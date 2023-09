Deshojando el Cempasúchil | Adiós, amigo Tulio

Llora mi corazón, se fue mi gran amigo consentido de mi corazón. Se adelantó en el camino, Tulio, aquel que siendo gobernador los chiquillos tuteaban y le enseñaban sus calificaciones… al que aclamaba la gente cuando se presentaba en la plaza de toros junto a Joaquín Cisneros Fernández toreando novillos…

Se fue el Tiaxca, el que pregonaba su amor por Tlaxcala y se sentía feliz mirando la Malinche, hombre de contrastes, impulsor de las artes, la educación, las fiestas taurinas y un gran feminista, yo fui la primera mujer periodista que regresó al estado y entré a trabajar en TRM como conductora, me retó a escribir la primera columna política de Tlaxcala, y Memo Vázquez, que en esa época era director de El Sol de Tlaxcala me la concedió, me consiguió la corresponsalía de Notimex, amigos sus padres de los míos, nos conocíamos desde chicos… tan feminista era que cambió la Constitución del Estado para que Beatriz Paredes, muy joven entonces, pudiera ser su sucesora en el gobierno -la segunda en el país- él era amable y bueno, inquieto, impulsivo, bohemio y muy inteligente y excelente en la prospectiva, caminaba en el zócalo platicando con alguno de sus colaboradores, saludaba a la gente… Siempre fue un hijo agradecido, gente buena y generosa, hizo más de lo que muchos de sus sucesores lograron, hubo gobernadores que dieron seguimiento a los proyectos de Tulio, ¡que vaya que ayudaron a los tlaxcaltecas, sobre todo en el rubro de educación -teníamos que irnos de Tlaxcala para estudiar una carrera- otros quienes consolidaron sus propios proyectos, los ha habido, buenos trabajadores interesados en el estado, Tulio revivió el “tequio”, y de verdad hacía más con menos -no eran sólo palabras-, la gente ayudaba a hacer sus propios caminos y carreteras ¡era otro Tlaxcala!, la gente lo saludaba y lo quería, era de verdad amigo de campesinos, de los boleros, del que entregaba el periódico, no creo que haya tenido enemigos… En la última etapa de su vida fue bendecido con la presencia de Rosita, su esposa a la que también quiero mucho, sin ella Tulio no hubiera vivido tan feliz los últimos años de su vida en su casa de Tizatlán - en la casa chiquita, la grande se le quedó a Elena… Irma Ramírez, Carmina Toríz y yo íbamos con frecuencia a comer con ellos los fines de semana y constatábamos que Rosita era todo para Tulio, a quien amó más que a ella misma, si decide quedarse a vivir en Tlaxcala, quiero reiterarle a Rosita todo mi respeto, cariño y agradecimiento por haber hecho feliz a Tulio los últimos años de su vida... Recuerdo con emoción, el último detalle que tuvo Tulio conmigo, fue el felicitarme el 9 de septiembre con motivo del 35 aniversario de la escuela… Lo quiero, lo recuerdo con cariño, lo extraño… a su hermano Héctor, a sus amigos que tanto lo querían, expreso mi condolencia. Tulio Hernández Gómez fue de las pocas persona que conservan a los amigos por siempre. Hasta entonces amigo…





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

A nivel nacional causó expectación la sorpresiva expatriación del “Chapito”… Y por otro lado, enojo entre quienes consideramos que vivimos en un país democrático, la falta de respeto a los poderes de la Unión, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) al no ser considerados para asistir a la conmemoración de la Independencia ni al siguiente día al desfile, en que además de nuestras tropas, participaron 16 países con pequeños contingentes representativos y lo que colmó el asombro fue la presencia de los representantes de Rusia, país que ha sido vetado por todas las democracias por su invasión, ataque injustificado y la destrucción que ha causado en Ucrania, ¡vergüenza y escarnio para la democracia!, porque… todavía vivimos en una ¿O no?... eso aunado al grito de ¡muera la corrupción! desde el balcón presidencial la noche del 15… ¡Válgame Dios!... ¡¡¡hubieran muerto más de la mitad de los parientes y colaboradores de AMLO!!!!!... Lo que ya no es noticia, porque lo que se ha convertido en hecho cotidiano, es el terrible incremento de asesinatos dolosos, desaparecidos, feminicidios, ejecuciones, cobro de piso, trata de personas, secuestros de menores, etc., etc. y ¿si en México invirtiéramos la política de abrazos no balazos, ya no habría dinero para las campañas y los triunfos amañados??… yo no sé ustedes, pero ¿no se les hace sospechoso que le hayan devuelto a la aviación mexicana la categoría uno, exactamente cuando se extraditó al hijo del “Chapo”? porque ya cerraron la terminal uno del Aeropuerto de la Ciudad de México, al que no le han dado mantenimiento, ya les quitaron el impuesto que pagan los viajeros, y para colmo de males no lo incluyeron en el presupuesto y a pesar de eso ¿le suben la calificación????… Se dice que el descuido es para fortalecer a una de las obras insignia de López, ya que a diferencia del de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles -que no tiene capacidad suficiente, ni accesos rápidos, ni vialidades seguras y un largo etcétera de carencias-, pero ese... ¡sí tiene presupuesto millonario!





TLAXCALITA LA BELLLA

Ya terminaron los festejos de las fiestas patrias, sin embargo a pesar de su vistosidad, del Grito desde el corazón de los tlaxcaltecas, de la hermosura y vistosidad de los arreglos y los cohetes artificiales hermosos, sigue latiendo en el corazón de varios empleados burocráticos la sensación de injusticia e impotencia ante los actos de autoridad respecto a la salud... yo pregunto en lugar de la decisión que se tomó de los módulos médicos, pocos, malos y lejanos, no hubiera sido preferible transferirlos al IMSS o al ISSSTE con todos sus derechos? O poner a alguien honrado y buen administrador para que la gente no padezca problemas especialmente en lo referente a su salud… ¡Bien la gobernadora en el Grito y el 16 de septiembre, especialmente bien en los honores rendidos en Palacio de Gobierno al exgobernador Tulio Hernández Gómez!… cito: Tlaxcala se ha colocado como la tercera entidad más cara del país, la tercera con el menor número de elementos de seguridad certificados y ahora, es la tercera a nivel nacional con la Tasa de Víctimas del Delito más alta del país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023...





susana_fernandez2@yahoo.com.mx.