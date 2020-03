Deshojando el Cempasúchil | 8 y 9 de marzo, parteaguas en el devenir de la nación

En la marcha del domingo 8 de marzo, en que se celebró el Día Internacional de la Mujer, hubo miles de mujeres manifestando su inconformidad ante la situación mundial en que se excluye, se minimiza, se diluye, la participación de la mujer, no solo en el ámbito laboral sino en la vida y funcionalidad de las sociedades. Se ha tratado, durante siglos, de relegar a la mujer al papel de simple comparsa del macho, dominante en las relaciones humanas, de convertirla en esclava, en apéndice, en monigote de un familiar al que -no sólo en México, sino en miles de países en el mundo- están sujetas.

El domingo pasado las mujeres de todo el planeta se manifestaron, hartas de la desigualdad que priva en todos los sectores de la vida diaria, llámese hogar, trabajo, deporte o actividades académicas, en cada ámbito en que incursionan y se enfrentan a todo género de obstáculos. Si bien en la ciudad de México se contabilizaron 80 mil -¡yo juraría que fueron muchas más!- lo importante es que participaron las mujeres de todos los estratos sociales, de todas las edades, había abuelas y también muchísimas estudiantes universitarias, no faltaron las madres de familia y las niñas, todas marchando para lograr la igualdad en derechos, en sueldos, en acceso a oportunidades y, especialmente, para sensibilizar a sus familiares acerca de la violencia ejercida contra ellas, ya que, más del 40 por ciento de los feminicidios se cometen en el seno de los propios hogares. Yo creo que fue un grito de ¡YA BASTA!, salido de millones de gargantas femeninas en el mundo. Un grito que debe llegar a la mente y los corazones de los hombres y aún de algunas mujeres que se aferran a sus convicciones del pasado y son replicadoras de educaciones machistas. A partir de ahora, supongo que -por el masivo apoyo de empresas, universidades, bancos y grandes consorcios, así como de cámaras de comercio, sindicatos, ejercito, marina, etc.- se harán en cada una de esas organizaciones análisis, planes y programas para tratarlas con plena igualdad en sueldos, oportunidades y espacios de capacitación. En breve veremos igual salario a igual trabajo. El #nuevesinnosotras dio una idea de lo que pasaría si las mujeres no estuviéramos inmersas en espacios del hogar, de la empresa, del comercio y de la educación, somos la mitad sin la cual la humanidad no podría vivir, ni pervivir…

Política, politiquería y ¿desvaríos?

Signo de los tiempos políticos que nos tocó vivir: el alcalde morenista de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el 27 de enero entregó las llaves de la ciudad a Dios “para que reduzca la violencia en esta localidad”. Al hacerlo, Emilio Montero Pérez exclamó exultante: “ponemos en las manos de Dios nuestra seguridad, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en nuestra contra?” y, al mostrar las llaves ante la concurrencia reunida en la explanada del Centro Escolar, transido de fe conminó: “Les hago la cordial invitación para que unidos autoridad y pueblo cristiano clamemos y veamos la respuesta de lo que Dios puede hacer si nos unimos a este propósito”. O sea, para lograr que se restablezca la paz en nuestro país ¿sólo tenemos que clamar a Dios y entregarle las llaves de nuestras ciudades para que reine la paz? De haberlo sabido ¿para qué crear la Guardia Nacional y acusar a los malandros con sus mamás (López obrador dixit) si, ¡eureka!, con la receta mágica del juchiteco encontramos la solución para tranquilizar al país? Lamentablemente Dios tiene muchos asuntos que atender y no pudo evitar que la noche del sábado pasado el alcalde fuera sujeto de un ataque armado y su camioneta incendiada en la carretera que conduce de Juchitán a Álvaro Obregón, aunque, ¡gracias a su instinto de conservación!, salvó la vida al esconderse entre unos matorrales.

El movimiento del sindicato del Sesa y sus implicaciones

El movimiento que ha iniciado el sindicato de Sesa trae y traerá grandes implicaciones, ya que la agrupación de Blanca Águila paralizó todos los servicios del sistema estatal de salud, excluyendo solo a las urgencias ¿por qué? Con bloqueos carreteros y manifestaciones en los 12 hospitales y centros de salud, la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría Salud (Sntssa) apoyó el jueves pasado su exigencia de destitución de Guadalupe Zamora Rodríguez como directora administrativa de la dependencia estatal. Sin embargo, en un movimiento de protección a la acusada, el gobernador Marco Mena realizó un mágico enroque y ahora ella se desempeñará como directora administrativa del subsistema educativo del Cecyte. La representación de sindicalizados que estaba en su apogeo el sábado, frente a Palacio de Gobierno, hoy estaba abandonada, sillas apiladas y carpas vacías quedaban como mudos testigos, sin embargo en los hospitales solo funciona urgencias, y sigue la terrible carencia de medicinas. Las acciones de presión se iniciaron desde hace días con manifestaciones afuera de los nosocomios y centros de salud y continuaron en el transcurso del día con protestas en el zócalo de la capital del estado y un bloqueo en la carretera Apizaco-Huamantla, a la altura del acceso al Hospital Regional de Tzompantepec. El martes los inconformes iniciaron un plantón y la “toma” de las oficinas centrales de la Sesa -ubicadas en Chiautempan- para exigir la destitución de Zamora Rodríguez y por la supuesta parálisis administrativa que existe en la dependencia, lo que afecta no solo sus derechos laborales sino también la atención a la población por la falta de material y equipo en los hospitales y centros de salud del estado. Ante ello, la dirigente sindical exigió a las autoridades que realicen un recorrido por los hospitales y centros de salud para que confirmen la escasez de insumos curativos y, sobre todo, enfrenten una posible contingencia provocada por el coronavirus o Covid-19. Lo grave es que no existen en los hospitales, gasas, guantes, alcohol y demás insumos médicos indispensables, no solo para la atención de una posible pandemia, sino simplemente para poder cumplir con eficiencia el trabajo diario con los elementos y medicinas indispensables.

