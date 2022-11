De las batallas de la transparencia y la privacidad parte I

“La transparencia es para quienes ejercen funciones públicas y ejercen el poder público. La privacidad es para todos los demás”.

Glenn Greenwald

Para quienes nos topamos de frente con la primera Ley de Transparencia en aquel lejano 2002, fue un cambio de paradigma que implicó todo, menos una moda.

En palabras del Dr. Rodolfo Vergara, “la promoción de la Transparencia y la observancia de la nueva ley tenía dos facetas: primera, presentar ante el público y la sociedad en general seminarios, conferencias, publicaciones, etc. que promovían y explicaban el concepto de la transparencia y su utilidad como valor público, así como la difusión entre los ciudadanos de los procedimientos administrativos que tendrían que seguir para acceder a la información pública gubernamental. Segunda, una cara menos visible al público, pero igualmente importante: el establecimiento de lo que podemos llamar la cultura administrativa de la transparencia en el funcionamiento cotidiano de las organizaciones públicas”. Tal vez una tercera, es la gran capacidad que debió tener la sociedad civil para lograr que muchos de los tomadores de decisiones pudieran incorporar en su discurso, la práctica del derecho humano de acceder a la información, sin que con ello se pusiera en riesgo la estabilidad política o la gobernanza.

Pocos años después de aquel lejano 2002, Integridad Ciudadana A.C. inició actividades con la firme convicción de que, así como todo aquello que no puede ser medido no puede ser mejorado, de la misma manera, todo aquello que no pueda ser transparentado no puede ser legitimo ni democrático.

A poco más de esos 20 años de iniciada la travesía de la transparencia por aquel largo y profundo mar de la opacidad del viejo régimen político, hoy acompañamos al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y gran parte de los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, en un libro que conmemora dos décadas de la primera ley de transparencia en el país; su objetivo es realizar una recapitulación de los momentos más significativos del derecho de acceso a la información, a las cuales se le han llamado: batallas, crónicas y victorias de la transparencia como lo son: 1) La iniciativa del Grupo Oaxaca y su materialización con la publicación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2) La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y del Sistema Informático de Solicitudes de Información (SISI); 3) El enfoque de situar a los archivos como centro del acceso a la información de los sujetos obligados y la publicación de los primeros lineamientos para la organización y conservación de archivos; 4) Las reformas al artículo sexto de la Constitución Política en los años 2007 y 2014; 5) El reconocimiento del derecho a la protección de datos como derecho humano a nivel constitucional; 6) La puesta en marcha del primer sistema de solicitudes de información (Infomex); 7) El activismo de la sociedad civil, la ciudadanía, el periodismo profesional y de los organismos constitucionales autónomos locales (OCA’s) para promover el derecho humano de acceso a la información ante una nueva era de nuevos equilibrios entre poderes y organismos autónomos; 8) La publicación de la Ley General de Transparencia que dio autonomía al IFAI, convirtiéndose en el INAI, además de ampliar la base de los sujetos obligados transcendiendo a todo aquel que recibe dinero público o ejerce actos de autoridad, cualquiera que sea su esencia administrativa; 9) La armonización de las leyes locales de transparencia con la LGT, así como a la publicación de la Ley General de Datos Personales para el sector público; 10) La creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el surgimiento del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y el Sistema Nacional de Archivo, entre otras tantas batallas, victorias y crónicas en los aciertos emprendidos en dos décadas para fortalecer el derecho humano de acceso a la información en México.

Más aún, este libro que está por presentarse el próximo 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro 2022.

*Colaborador de Integridad Ciudadana A.C.

