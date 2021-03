¡Democracia “a la carta”!

Anterior al estado democrático, la humanidad osciló entre la barbarie, el despotismo, la guerra y la destrucción. Los griegos la idearon. Los romanos aportaron su basamento jurídico. La Edad Media le dio razón filosófica y la Guerra Civil de los E.E.U.U. originó al estado moderno democrático.

La teoría política ha querido definir que es la democracia, pero cada estado la practica en su modalidad. Ahora, esta crisis pandémica evidenció su insuficiencia como forma de gobierno. Según sus resultados, sus principios están a revisión y si ha de persistir, reclama reingeniería a fondo. Porque su actual andamiaje jurídico y económico está al servicio de quienes despojaron al estado de bienestar social de los enormes poderes que antes detentaba. Miran al voto popular como una “apariencia” que esconda las decisiones supranacionales de banqueros, elites locales y medios de comunicación. Un “fantoche” y patético dirigente de FRENA, dice que el Gobierno es su “empleado”, sabedor de que el poder económico radica en otros cenáculos. La “libertad” la entienden como aquella que les permite robar al país con descaro, celebrar contratos leoninos, despojar a CFE, a PEMEX, saquear el oro, la plata, que estén exentos de impuestos y paguen miserias a los trabajadores. Si esto existe, entonces para ellos si hay libertad. Al ciudadano lo entienden no como el que elige y decide, sino el que se ciñe a sus formas de pensar y conveniencia, el que se alinea como “consumidor”. Tiburones en la depredación en este proceloso océano de la actual sociedad.

Son los “barones de la democracia”, que la han establecido a su conveniencia. Para quienes el resultado electoral no cuenta, sino sus intereses y si con el bombardeo de la comunicación, YouTube, redes sociales o con la furia feminista que incendia, pintarrajea, amenaza y golpea hay que preparar un golpe de estado blando, advertir al estado de que no debe tocarlos, pues hay que hacerlo. Los “barones” de la banca, nacional y extranjera, exigen a través de sus voceros “certeza”, aborrecen la incertidumbre, exigen cumplimiento irrestricto y sin condición a los convenios entreguistas del país que los prianistas firmaron. Reclaman “señales muy claras” para que se respete según su conveniencia lo pasado. Importándoles un bledo las desproporcionadas e inequitativas cláusulas que sangran la economía del país. Exigen a su favor respeto para los instrumentos jurídicos internacionales y convenios leoninos. “los barones de los medios de comunicación” que no viven ni de la venta del periódico ni de la propaganda que incluyen, sino de los subsidios gubernamentales. Son “los barones del micrófono” cuyo poder resulta de su conductora palabra frente a la pantalla. Enardecidos se encuentran porque están al borde de la quiebra. A sus cuentas personales no llegan los “chayotes”. La historia de cómo se han construido los imperios de la comunicación en México es bastante prolija en la narrativa de innumerables chantajes edificadores de imperios. Esos “barones” no comunican, desorientan y al informar se erigen en “líderes de opinión”, “árbitros” de las decisiones públicas y “jueces” que pretenden dictar la justicia a su manera. Han ideado una democracia pervertida, a la conveniencia de sus intereses. De los “barones de los partidos” ya mejor ni hablo, porque los tres mayores, debilitados como se encuentran, sin importar ideologías, se coaligaron y se han puesto al servicio de los intereses cuyo visible líder se apellida X.

En España, millón y medio de ciudadanos consuelan su estómago diariamente en los comedores públicos. Pero sus banqueros, que en nuestro país ganan como en ninguna otra parte, quieren seguir dando órdenes como si fuéramos colonia. Reclaman “certeza”, cuando su anciano rey en el exilio de Dubái es señalado de defraudador. Esta es la democracia contemporánea. Sinónimo de apodo para enmascarar como nunca los poderosos intereses. Ante la crisis que el planeta afronta, las iluminadas mentes del pensar filosófico mundial, deben vislumbrar los cimientos para un nuevo formato de vida social. Justa, libertaria, equitativa. Menos elitista y sí comprometida con las grandes masas.

Porque de esta “democracia a la carta” todos se quieren servir de ella, para nadie funciona, a todos desilusiona y todo es, menos democracia. Bueno, si lo es, es la “democracia de los barones”, para los “barones” y al servicio de ellos.