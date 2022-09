Crónica septembrina

¡Tiembla en septiembre! … por vez tercera un 19 de septiembre, el país se sacude con un sismo. México es “Tierra de volcanes” de grandes sierras y montañas. Perduran recuerdos amargos por estremecimientos pretéritos. Ni los geólogos nos dicen el porqué de esta calendárica repetición.

La gran ciudad está asentada sobre cinco lagos, que ahora ya son “tierra firme”. Pero en el subsuelo se agita la masa pantanosa que a cualquier sacudimiento subterráneo lo reproduce con mayor intensidad. Septiembre, pareciera de temblores // ¡Tiembla en Europa!... Pronostican un invierno gélido, al no disponer del gas de las estepas rusas, que los calefacciona y conforta en los diciembres crudos. Pero no hay temblor en los palacios de los gobernantes que alentaron la guerra al extender el territorio de la OTAN a la caída del muro de Berlín, que amenazó la seguridad del “Oso Ruso”. Lo que ahora tiene al mundo al borde de la conflagración. // ¡Tiembla el planeta! La vida universal se encarece. Pero los empresarios multinacionales tiemblan de emoción; tienen el control del trigo, el maíz, el agua, los cárnicos, los frutales y lo agropecuario, por eso, los insumos básicos escasean y se encarecen. // ¡Tiemblan en México los “súper ricos”! Sus estrategias e inversiones político partidistas no logran anular la contundencia de un poder presidencial preconizante que, “por el bien de todos, primero los pobres”. Éste afianza cada vez más presencia y decisión; miran como inevitable un segundo periodo en donde se anuncia, se habrán de celebrarse las exequias del neoliberalismo // ¡En Tlaxcala, tiemblan los automovilistas!, el munícipe capitalino Corichi anuncia patrullas ecológicas. No falta empresario ambicioso que las sugiera. La última experiencia fue aleccionante, las patrullas que hubo se dedicaron a infraccionar, a robar, a cohechar. Recibían un porcentaje de las multas. Por ese negocio la ciudadanía se dolió. Así es que, si hay quien sueñe con escalar peldaños como el Senado y de ahí “lo que Dios diga”. Debe reflexionar en que necesita la simpatía del pueblo. Y no patrullas que se conviertan en “casetas de peaje” o en jugosos negocios. // ¡Tiembla el expresidente Peña Nieto!; España le negó la “visa de oro” que sólo da a los grandes inversores. Está amenazada su lujosa estancia en las Hispanidades. Viviendo confortable mar de por medio de aquellos que arrimó un poco más al precipicio. La mano de la justicia lo amenaza. Tiembla Peña Nieto y tiembla “Atlacomulco”, que sueña con seguir controlando al Edo. Mex. // En Tlaxcala,… ¡Tiemblan 36 directivos escolares! Que, a pesar de haber recibido la instrucción de un solo uniforme, se empeñaron en dos. Más uniformes, más “moches”, más reparto. Habrán de sancionarlos, veremos cómo. // ¡Tiembla en su tumba Juan Gabriel! Pero de felicidad, sus canciones siguen impactando. Se anuncia un espectáculo teatral con una parafernalia artística y el recuerdo de treinta de sus composiciones. Pocos como él, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Consuelo Velázquez, “Chava” Flores, etc., que de verdad legaron al pueblo canciones de impacto planetario. // ¡Tiemblan los “ricachones” del mundo! Insistente, la mayoría planetaria empobrecida, exige un impuesto global para las trasnacionales. Los asquerosamente ricos han acumulado sin sentido social y los desgraciadamente pobres aumentan y se debaten en la pobreza, la ignorancia, la inflación, la desnutrición y las enfermedades. // ¡Tiembla en México! Septiembre pareciera el mes de los temblores y las ondas temblorosas, se repiten y acrecientan. // ¡Tiembla en el ienee!, sus directivos se marcharán el año próximo. Se llevarán una fortuna enorme. Quienes “mecieron su cuna” se están quedando con las ganas de que ellos fueran el muro de contención para un sistema que llaman populista.