Deshojando el Cempasúchil | Aleluya, se acabó la corrupción, esta semana AMLO uso tapabocas

En palabras del presidente de México, “¿Saben cuándo voy a usar tapa boca? cuando se acabe la corrupción en el país”, y resulta que el miércoles en su gira por Culiacán ¡llegó con cubrebocas! ¿Saben lo que eso significa de acuerdo a sus declaraciones previas? ¡Ya no existe corrupción en México! ¡Aleluya!

Cayó “El Marro”, otra vez la justicia a prueba

Como siempre, de una semana a otra en el país ocurre gran cantidad de cosas que no pueden soslayarse, algunas con repercusiones nefastas para el país y otras de interés local como las granizadas en Puebla, el exceso de lluvias e inundaciones que agravan la situación en determinados estados, el crecimiento imparable de contagios y muertos, así como las graves repercusiones económicas de la pandemia de Covid-19. Empecemos por comentar la captura del narcotraficante y “huachicolero” José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, que lidera, o lideraba, la organización criminal “Cártel Santa Rosa de Lima”. Soy escéptica en relación a si es un “Cártel” o solamente una banda criminal sublimada y en relación a cómo va a acabar este asunto, ya que hace pocas semanas detuvieron a su madre, hermana y 26 personas más y a las pocas horas “un juez los exculpó por errores de procedimiento”, y los soltaron por temor a los daños que pudiera sufrir la población. En el caso de “El Marro” -enemigo jurado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación-, lo deseable es que se lleve al cabo un proceso ejemplar, con respeto pleno a sus derechos humanos; se requiere justicia, un proceso “a prueba de balas” y máxima publicidad. Espero no decepcionarme. Festejemos con bombo y platillos su captura y esperemos que las autoridades de los distintos niveles sigan trabajando para erradicar las condiciones que hicieron posible la irrupción de la boyante economía ilegal en Guanajuato y tal propósito se replique en los otros estados subyugados por la actividad criminal.

López Gatell es arropado por AMLO y Cía

A pesar de la carta firmada por 9 gobernadores de la República mexicana –que involucran al 37 % de la población nacional,- y a los que se acaban de sumar 400 alcaldes- respecto a no estar de acuerdo con Hugo López-Gatell, AMLO, además de pedir a diversos actores que lo arroparan con sus declaraciones, él dio el aval presidencial a su actuación. ¿Por qué lo hace así el presidente? Porque la actuación de Gatell, buena o mala, desacertada y conflictiva, sirve para hacer caer, exclusivamente sobre él, la responsabilidad –no compartida con el senecto secretario de Salud ni con el propio presidente- por el desastroso manejo de la pandemia de coronavirus y, mientras le sirva, lo sostendrá como pararrayos.

Reinicio de clases virtuales, lejano el regreso presencial

El lunes pasado el secretario de Educación anunció en “la mañanera” que las clases se reanudarán el 24 de agosto de manera virtual, y que sólo se regresará a clases presenciales con el semáforo en verde… Huuuuuy… entonces vamos a esperar un buen rato para volver a las aulas… En tanto, presentaron a cuatro de los dueños de cuatro grandes consorcios televisivos del país como coadyuvantes para llevar las clases a través de sus cadenas, poseedoras no solo de canales de televisión sino de varias radiodifusoras. Así, a través de radio y televisión y con los libros de texto gratuitos repartidos en todos los hogares, estará cubierto el territorio nacional. Entiendo el temor y la responsabilidad que implicaría el regreso a clases presenciales, aun por pocas horas y con escasos alumnos, especialmente por lo que está pasando en varios países, donde está volviendo a extenderse el virus, porque ni siquiera es rebrote, jamás se ha reducido o eliminado.. En México, no viendo lo que pasa en países “más civilizados” con el regreso a “la nueva normalidad”, se volvió a incrementar el número de contagios y muertes. Lo bueno es que parece que ya está lista la vacuna, lo malo es que tardará meses en producirse y aplicarse a los más de 7 mil millones de habitantes del planeta.

Lozoya sin guardaespaldas y ¿¿¿¿¿en libertad?????

Soy aficionada a las series policiacas y a las películas con temas detectivescos. En lo personal el caso Lozoya, me gusta para un thriller (obra cinematográfica o literaria de suspenso), ya que el personaje llega a México con declaraciones previas convenidas con el presidente, quien lo está usando como distractor en todas “las mañaneras” (echando tierra al debido proceso, por sus infidencias) … Así las cosas, el villano ¿o héroe? se queda aproximadamente 15 días en un hospital de lujo por males extrañamente no existentes al salir de España, y después es sometido a proceso por dos causales… le dan prisión domiciliaria, con sólo una pulsera electrónica, y le quitan la protección policiaca… ¿no que era, o es, testigo protegido? Quien supuestamente puede tener en su posesión pruebas que llevarían a Peña Nieto, a Videgaray y a otros poderosos en otra época -multimillonarios actualmente- a cortarles la cabeza con sus afirmaciones, y no sólo a ellos sino a decenas de involucrados ¿es expuesto a la jauría sin protección policiaca? Eso me hace dudar de muchas cosas: normalmente –hasta en la novelas- jamás se da a conocer el nombre del “soplón”, además se le da excesiva protección policiaca; aparte del anonimato, no se le exhibe en un proceso plagado de irregularidades, ni se le permite que firme????