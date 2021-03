Contundente mensaje: hay unidad y trabajo

El domingo pasado, los partidos que integran la coalición Unidos por Tlaxcala dieron un contundente respaldo a Anabell Ávalos, quien tomó protesta como candidata a la gubernatura, con el aval de los líderes nacionales y estatales del PAN, PRI, PRD, PAC y PS

El mensaje fue muy claro, es tiempo de ver hacia adelante para fortalecer un proyecto que lleve a buen puerto a nuestro estado, alejado de las malas decisiones que el partido en el gobierno federal ha tomado, retrocediendo a México cincuenta años en el pasado.

La justificación para estar cinco partidos unidos fue contundente, pues lo que nos une se llama Tlaxcala, el interés superior, por encima de cualquier ideología, es la construcción de un gobierno integrado por diversas corrientes de pensamientos, que no ponga en riesgo la estabilidad y el progreso del estado.

Mucho le apostaron otros proyectos y personajes políticos a que no se lograría construir la coalición Unidos por Tlaxcala, hoy no solamente es un hecho, sino que las estructuras partidistas no han perdido el tiempo, y han comenzado a tejer fino a ras de tierra, en cada una de las comunidades de nuestro estado.

Atrás quedaron las “encuestas” que daban una ventaja inalcanzable, que decían que no había nada que hacer porque la elección estaba prácticamente ganada. ¡Se equivocaron! Unidos por Tlaxcala es un proyecto sólido con todas las posibilidades de competir para ganar.

El trabajo político con personas de carne y hueso dice mucho más que los aventurados y aguerridos bots de las redes sociales del partido oficial, quienes no se cansan de descalificar, agredir e incitar a la violencia a través de perfiles falsos. Estos ciervos de las redes sociales no hacen más que amedrentar y enrarecer el clima político en Tlaxcala.

Lo cierto es que en la coalición Unidos por Tlaxcala no nos vamos a detener, como bien lo dice Anabell, no daremos ni un paso atrás en la lucha por continuar por el camino del desarrollo, del combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho desde las instituciones estatales.

Inaceptable uso de la vacuna con fines electorales

¡Vaya descaro el de Morena! Resulta que de la cuenta oficial de ese partido en Twitter, se publicó un tweet -que después fue borrado- en el que aseguraba que ante la pandemia: “seguiremos distribuyendo y aplicando la vacuna contra el Covid-19 de manera gratuita para todos y todas”.

Era de esperarse que intentaran utilizar la vacuna y los programas sociales con fines políticos quienes han hecho el peor manejo de la pandemia, con la tasa de mortalidad más alta a nivel mundial.

El gobierno debería estar ocupado en ser eso, gobierno, no en ser partido y mucho menos utilizar los recursos públicos para favorecer a su proyecto político.

Agradezco el favor de su lectura.