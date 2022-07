¿Democracia modelo?

Si así fuera, debiera ser modelo democrático para las naciones del mundo, pero mucho me temo que es un modelo de "conveniencia" para los poderosos y a la fecha está agotado. Es el odioso sistema norteamericano. Modelado con la filosofía revolucionaria de Francia que conocemos como el "iluminismo francés". Al sacudirse el yugo inglés, las trece colonias vislumbraron la forma democrática como lazo igualitario para los confederados, que conciliara intereses y regiones. Así, redactaron el primer "libro" constitucional moderno. Esa forma novedosa de la hasta ahora inútil democracia, se asentó en los principios de libertad, igualdad, representatividad, justicia para todos. Cada estado sumó para una nación nueva frente a una Europa monárquica. Pero hay principios fundacionales que hasta la fecha resultan incumplidos como la igualdad, la justicia, el voto democrático, entre otros. Practican un acendrado racismo. La supremacía de la raza blanca impera. Y piensan que si los africanos llegaron a América fue para ser esclavizados y sometidos. Aunque hay avances innegables. En el control de la vida callejera, la discriminación es la norma para la gente de color y las minorías latinas, asiáticas, cubanas. En materia de justicia sucede otro tanto. Una es la aplicable a los rubios y "blanquitos" y otra a los demás. En los retenes policiacos y operativos en las urbes, la policía como instrumento de la justicia caminante, siempre ha tenido diferencias entre los "güeritos" y los demás. En materia de ejercicio democrático electoral, sucede más aún. "América para los americanos" es un lema económico que prescribe de antemano que el continente americano, todo, es para los blancos dominantes. Pero una práctica respetada en la vida electoral para el total poblacional no existe. Aunque se vote, las decisiones son de los económicamente poderosos, las élites del dinero y del poder, para los capitanes de las transnacionales y de la banca judía, los petroleros, la industria espacial, la minería, etc. Son un puñado entre los millones que "llenan" esa gran nación. Es el "establishment" quien controla el resultado de las urnas. El Pentágono, el ejército, la CIA, el FBI, la masonería, la gran prensa, el judaísmo, la Televisión, radio, redes sociales, Twitter, YouTube, etc. Son gigantescos esos intereses. Tanto, que sus entrañas y tentáculos son desconocidos para el común de los mortales. Aunque se sabe que en la cúspide domina la banca hebrea. Hay que entenderlo, a Donald Trump no lo rechazó el electorado, lo derrotó el sistema de los intereses prevalecientes, porque "aquel" no convenía, y estos tienen en sus manos los hilos del poder. Pues bien, uno de ellos es la Asociación Nacional del Rifle. Fabricantes de armas y tecnologías de punta que por ahora están de plácemes, porque la guerra de Ucrania es su gran negocio y la OTAN su instrumento en la Europa de posguerra. Cada que escuchamos que EEUU da dinero y armas a Ucrania, en realidad es para los fabricantes de armas y para someter endeudando a esa nación. Pero el flagelo se vuelve contra ellos. Hay periódicas matanzas sin aparente razón. Provienen de "mano desconocida". En escuelas, supermercados, desfiles. Pareciera que esperan multitudes para que actúe la violencia extrema. Los legisladores no han podido acotar a esa organización. La enorme serpiente del poder reparte "coletazos" entre los suyos. Eventos deplorables que debieran evitarlos. Sin embargo, han revocado el infame "derecho" al aborto, lo que es un gran avance entre muchos retrocesos. Esa es la situación del "modelo democrático" que irrumpió en el mundo en el siglo XIX. Las mentes iluminadas deben concebir ideas que harán posible la vida para un mundo que eclosiona y que requiere atender nuevas formas sociales y los problemas que le agobian. Si es que queremos esperanza de continuidad. Esperamos que así sea.