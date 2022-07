¡Cuidado, mujeres! fue la expresión que la gobernadora de Campeche utilizó en su programa semanal “Martes del Jaguar” al difundir que tiene bajo su posesión y resguardo imágenes de diputadas desnudas que supuestamente también están en posesión del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional y ex gobernador de esa entidad, Alejandro Moreno.

Pues mal, muy mal por parte de la gobernadora. De ser cierto, ¿Qué espera para cumplir ella misma con la Ley? Lo que hizo al declarar semejante ruindad y al afirmar poseer dicho material es tan delito como el que le señala a Alejandro Moreno. Como ciudadana, el marco legal, en especial en materia de violencias contra la mujer, como las política, digital y mediática, obliga a la persona a denunciar ante las instancias penales competentes, a destruir esas fotografías y por supuesto, a no difundir la existencia de dicho material. Como gobernadora, la ley le obliga a respetar y hacer respetar el estado de derecho y como mujer, a sororidad total con sus cogéneres y colegas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (LGAMVLV) tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su Artículo 4º, fracción II, indica claramente la dignidad de las mujeres como principio rector que deberá ser observado en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales.

Define ese mismo ordenamiento legal en su artículo 20 quáter la violencia digital, la cual incluye “aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación…” y en su artículo 20 sexies, que tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los requisitos de Ley.

Así pues, solo basta con iniciar un proceso penal apegado a Ley para que la autoridad judicial obligue a la destrucción y eliminación de dicho material; ¿qué detiene a la gobernadora? Layda Sansores es una mujer con vasta experiencia, ha sido dos veces diputada federal y dos veces senadora y ha pertenecido a la comisión de igualdad de género. Es penoso que la prioridad de señalar la conducta presunta -y a juicio de su historial- seguramente ilícita de su adversario le haya provocado olvido de justicia y trato digno a mujeres que, como ella, han luchado por avanzar en esa carrera tan violenta e ingrata que es la política.

Sí, las mujeres debemos tener cuidado, pero no solo de quienes degradan y humillan, también y muy especialmente, de aquellas y aquellos sin distingo de sexo, (en este infame caso tan mal el uno como la otra), que, en la cúspide del poder, borran de sus conciencias la obligación que el pueblo les mandató de cumplir y hacer cumplir la ley. No hay defensa para la gobernadora -siempre asumiendo ciertos los hechos- pero tampoco, pase lo que pase, para Alejandro Moreno.

No es secreto que las mujeres siempre han estado expuestas a que los machos, los misóginos, los violentos, vean en el cuerpo femenino un objeto para su abuso; que muchas, todos los días, se topan con trogloditas que obligan favores sexuales bajo amenaza de no conseguir o perder empleo, promociones o inclusión. El movimiento Me Too abrió la puerta a la denuncia social, el Estado Mexicano ha construido un andamiaje legal robusto, ya nomas falta que éste se cumpla…“pequeño” detalle.

Lo difundido es una cloaca nauseabunda y ruin que llena de lodo a todas y todos quienes, en su afán de poder y venganza, violan flagrante y oprobiosamente la ley usando como arma, la dignidad de las mujeres. ¡Qué vergüenza!