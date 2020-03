¡De generosidades y mezquindades…!

Cuando renazca la esperanza en el horizonte, quedará claro quiénes son los mexicanos generosos y quienes los mezquinos y sabremos cual es la esencia de que estamos hechos. En esta etapa, adquiriremos consciencia de que la protección a la salud como derecho humano es la prioridad. Para que nunca otra vez permitamos que políticas neoliberales impuestas destruyan en México al sistema de salud. Y como nación aboguemos por una supranacional cultura de la equidad y la justicia social que borre privilegios.

Debe ser lo primordial en la futura agenda del mundo que despierte de esta pesadilla. Cuando esto termine, deberemos ubicar en un primer plano la atención hacia la economía informal, que subsane necesidades básicas, que erradique psicosis y acciones desesperadas y estaremos llamados a construir un modelo nuevo de sociedad, que disminuya poco a poco la ignorancia, pobreza e insalubridad.¡Reflexionemos!... ¡Tiempos de crisis, son del pensamiento constructivo, pero también de la canalla!... Los desmoralizados y rapaces comerciantes ahora especulan y se enriquecen a costa de la necesidad. Desinfectantes, papel sanitario, azúcar, frijol, maíz los están acaparando y vacían los anaqueles de los supermercados. Saben que dentro de algunos días no lo habrá y entonces lo sacarán al precio que les convenga, para engordar sus carteras.

¡Va otra reflexión…! Los industriales de la tortilla ayer anunciaron que incrementarían hasta en cuatro pesos sus productos, lo cual resulta injustificado, porque maíz si lo hay y de sobra y la cosecha de Sinaloa está por salir, de tal forma que solo buscan traficar, abusar y lucrar con la alimentación de este pueblo cuya esencia es el maíz. El gas no a aumentado ni la gasolina. No tienen pretexto para sus pretensiones. La autoridad debe frenarlos de forma categórica.

¡Otra más…! En las farmacias, gasas, guantes, desinfectantes y alcohol han desaparecido de inventarios. Es posible que se deba al abasto familiar. Pero si entre Tlaxcala y Santa Ana los precios varían hasta en cuarenta pesos en guantes quirúrgicos de la misma marca, cuyo precio es de ochenta, evidentemente que hay abuso y la autoridad debe regular el mercado, sancionando o clausurando si es necesario. Los eternos hambreadores, del "bien vendido o bien podrido", carecen de conciencia, solo les importa su riqueza y esta para ellos, es época de "vacas gordas" y para los demás de "vacas flacas".

¡Una reflexión más que trasluce ruindad y codicia…! Coparmex, que dice agrupar a los "patrones" de México, encabezado por un tal "De Hoyos", cuyos integrantes no llegan a quinientos --nada que ver con los treinta millones que eligieron a la actual administración-- pero que iluso y ambicioso sueña con presidir a la nación. Ha roto lanzas contra la 4T, porque en Baja California hubo una consulta ciudadana que dijo no a la instalación de una cervecera gringa y entonces vaya usted a saber que ocultos intereses protege este señor, que ahora pide la destitución de AMLO. Este "capitoste" de opereta aprovecha el viaje del pandemónium reinante para politiquear miserable y mezquinamente. Solo le importa su caudal político y no el pueblo de México. ¿Este será un buen presidente del país?

Pero hay el caso de los ricos bien nacidos, como Carlos Slim que donará mil millones de pesos para equipos médicos a los hospitales públicos. El hombre sabe que gracias a este pueblo tiene lo que tiene y por eso retribuye y a eso se le llama equidad y justicia social, que no todos los acaudalados están dispuestos a practicar. Sabe que finalmente esto será para la continuidad de México y sobrevivencia del género humano. Cuando el horizonte se haya despejado. Acciones que mucho lo enaltecen y lo sitúan a los ojos de la mayoría de los mexicanos como un patrón magnánimo, noble y esplendido.

¡El ser humano tiene los pies hundidos en el barro, pero también la capacidad de mirar hacia las estrellas y llenar sus pulmones y mirada de luz y de bondad!