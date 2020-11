Deshojando el Cempasúchil | Al fin va a iniciar el traspaso del poder de Trump a Biden

Al parecer Trump tuvo que aceptar el triunfo de Biden y, aunque lo hizo a regañadientes -lo aceptó en twitter-, dio instrucciones para iniciar los protocolos de cambio de mando. Aunque el güero despeinado perdió, no hay que olvidar que consiguió 70 millones de votos y que habrá de capitalizarlos a su manera, seguramente tratará de dificultar el buen desempeño del gobierno de su sucesor… Faltan dos meses para que concluya su mandato, sin embargo, no se está quieto, va a seguir cometiendo imprudencias, y aprovechará el inmenso capital político que le queda después de estos comicios. Sin duda hará ruido, cometerá imprudencias, se exhibirá y seguirá siendo quien ha sido. Mientras tanto, Joe Biden está formando un equipo fuerte, joven y a la vez experimentado, gente preparada.

Ya está conformando el gabinete presidencial con un equipo profesional; pareciera que lo está armando de tal manera que el peso y las opiniones del gabinete se tomarán en cuenta, acabará la era del centralismo, ocurrencias, gabinete pleno de improvisados, poco escuchados y cambiados con frecuencia. Oficialmente en dos meses concluye su mandato, pero ojo, no su influencia, ni las repercusiones de las declaraciones, rompimientos y estupideces que seguramente seguirá haciendo.

Tabasco y Chiapas con el agua al cuello

Tabasco sigue con el agua hasta los aparejos, decenas de comunidades inundadas, miles de personas aisladas, con sus cosechas devastadas, sus casas y sus muebles destruidos, pero al fin el mesías, después de sobrevolar dos o tres ocasiones en un avión militar los confines de Tabasco, ¡al fin!, está haciendo llegar el auxilio!!!!!; después del censo que están levantando auxiliará a los damnificados con la fantástica cantidad de ¡$8 mil pesos por familia! y con despensas que están distribuyendo Ejército y Marina; me pregunto si las estas cajas con alimentos consisten en arroz, frijol, etc., ¿cómo podrán las familias -sin estufas, sin anafres, sin madera seca- cocinar lo que les mandan?...es más, sin agua potable ¿cómo podrán guisar para poderlos comer? ¡Pero eso sí, ya desapareció el Fonden, porque era un foco de corrupción???... ¿Saben cuántas mañaneras lleva AMLO en estos dos años? ¡¡¡¡¡¡500!!!!! Y cuántas declaraciones no apegadas a la verdad ¡¡¡¡¡¡37mil!!!!!! No, si en eso de romper record nadie nos gana… Mientras tanto, siguen las especulaciones acerca de la liberación del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, lo que sí es que ¡aparentemente ya se tranquilizaron las fuerzas armadas!… Las participaciones de AMLO en el G20 han sido todo, menos exitosas, siempre que toma el micrófono parece olvidar que no está en una de sus mañaneras y que su auditorio está conformado por jerarcas de varios países. ¿Por qué no podrá su canciller prepararle el discurso que tiene que leer? ¿O lo hará y el Peje lo corregirá?

De dulce, de chile y de manteca

Mientras la pandemia sigue matando cientos de mexicanos a diario, mientras rebasamos los 100 mil muertos y el millón de contagiados, mientras el presidente le echa porras a López Gatell, por lo bien que ha manejado la pandemia… un grupo de estudiantes de diversas universidades del país lo han denunciado ante la Fiscalía por ser el causante de más de 100 mil muertes por sus estrategias inadecuadas… Otra buena noticia: para demostrar que para AMLO están “primero los pobres” fueron eliminados para el año entrante tres programas correspondientes al ramo de la salud que se dedican a atender comunidades de alta y muy alta marginación, que implican a menores de cinco años sin seguridad social y que representan una inversión en infraestructura sanitaria; los programas que ya no aparecen en el presupuesto del 2021 son: “Salud y Bienestar Comunitario”, “Proyectos de Infraestructura Social de Salud” y Seguro Médico Siglo XXI. No cabe duda: ¡primero los pobres!… FRENAA, pocos días después de haber abandonado la explanada del zócalo con su plantón, tuvo otra manifestación multitudinaria, el sábado hubo miles y miles manifestándose. La idea de que si bien existen miles de mexicanos inconformes con la manera en que se gobierna el país es buena, lo malo es que lo que piden es anticonstitucional e irrealizable. La buena noticia es que, a pesar de no estar plenamente organizadas, suman miles las manifestaciones de descontento contra el gobierno de López, con una mejor organización lograrán lo que a la larga se han propuesto, dañar la línea de flotación del partido del presidente, que, a la larga, es la mejor manera de hacer naufragar a este Gobierno y eso puede manifestarse en una fuga de votos de las filas de Morena. Porque ¡no la van a creer! De 54 % de aceptación subió al 63 %… Supuestamente es por los programas sociales y es la clase media baja, la que más le aprueba, aunque la que más se le opone es la clase media... A Rosario Robles, al parecer, lograron doblegarla con la amenaza de que, si con insuficientes acusaciones la dejaron encarcelada 15 meses, además estaba amenazada con agregarle delitos, no iba a salir en muchos años… Pero la convencieron de ser testigo de conveniencia, o sea, señalar a muchos que estaban por arriba de ella en jerarquía, como pasó con uno de sus ayudantes, Emilio Zebadúa, que se fue en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Así las cosas, se dice que como “ya saben quién” llegó a un acuerdo con Peña Nieto, él se lava las manos, pero obliga a personajes involucrados en varios niveles para señalarlo y cuando eso suceda se volverá a lavar las manos, diciendo que es el “pueblo bueno”, el que quiere juzgar al expresidente.