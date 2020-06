Deshojando el Cempasúchil | AMLO visitó Tlaxcala

En la visita de AMLO a Tlaxcala -a pesar de que estamos en semáforo rojo-, el gobernador Marco Mena reiteró que no tiene previsto contratar deuda pública, independientemente de las presiones de gasto que han existido este año, particularmente por la necesidad de atender los problemas de salud relacionados con la pandemia que actualmente nos aqueja.

Agregó que, si bien Tlaxcala se encuentra en color rojo en el semáforo Covid–19 y hay un incremento de contagios, el estado ocupa el quinto lugar en el país en recuperación de pacientes de terapia intensiva. En la conferencia mañanera encabezó la reunión diaria del Gabinete de Seguridad federal y posteriormente supervisó los trabajos de construcción del Paso Inferior Vehicular Ocotoxco en el kilómetro 34+720 de la carretera San Martín Texmelucan- Apizaco-, Marco Mena –usó cubrebocas, a diferencia del presidente López Obrador– en la reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal se trató el caso específico de la situación de seguridad en Tlaxcala, e informó que la entidad se ha consolidado como el segundo lugar de menor incidencia delictiva en México. “De hecho, tenemos el segundo lugar con menos delitos en el país y también por cada 100 mil habitantes. Nos ubicamos en el segundo lugar y somos un estado que no tiene las dificultades en materia de seguridad de otros estados, pero hemos sido cuidadosos en la atención de delitos de alto impacto, principalmente homicidio, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo a vehículos y robo en carretera, muchos de estos delitos son de carácter regional, desde el Golfo pasando por el centro del país y hasta el Bajío”. Mena agregó: “debo destacar, agradecer y reconocer la disposición institucional del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, para que podamos como gobierno estatal, cooperar y trabajar juntos. En materia económica, dijo que 2019 fue un año muy positivo para Tlaxcala, ya que creció al 6.5 por ciento, fue el primer lugar de evolución en el país el año pasado y el segundo lugar de crecimiento industrial. Reconoció al Gobierno federal que se hayan declarado como esenciales la industria automotriz y la de construcción, pues en el caso de Tlaxcala la industria de autopartes es una de las más importantes de México y para nosotros en términos proporcionales es muy importante en materia de empleo formal. Marco Mena hizo un especial reconocimiento a la labor heroica del personal médico en el estado.

AMLO califica de politiquería la coalición de gobernadores del PAN

En la antesala de las votaciones del 2021, Andrés Manuel López Obrador anticipó que la presidencia de la República estará pendiente de que los gobernadores no intervengan en el proceso electoral, para garantizar que el pueblo elija con libertad a sus autoridades. El presidente de México lanzó esta advertencia durante la conferencia de prensa ‘mañanera’. Allí descartó un fraude electoral en 2021. “No creo que suceda –confió-, porque antes se promovían desde el poder”. Asimismo, aseveró que tampoco se permitirá que ningún funcionario de la Federación use recursos del erario para campañas o partidos. El mandatario fue enfático en señalar que “vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres; que no estén pensando los gobernadores que no se va a meter el gobierno federal, además que no crean que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas”. Puntualizó, además, que existe la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y reafirmó que el fraude electoral “es delito grave”. Asimismo, reiteró que: “Si se demuestra el uso de dinero público o hay injerencia del Gobierno en las elecciones, “el responsable tiene que ser castigado, yo estoy obligado a denunciarlo y lo voy a hacer, porque otro de los compromisos como parte fundamental de la transformación es acabar con los fraudes electorales, garantizar que haya democracia”

Las dádivas y el clientelismo, ¿no son actos proselitistas?

Acaso ¿no son las dádivas a viejitos, jóvenes, etc. actos de proselitismo? ¿No forman parte de la campaña presidencial en favor de su partido para las elecciones del 2021? Agrega que no va a permitir que se ningunee la investidura presidencial, como el intento del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro hace aproximadamente dos semanas al culparlo de los desmanes en su estado. Con el desaguisado que se traen en Morena entre la anterior líder y el interino, por cuestiones de dinero ¿corrupción? ¡No!, ¿cómo creen? ellos son impolutos, parece que el sólo hecho de pertenecer a Morena pasa como con la bendición papal, ¡se borran todos los pecados del pasado! -¡pregúntenle a Bartlett! -! Para AMLO debe ser difícil ser el único líder que es escuchado dentro de las filas de su partido, exceptuando las voces disidentes y desafinadas que insultan o agreden o, un grupo de sus seguidores e incondicionales que un día sí y otro también, presentan iniciativas que provocan el desmantelamiento no solo de la autonomía de las instituciones del Estado sino de las instituciones mismas. ¡Claro que nos gustaría que ninguna autoridad metiera las manos en las próximas elecciones!, pero ¿cómo hacerlo si pareciera que actualmente cada acción presidencial es un acto anticipado de campaña? Voces disonantes se alzan todos los días en contra de algunas de las medidas tomadas por el actual Gobierno federal, sin embargo, son voces discordantes y desentonadas, que difícilmente lograrán algo concreto que incida favorablemente en el futuro político del país. La moneda está en el aire, tanto en el destino del país con la pandemia y la apertura en pleno ascenso –todavía no llegamos al pico- y en cuanto a la economía y el destino y futuro político tanto de Morena como de los casi desaparecidos partidos políticos ¡nos hace falta un líder hombre o mujer que tenga los tamaños para hacer frente a la avalancha morenista! Cuando menos alguien, algún partido con presencia que equilibre las fuerzas de un país que se debate entre la pandemia, el hambre, la desolación, la incertidumbre económica y el más terrible abatimiento, expresado en actos de ira desatada. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿El chapulín colorado?