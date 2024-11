Derechos débiles, democracias frágiles

Andrés Corona Hernández

El texto de este artículo es el número 24 de las conferencias magistrales sobre temas de la democracia que publica el Instituto Nacional Electoral (INE), para promover la cultura política democrática. El número en comento corrió a cargo de Michelangelo Bovero, Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín.

El tema es pertinente para el caso mexicano debido a la pérdida de derechos que deberían ser intocables para el poder público, los derechos fundamentales como una manifestación individualista de la sociedad y el Estado. Primero es el individuo, el cual tiene un valor en sí mismo, y después viene el Estado, y no viceversa: el Estado es creado para el individuo y no el individuo para el Estado.

Lo que vemos en México con la propuesta de desaparecer los órganos autónomos implica debilitar los derechos de la ciudadanía, a pesar de que fueron una conquista de quienes hoy los van a desaparecer de la Constitución. El derecho a la información es una conquista ciudadana y no una concesión del Estado, lo mismo que la libre competencia entre las empresas para evitar los monopolios, como ahora se pretende nuevamente incorporar a la Constitución que PEMEX y CFE regresen nuevamente a ser empresas prioritarias del Estado mexicano y compitan en condiciones ventajosas en relación con otras empresas, lo que genera distorsión en el mercado y consume recursos públicos.

El derecho a la presunción de inocencia se vio violentada cuando los legisladores ampliaron los delitos por los que se dictan prisión preventiva, esa medida tampoco ha servido para disminuir la comisión de los delitos, pero sí debilitó el derecho a no ser considerado culpable a priori.

Por una parte, se restringen derechos fundamentales y a la ciudadanía no parece importarle, y hay otros que, al ser constitucionalizados, pareciera que se convierten en derechos universales, como es el caso de las pensiones para adultos mayores, sí es necesario dotarlos de un ingreso básico, pero no universalizar el derecho a recibir una pensión; debe ser focalizado, porque no todas las personas que lo reciben tienen las mismas necesidades. Otro derecho que debe ser selectivo y focalizado para ser más eficiente son las becas para estudiantes, ya que la política actual es que quienes estudian en escuelas públicas reciban una beca sin exigir nada a cambio, es decir, un buen promedio de calificaciones o vivir en condiciones de pobreza extrema o moderada.

Así las cosas, pareciera que derechos y democracia son antagónicos. La democracia implica un reconocimiento de un derecho igualitario para ejercer el voto activo y pasivo de la ciudadanía, pero dadas las condiciones como se dio la última elección en la cual al verse inducidos o “convencidos” de votar por un partido político o candidato a través de la recepción de recursos públicos vía transferencias directas, el derecho irrenunciable de participar en la elección de los representantes, en lugar de ser un derecho fundamental se convirtió en un derecho patrimonial de quien pudiera o pudo comprar la voluntad ciudadana, para que al final el voto se convierta en una mercancía susceptible de comprarse y venderse como en un mercado, el mercado electoral.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y muy pronto el judicial se alinearán para debilitar más los derechos ciudadanos, bajo el argumento de que: “es la voluntad del pueblo”, se convertirán en la dictadura de las mayorías. Si los derechos son frágiles, la democracia es débil. Estamos regresando a un pasado que ya vivimos y no fue la mejor etapa del país; pareciera que presenta el síndrome de Penélope lo que muchas mujeres y hombres tejieron en décadas para fortalecer los derechos del ciudadano y la democracia, otro puñado lo destejieron en sólo siete años y se retrocedió por lo menos treinta décadas.

Por último, la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial nadie la pidió, no es la voluntad del pueblo debilitar las instituciones ni alterar el equilibrio entre poderes, son las ambiciones de unos cuantos que muestran la fragilidad de derechos ciudadanos y por lo tanto lo frágil que es la democracia mexicana.

*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala