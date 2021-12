Crónica de un año que termina

*Andrés Corona Hernández

Para cuando este artículo se publique faltarán unos días para que termine el 2021, año que nos dejó muchas experiencias, aprendizajes, tristezas y alegrías, pero, sobre todo, una nueva forma de entender la vida laboral; las tecnologías de la información sustituyeron las reuniones presenciales y permitieron continuar con la dinámica de trabajo en las organizaciones públicas y privadas porque la vida a pesar de la pandemia de Covid-19 continúa.

Así, tuvimos que aprender a utilizar las herramientas informáticas de Zoom, Teams, Webex, etc., algunos con facilidad y otros con dificultad, pero si no lo hacíamos corríamos el riesgo de no insertarnos en la nueva realidad del trabajo a distancia.

El recuento del año que termina es apropiado, porque sucedieron muchos eventos que nos dejaron aprendizajes significativos y muchas primeras veces. Fue el primer proceso electoral en donde el reclutamiento y selección se realizó de manera virtual a través de una plataforma informática, y en algunos distritos electorales del país, exámenes y entrevistas se realizaron también de manera virtual.

En el caso de Tlaxcala, las condiciones del semáforo epidemiológico permitieron que las dos últimas etapas se realizaran de manera presencial y el distrito electoral federal 01 de Apizaco tuvo el mayor número de solicitudes al alcanzar las 500. También fue la primera vez que una elección se realizó en condiciones con medidas sanitarias estrictas para que no se propagaran los contagios por el virus SARCOV-2, tanto para la ciudadanía que resultó sorteada para el funcionariado de las Mesas Directivas de Casillas, como para Supervisoras/es y Capacitadores/as-Asistentes Electorales; afortunadamente los contagios fueron mínimos y el personal se recuperó pronto.

Para la elección más grande de la historia electoral de nuestro país, para quien esto escribe, también fue el primer proceso electoral en Tlaxcala; sin duda, las presidencias de comunidad representaron un reto además de la complejidad de elaborar los listados diferenciados y el apasionamiento ciudadano en algunos lugares del distrito, que terminó en la quema de tres paquetes electorales en la sección 179 del Barrio de San Sebastián del municipio de Huamantla. También es digno de reconocerse el ánimo de la ciudadanía tlaxcalteca para participar en las elecciones, como bien se dice: “las elecciones las hacen las y los ciudadanos”; y otra primera vez, el porcentaje de participación ciudadana para unas elecciones intermedias donde solo se eligen las diputaciones que fue superior al 50 por ciento, porque las anteriores rondan el 42 y, en el extremo, el 33 por ciento de participación ciudadana.

¿Qué ocurrió en ámbito electoral en el año que termina? Se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados de la entidad, se renovó el Poder Ejecutivo local, 60 Alcaldías y cientos de Presidencias de Comunidad, figura única en el país que se elige por votación. Para el Instituto Nacional Electoral (INE), hubo muchas actividades adicionales además de la elección ya mencionada. Se realizó la Consulta Popular para llevar a juicio a los expresidentes; la Consulta Infantil y Juvenil 2021; está en marcha el reseccionamiento y los actos preparatorios para la eventual Revocación de Mandato fijada para el 10 de abril de 2022, actividades inéditas para quienes formamos parte del INE, pero que se han organizado y desarrollado de manera satisfactoria y con el profesionalismo de siempre. Todos estos actos por supuesto que da alegría y satisfacción haberlos llevado a buen término, no solo para la institución sino con el reconocimiento ciudadano que, al final, es para quien se trabaja.

Las tristezas que nos deja este año son las pérdidas de vida de compañeras y compañeros entrañables que no ganaron la batalla contra el SARCOV-2, o que murieron a manos de la delincuencia organizada o desorganizada, pero que al final el resultado es el mismo y no pudieron terminar el proceso electoral. También, otra primera vez en el proceso electoral 2021, es que más de 100 candidatas y candidatos fueron asesinados incluso durante sus actos de campaña y la violencia se hizo presente en la jornada electoral de manera mucho más visible. Esperemos que esta situación no se repita en futuros procesos electorales, porque mina la confianza de la ciudadanía para participar en las elecciones.

Hagamos votos para que en el año 2022 las elecciones, y en general la vida pública de México, sea mejor que el año que termina.

*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva

Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala