Deshojando el Cempasúchil | A AMLO le fue bien en los EE. UU., a pesar de los pronósticos

AMLO propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, un proyecto que implica que los mil más ricos del planeta aporten el 4 %, así como los mil más grandes empresarios y que las naciones aporten el 2% del PIB para hacer un fondo de un billón de dólares para beneficiar a 750 millones de pobres del planeta que viven con menos de dos dólares al día y acusó de eso a la corrupción que ha imperado en todos los gobiernos, y fustigó: es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, que se reforme y combata la corrupción en el mundo con más liderazgo que se reforme en fin un buen viaje; el cual tuvo de todo desde seguidores llevándole porras y mariachi uno que otro de Frena– y algún abucheo en el avión de vuelta-, sin embargo eso es lo de menos, ante tal puesta en la ONU no obtuvo ninguna plana periodística internacional; demostró una vez más que con su oratoria sigue encantando a muchos como el flautista de Hammelin.

El caso Santiago Nieto

Uno de los mejores funcionarios que ha tenido el gobierno de la 4T es Santiago Nieto encargado de la Unidad Financiera, quien puso a la vista el desorden y la corrupción, cometió el delito de irse a casar a Antigua, Guatemala, ya que en México era peligroso hacerlo por los enemigos que se había echado a cuestas con su real combate a la corrupción, pero cometió el delito de viajar en avión privado, hacer una fiesta lujosa y convivir con enemigos de AMLO, el despido fue fulminante, lo cual debe haber causado regocijo en el fiscal Gertz Manero, quien resultó incompetente, tibio en el cargo y listo para perseguir a los enemigos políticos del presidente y dejar congelados decenas, cientos de casos que le pasó en su momento a Santiago Nieto, pero eso sí, tiene a Bartlett con más de 20 residencias, tiene a alguien que ni siquiera tiene el perfil en el INSABI, que se ha distinguido por su negligencia en la atención de la salud de los mexicanos y no pasa nada: en fin, en México combatimos la corrupción y no estamos a expensas de caprichos, simulaciones y venganzas y difamaciones desde el atril de las mañaneras.

¡Bienvenido el Observatorio Legislativo!

No saben qué gusto me dio saber que se ha conformado el Observatorio Legislativo por diversas organizaciones, representantes empresariales y actores políticos, que será de carácter ciudadano y dará seguimiento a los 25 diputados actuales, ¡bravo! ¡Viva! y una felicitación a los que tuvieron la iniciativa, dio mucho gusto la conformación de este observatorio ciudadano, no recuerdo cual fue la última Legislatura que se puso a estudiar las funciones de los ciudadanos y las ejerció a cabalidad, todos pelean los nombramientos al interior porque reciben extra$$$$. Eréndira Jiménez Montiel, una de las promotoras, informó que serán 13 mujeres y 12 hombres los que conformen este Observatorio, los cuales darán puntual seguimiento al trabajo legislativo y que estén actualizadas las normas jurídicas estatales. A través de los años algunas legislaturas solo han servido para cobrar, para pedir carro nuevo, celular, chofer, asesores y anexas, y ¿qué han dejado???? Familiares basificados, oficinas desiertas con el pretexto que eran sus muebles, ¿no los compraron con dinero de la Cámara? Si no es así, y los llevaron de su casa, que levanten un acta de préstamo a la Cámara para amueblar su oficina y no al final sigamos creyendo que saquearon las oficinas, si bien es cierto que en esta ocasión hay mayoría morenista, esperamos que no hayan llegado solamente por el nombre de López Obrador, sino por sus merecimientos y conocimientos, y si no los tienen, que se apliquen y se pongan a estudiar, a no presentar iniciativas insulsas y por ahí que se les contrate a un maestro de parafraseo porque a veces da vergüenza cómo leen en tribuna. ¡Bienvenido el Observatorio Legislativo!!!!!!

De dulce, de chile y de manteca

Este lío que han hecho del Sindicato de Sesa debería clarificarse, no creo que hayan alcanzado plaza de base todos los que la necesitaban, pero sí muchos que la merecían, sin embargo, sabemos de tres o cuatro personitas que desde hace tiempo ya andaban persiguiendo la titularidad del Sindicato, a muchos que hicieron trastadas y abusaron de sus puestos les fue aplicado un castigo que no les gustó, por eso ahora están queriendo echar gasolina a la hoguera que quieren armar, ojalá viniera una comisión de fuera del estado sin compromisos personales, y revisara los archivos de los quejosos y los que ellos denuncian de no merecer el puesto, ¡encontrarán cosas muuuuy interesantes!...

La mayoría de las escuelas están retomando su vida académica, vuelven a la vida y a la normalidad, solo que con la advertencia de que hay que seguir tomando las debidas precauciones porque aunque estamos en el semáforo verde, todavía hay mucho peligro de contagiarse; solo hay que recordar que en Europa está atacando una cuarta ola más agresivas que las anteriores… Leímos hace poco la manera en que se ha incrementado la violencia, feminicidios y demás crímenes, y qué decimos de la cantidad de atropellados, etc.

Habrá que analizarlos porque se sospecha que poco a poco se está metiendo gente del crimen organizado, y eso sería terrible, para empezar tenemos que fortalecer a las policías municipales, darles mejor sueldo y armamento, en todos y cada uno de los municipios los ayuntamientos deben fortalecerlos, por cierto ¿sabrán los nuevos presidentes municipales que llegaron a servir a su comunidad y no aprovecharse para enriquecerse y aprovechar el puesto como escalón político? Y una felicitación muy especial a mi queridísimo amigo Cheché, José Hernández Castillo, por su merecido premio, recibido como las grandes estrellas de Hollywood …