. Se trata de una palabra que, cuando es virtud, define a la persona. Un proceder humano es congruente cuando la persona empeña su palabra y la refrenda con su actuar. Esa conducta lo separa del “rebaño”, de la medianía. Ya que distingue al que cumple lo que promete. Por eso, el diálogo con una persona congruente es una comunicación sin equívocos, que “afianza al piso”, las seguridades, y ubica a quien tiene esa virtud en las alturas del compromiso cierto. Porque entonces se sabe que los acuerdos surgidos de la comunicación congruente habrán de cumplirse. Así es que no hay lugar a confusiones; toda palabra debiera ser “una palabra de honor”. Debería ser la constante en la comunicación humana.

En el polo contrario tenemos a la mentira, proceder engañoso con finalidad egoísta, perversa; quien es víctima de la mendacidad, también lo es del desencanto, por la inseguridad a que lo conduce aquel mentiroso con quien se dialoga. Con alguien así, lo que se conviene es inseguro, y lo que habrá de suceder, incierto. Por ello, ser congruente en nuestra vida es de una trascendencia insospechada, pero poco apreciada; acostumbrados como estamos a la falsedad y a la impostura.

Es en la comunicación política donde la falsedad en la expresión se torna falaz. Decir “político equivale a mentiroso”. Lo inusual y fuera de serie es toparse con un personaje de la política que honre su palabra cumpliéndola. Cuando esto ocurre causa asombro, admiración.

Hay oscuros personajes, como el tal “Alito”, experto en mentir; las falacias le brotan naturales y una tras otra. En las aguas negras del discurso o “declaracionitis” de la política es casi imposible discernir o tamizar lo verdadero de lo falso. Esto, porque el aplomo con que se dice coadyuva la mentira.

Esto viene al caso porque quien ahora gobierna al país es un personaje con fama de rebelde social, del que los politólogos opinan que, por sus cualidades de congruencia, terquedad de luchador social, líder que se ha construido en el fragor de la batalla y apasionado por servir a las causas sociales, lo harán trascender a los anales históricos contemporáneos. Muestra congruencia de lo que predicó desde hace años y lo que ahora hace.

En este breve aporte periodístico es imposible anexar un análisis de congruencia como los del analista Bernardo Barranco, que sostiene lo anterior con los “pelos de la burra en la mano”. Imposible que todos los que hoy se amparan en morena sean congruentes; la mayoría resultan advenedizos, oportunistas, prófugos, mentirosos; personajes menores, casi insignificantes.

Buscadores de poder y de recursos. Pero carentes de emoción social, sin vocación de servicio. Son un fiasco, un verdadero fraude de la política municipal. Como hoy sucede en Chiautempan, donde entre padre e hijo hacen y deshacen, protegidos por ASA, quien prepara el camino y la alcancía para su retorno. Ayer fueron priistas, hoy morenistas que sin pudor ni vergüenza se han entregado al saqueo. Al cabo en el río revuelto del morenismo, caben de “chile, de dulce y de manteca”.

Ahora, sueñan con una dinastía que transite por la diputación local y después regrese a la presidencia municipal. Personajes de barriada, incongruentes a quien se mide por lo que hace. Dualidad padre e hijo que han hecho de los ingresos del municipio oportunidad de fortuna y han tirado al basurero el lema de no robar, no mentir, no traicionar.

Pero también nos acecha ahora, un enjambre de grillos “madrugadores”, verdaderos “chapulines”. Uno de los cuales es despreciado en su comunidad textilera guadalupana pero que, desesperado, se mueve buscando gobernar el municipio. Hay otro que ha sido “el poder atrás de”, “eminencia gris”, que de segundón ahora quiere ser el mero mero, y no conforme con que la política le ha dado casas, coches y privilegios, ahora ambiciona la silla principal. Esto son personajes incongruentes, entre otros, movidos por sus ambiciones y que ahora a diestra y siniestra prometen, se comprometen, ofrecen lo que no cumplirán.

Lanzan mensajes tempranos y organizan a sus huestes. Grillitos parroquiales, falsarios hasta con ellos mismos. Madrugadores de conveniencia frente a un pueblo que observa, y que distingue entre los demagogos y los que cumplen su palabra. La renovación democrática es sana, porque la prolongada estancia en el poder prohíja caciques que se sienten imprescindibles. Mejor será que aquellos que aspiran elaboren y presenten un programa de trabajo realista, que cumplan con todo honestidad y cariño por su tierra.