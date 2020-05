Deshojando el Cempasúchil | AMLO vs. médicos, empresarios, periódicos extranjeros y la economía

A últimas fechas, de repente me propongo no hablar de la pandemia ni de las ocurrencias de AMLO, lo cual es casi imposible porque ambos temas ocupan la agenda de la nación. Por ejemplo, en esta semana AMLO se enfrentó –ofendió, sin bases- a los médicos, acusándolos de mercantilistas; este comentario fue, por decir lo menos, disruptivo y poco oportuno debido a que son la vanguardia en el combate contra la pandemia actual, especialmente en este país en donde constantemente hay manifestaciones por la falta o la pésima calidad de los insumos necesarios para protegerse del contagio -el pasado lunes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que en el país han muerto 111 trabajadores de la salud a causa del padecimiento-, además de los cientos que han sido infectados.

Bochornosa la manera en que respondió a los empresarios su pliego de 68 propuestas lógicas para poder salir de la crisis económica; en este caso se trata de salvar a las micro, mini y medianas empresas, pero para sus mugres 25 mil pesos apenas ha habido arriba de 150 mil solicitudes, porque una empresa que tiene a sus empleados en el IMSS difícilmente alcanza a pagar con tan ridícula cantidad siquiera una quincena; o sea, le hicieron el feo a sus "ayudas" para la producción, además, en plena burla manifestó que el "empresario" mini, micro o mediano- que quiebre que se "rasque con sus uñas", aquí lo grave es que se nadie espera que cambie de opinión, como él lo ha manifestado innumerables veces "yo soy muy terco" y cuadrado y aferrado a sus ocurrencias. Sea la razón que fuere, el futuro va a ser nefasto para el país y las consecuencias las pagaremos todos, conservadoramente se calcula la pérdida de 2 millones de empleos y más de 10 millones de mexicanos se sumarán a la ya escandalosa cifra que rebasa el 50 por ciento de la población en pobreza, con el agravante de que muchos pobres regresarán a la pobreza extrema… Si no hay empleo, producción y ventas seguro que ya nos llevó la… Ah, pero como el gringo pesado y orate que gobierna el país vecino, quiere abrir la economía y ya está pensando cómo y en qué fechas muuuuuy cercanas hacerlo, cuando ni siquiera se ha alcanzado el clímax del contagio, también nuestro ínclito presidente quiere seguirlo y para ello ya dio fechas tentativas para abrir la economía de varios estados. Y ni qué decir de su pleito con la prensa extranjera porque no estuvo de acuerdo con las sumas que da todas las tardes López-Gatell-, a mí tampoco me salen las cuentas-.

El presidente oficializa la militarización de la seguridad nacional

AMLO legalizó la participación de soldados y marinos en el cuidado de la seguridad nacional –de hecho, el 90 por ciento de la Guardia Nacional es de esos orígenes -lo que me pregunto es: ¿les seguirá teniendo con las manos atadas? O les permitirá contestar con la misma fuerza con que son atacados? Lo bueno es que solo será por 5 años, más de lo que dura su mandato. Así las cosas, a pesar de que durante su laaaarga campaña –la friolera de 18 años- exigió, condenó, prometió -con sus corifeos-, regresar a la milicia a los cuarteles, pues ¿qué creen?, ese "compromiso", como muchos otros, fue atole con el dedo. Aparentemente, no sólo está creciendo el número de infectados y muertos por el virus y, en un descuido, el sistema de salud colapsará debido al incremento de hospitalizados por la enfermedad, de forma que nos vamos a ver rebasados en los hechos por la curva ascendente –que yo no veo que se aplane- y, en serio, no hay capacidad médica y hospitalaria; varios hospitales y clínicas del sector privado se ofrecieron voluntariamente a atender aquellos casos que son los cotidianos y, aun así, se dice que sólo está ocupado el 25 por ciento. Hay decenas de personas que han peregrinado por varios hospitales y no hay capacidad en ninguno de ellos ¡la maldita realidad que no nos permite enmascararla! Hay una terrible desinformación, un sistema inadecuado de canalización o, de verdad, ya estamos rebasados y no lo dicen.

La reducción de salarios y de aguinaldo beneficiará las finanzas públicas

¿Saben en cuanto va a beneficiar al país la reducción de sueldos y aguinaldos de altos funcionarios? ¡Sólo 0,05 por ciento del presupuesto federal para 2020! ¿Y por esa ridícula cantidad se lastimará el bolsillo de cientos de trabajadores? En cuanto a la disminución del 75 por ciento de los gastos de operación del gobierno, esta ocurrencia afectará los servicios, ya que no habrá pago a proveedores de agua, papelería, etc. Mientras no se aplique el gasto público en la satisfacción de las necesidades previstas el país no saldrá adelante, y dudo mucho que haya una persona a la que el autócrata escuche. Ya hay muchas cosas preocupantes, como las corruptelas con su "modito" de no hacer licitaciones públicas y dar los contratos a sus cuates y a los hijos de sus cuates. Ahora resulta que también un hijo de Manuel Bartlett Díaz está involucrado en la renta y posterior venta a Morena de la casa ubicada en la calle Chihuahua, número 216, de la Colonia Roma, que se convirtió en la sede del gobierno en transición, ese inmueble fue propiedad hasta este año de la empresa Top Real Estate Company, cuyo accionista mayoritario es José de Jesús Hernández Torres, un antiguo político cercano al actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, y socio de su hijo León Manuel Bartlett Álvarez. ¿Qué tan grande será la deuda de AMLO con el padre de este? Hummmm... Y lo que me tiene azorada es que ya decidió suspender la terminación y funcionamiento de proyectos de energía eléctrica limpia, porque quiere sacar adelante a la CFE -¡otra vez Bartlett!- y, por supuesto, mandar al carajo millones de dólares de inversión, romper contratos del gobierno federal, contaminar al planeta, etc.