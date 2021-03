Defender la 4T en Tlaxcala

¿Qué es la política?, me preguntaba desde niña. Yo pensaba que era un eterno conflicto, un asunto de hombres y de pleitos; pronto descubrí que la política es servicio al prójimo. Más allá de definiciones teóricas, para mí la política ha significado una herramienta para transformar la vida de las personas; una forma para achicar la brecha entre los que todo tienen y las personas que de mucho carecen.

La política es una actividad virtuosa, cuando se pone al servicio de los más desprotegidos.

Mi contexto familiar fue de vida política, todos lo saben, pero no me sentí privilegiada, sino obligada a dar el mejor de mis esfuerzos por ayudar a las personas, no podía ni debía fallar a mis vecinos, amigos y familia.

Ese círculo de compromiso social fue creciendo día a día. Hoy no hay una sola comunidad en Tlaxcala en la que no haya estado sirviendo a la gente; por eso me fue muy fácil integrarme al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el año 2012, hace ya más de nueve años que le acompaño en esta lucha de transformación.

Juntos nos opusimos a las reformas estructurales del antiguo régimen, voté en contra de la mal llamada Reforma Educativa, de la Reforma Energética y de todas las llamadas reformas estructurales del gobierno neoliberal. Me comprometí con la estrategia de llevar apoyos directos a las personas, con un gobierno austero, libre de corrupción y sin privilegios para los servidores públicos, es lo mismo que he hecho desde hace 30 años: apoyar de manera directa a las personas con voluntad de servicio, amor al prójimo y honestidad.

La 4T establece que, por el bien de todos, primero los pobres, es mi idea de política de toda la vida. No obstante, hay quienes prefieren ver a la política como una guerra sucia, que estigmatiza el apoyo a los jóvenes, que se burla de los apoyos directos que el Gobierno de la Cuarta Transformación entrega a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes, a las sociedades de padres de familia, es por ello que los conservadores impulsan una alianza que han llamado federalista para intentar cambiar el presupuesto del gobierno con un nuevo esquema fiscal, que solo lleve el dinero de los estados más ricos a esos mismos territorios, eso significaría perder en Tlaxcala y en los estados del sur sureste del país miles de millones de pesos.

La estrategia de la derecha neoliberal busca quitar los recursos de los programas sociales para regresarlos a rescates bancarios, privilegios y lujos para políticos. Por eso es importante que construyamos Comités en Defensa de la 4T, para no permitir ningún retroceso, búsquenme en mis redes sociales para que cada día más tlaxcaltecas libres se sumen a este proyecto de transformación y profundicemos este esfuerzo en cada rincón del estado.

Termino estas líneas agradeciendo a la OEM y a El Sol de Tlaxcala, por permitirme llegar a miles de personas a través de su tradición periodística que ha acompañado a Tlaxcala en todos los momentos más importantes de la historia moderna.

Con un abrazo a la distancia, su amiga Lorena Cuéllar Cisneros.