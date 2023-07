¡De “ardillos” y otras faunas!

¡De siempre ha sido una región agreste! Su orografía de montaña, de escarpadas veredas, pobreza ancestral y población en el ostracismo social. Han hecho del estado de Guerrero –como al de Oaxaca– el clima para que la delincuencia anide y se multiplique con el narcotráfico a bordo. En el siglo pasado esos factores generaron a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Activistas de las armas, que toparon con vías institucionales imposibles y por ello, en su lucha por su pueblo, pasaron las armas clandestinas.

Secuestraron al rector de la universidad de ese estado. Su acción guerrillera más notable fue el secuestro del cacique y dueño del pulpo camionero, Rubén Figueroa, candidato a gobernador, quien aún secuestrado siguió su campaña. Genaro Vázquez murió en accidente carretero, pero a su esposa e hijos los torturaron algún tiempo en los sótanos clandestinos de Tlaxcoaque D.F., sitio de funesta memoria, donde las policías secretas federales secuestraban torturaban y asesinaban, se decía, para sofocar las rebeldías sociales.

Pero esta no desapareció porque sus causas no se atendieron. Guerrero siempre ha sido tierra indómita de caciques despiadados. En la región de Huitzuco, la familia Figueroa sigue imperando. A sangre y fuego controlan una tierra ensangrentada, en donde la vida vale muy poco y matar cuesta casi nada. ¡Pues bien!, a ese estado ahora lo gobierna una joven Salgado, que entró al quite de la candidatura que el INE le negó a su padre.

Pero ¡tal para cual!, el “toro” Salgado, si no es un cacique feroz, lo parece. A su joven hija, la paz social se le está extraviando, porque los “ardillos” delincuenciales, son dueños de caminos, propiedades, vidas humanas, autoridades, cultivos y precios y hasta de quien entra y sale de la región.

Aquella guerrilla chiapaneca, como la de Marcos, surgió por la miseria y el abandono. La rebelión zapatista irrumpió un fin de año y amenazó con la revuelta armada para todo el país. Y fue hasta entonces que se abrieron carreteras y caminos, – pero no para el desarrollo social– sino para penetrar combatir y aniquilar.

Guerrero como los valles centrales y la región de la montaña en Oaxaca exigen gigantesca inversión que no se ha hecho. El gobierno de Fox recibió cientos de miles de millones de dólares por el sobre precio del petróleo, pero en lugar de invertir en desarrollo social, lo regaló porque afirmaba que “este gobierno de empresarios es para los empresarios”.

Ahora, se pagan las consecuencias. Porque es la delincuencia quien gobierna la montaña guerrerense. La palabra “estado fallido” es muy fuerte, pero se aproxima a la verdad de lo que ahí prevalece.

El gobierno de Evelin Salgado, no ha podido con el toro y ahora ese miura, le da la revolquiza. La pobreza es ancestral, si de guerrero usted quita las ciudades de Chilpancingo, Taxco, Iguala, Acapulco, Zihuatanejo y la autopista del sol, solo queda violencia y pobreza. Por eso los ardillos hacen de las suyas.

Es una región de mucha valía en donde las mineras mundiales ambicionan el oro y la plata. Pero también donde la marihuana y amapola, florece. Tierra de gente apasionada, hermosa, alegre, inspirada, gallarda, orgullosa de sí misma, la que ahora es víctima de esa “fauna”. Pero también de otros especímenes que la depredan. En la parafernalia del desgobierno, hay muchos componentes.

En el escenario nacional está apareciendo la violencia y la desesperación, de quienes tienen la tarea para desestabilizar la próxima elección presidencial. Por cierto, este martes, artefactos explosivos, estallaron en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, contra vehículos oficiales. La violencia se va exacerbando.

Los concilios del poder y las finanzas están desesperados. Buscan recuperar el control político para continuar apoderándose de la riqueza nacional. Porque “no es posible que se esté regalando a los miserables”. O se dilapide en obras regionales o aeropuertos. “el gobierno de México es nuestro”, “no de los desarrapados”.

Los centros financieros mundiales, no pueden permitir que esto suceda. “los países no son dueños de su destino” (hay que mandar a Gurria para que con Claudio pongan orden) hay que invertir para desestabilizar, en “lo que sea”, “como sea”, “por el medio que sea”, para impedir que continue. Porque “estos miserables no entienden que las democracias neoliberales “son para los ricos y no para los jodidos”, así es que, en Guerrero, “los ardillos” atacan al gobierno de los Salgado.

Entonces “agitemos el avispero” de las cercanas comunidades. Que al cabo para eso las “maiceamos y protegemos”; que ahora ellos apoyen la protección de nuestros intereses y ya sabemos, que a rio revuelto, ganancia de abusivos. Corren las ratas que junto con ratones hacen su agosto.

En tanto, el turismo carretero del sol se detuvo por unas cuantas horas y Chilpancingo se aterrorizo. Hay que enseñarle al “viejito de palacio” las piedras, piedrotas, y hasta montañas y explosivos. “hay que derribarlo, para que no sueñe con la continuidad a través de una “corcholata”. Y si Xóchitl no puede hay que encomendarse a Santiago, o traer a Vox, o a ver quién, pero hay que seguir atizando la hoguera de la violencia.