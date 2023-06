Digo tu nombre con todo el silencio de la noche,

lo grita mi corazón amordazado.

Jaime Sabines





Nadie debería sentir que la coacción social limita su derecho humano a vivir con plenitud el amor, ese sentimiento que mantiene a la sociedad caminando y a las personas con esperanza.

Así como no hay madres solteras, solo madres; así como no hay hijos bastardos, solo hijos, así no hay mejor manera de amar que la que vivifica, procura, cuida, protege y evoluciona con la otra persona.

Durante mucho tiempo, las creencias y el miedo a la otredad sentenciaron a quienes aman a un semejante en sexo como enfermos, como pecadores, como anormales.

No fue sino hasta el lunes 02 de mayo de 1972 cuando en el segundo día de la convención anual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por siglas en inglés), del fondo del salón Danés del hotel Adolphus de Dallas, Tx., se coló una figura disfrazada con una máscara de Richard Nixon, peluca rizada y un enorme esmoquin. Era John Fryer, quien, ante sus pares, casi todos hombres blancos, declaró bajo el anonimato de su disfraz: “Soy homosexual”, “Soy Psiquiatra”.

En los diez minutos que duró su participación, el Doctor Henry, como pidió ser llamado, describió la vida de los psiquiatras homosexuales, que, por supuesto de manera oficial no podrían haber sido reconocidos, pues la homosexualidad estaba clasificada como enfermedad mental; reconocerla significaba la revocación de la licencia médica y el fin de la carrera de quien siquiera lo intentara.

Aun con ese enorme riesgo, el Doctor Henry insistió: “Todos nosotros (si reconocemos ser homosexuales), tenemos algo que perder, sin embargo, corremos un riesgo aun mayor al no vivir nuestra humanidad plenamente. Esta es la mayor pérdida, nuestra humanidad honesta”.

Al año siguiente, la APA eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales del Manual de Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades Mentales (DSM, por siglas en inglés) y con ello las razones jurídicas que hasta entonces sustentaban prácticas discriminatorias y tratamientos crueles e invasivos para “curar” lo que nunca fue curable.

Hay quienes sustentan en fracciones de la biblia, creencias o simplemente odio por el distinto, lenguaje, prácticas y juicios de superioridad moral por el solo hecho de tener relaciones heterosexuales. Olvidan que Jesús defendió a la Magdalena cuando se le quería lapidar a muerte. Olvidan que el nuevo testamento se basa en el amor, olvidan que no te hace decente con quien duermes o a quien amas, olvidan que las buenas personas no predican, actúan con misericordia, empatía y respeto.

El propio jefe de la iglesia católica, el vicario de Cristo, el Papa Francisco I, ha pronunciado en distintas ocasiones estas frases: “los homosexuales son hijos de Dios, tienen derecho a la familia; los padres deben acompañar a sus hijos siempre, ser homosexual es una condición humana. Pecado es la falta de caridad con el prójimo”.

Aún hay 67 países que tipifican la homosexualidad como delito. México ha legislado a favor de los derechos humanos y la no discriminación en la propia Carta Magna. Para fortuna de todas y todos, desde 2007 se eliminó en el nuevo Código Penal cualquier mención que pudiera inducir a la persecución de las personas de la diversidad sexual.

El sábado 24 de mayo fue la marcha del orgullo LGBT+ 2023 en la CDMX y otras ciudades. Hay manifestaciones que pueden gustar o no, como los desnudos, las caracterizaciones o la presencia de infantes, entre las que he escuchado. Se vale disentir, pero no juzgar. Todas y todos tenemos derecho a amar en libertad. Lo importante es cultivar amor y no odio. Nadie, nadie debería amar con el corazón amordazado.