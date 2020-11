Deshojando el Cempasúchil | Banderazo de salida para los candidatos del tricolor

Interesante la fotografía donde aparece el gobernador Marco Mena con tres personajes de la política tlaxcalteca, específicamente del tricolor. Hay quien dice que la candidata a la gubernatura será Anabell Ávalos Zempoalteca por el PRI, Florentino iría para una diputación federal y Noé aspiraría al Ayuntamiento. No está mal el vaticinio, eso daría pie a futuras aspiraciones, solo que tendrán que echarle toda la carne al asador, no con dinero, ni con visitas domiciliarias, sino con acciones que repercutan en el bienestar de la ciudadanía y, sobre todo, con unas buenas páginas virtuales.

La internet está reinando, ¿y qué hacer con los pueblos donde no llega la internet?, a lo mejor conseguir una pantalla gigantesca y ponerla en algún lugar al que la gente del pueblo acuda por necesidad, como por ejemplo la obtención de víveres para la preparación de los alimentos. Deben analizar cada lugar y adaptarse a las circunstancias. No la tienen fácil, pero tampoco los otros partidos, aunque hay quienes han venido trabajando desde hace años. Así que si ya les dieron el aval, como dicen en mi tierra: “a chingarle pal maíz”.

El reto: es mujer, es civil y no tiene experiencia en el medio

Rosa Icela, mujer, periodista y neófita en seguridad, será la jefa del jefe de la Guardia Nacional, o sea, de la seguridad del país, no olvidemos que la Guardia Nacional está compuesta en su inmensa mayoría por militares y marinos. Yo hubiera puesto a Omar García Harfuch –ese sí sabe-, pues, de lo poco que se conoce, las mujeres en las fuerzas armadas no fueron recibidas con fanfarrias exactamente, las querían encasillar en enfermería, cocina y anexas, “tareas propias de las mujeres”. Yo siento que quizás es el peor momento para este cambio. Las fuerzas armadas se sienten explotadas porque están haciendo de todo, desde repartir medicinas, hasta edificar bancos de bienestar, construyendo aeropuertos, haciéndose cargo de las aduanas y de los puertos, atendiendo y aun construyendo hospitales… Yo no sé cuánto les hayan subido el sueldo, pero ¡los están explotando!, ocupándolos para funciones para las que no están capacitados. Si López le tiene confianza a alguien, como premio a su lealtad lo habilita en cualquier puesto, aunque sea el más alejado de las habilidades, experiencias y capacidades del interfecto. Eso sucedió con Rosa Icela Rodríguez, una periodista mexicana, que egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, ejerció el periodismo en Televisa Radio, El Universal, La Afición y La Jornada. Durante la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue directora general de Participación Ciudadana y diretora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana. Fue su representante en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en dos zonas de alto riesgo, como Cuauhtémoc III, en el barrio de Tepito, y Cuauhtémoc VIII, en las colonias Buenos Aires, Doctores y Obrera, donde con estrategia e inteligencia policial y un amplio trabajo vecinal de construcción de redes de seguridad se logró contener y bajar la incidencia delictiva. En ese periodo acudió diariamente a las sesiones del Gabinete de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a las seis de la mañana, sin faltar ni un solo día. O sea esa es la “experiencia “con la que cuenta, además de una lealtad a toda prueba.

De dulce de chile y de manteca

P or lo que hace a los diez gobernadores rebeldes, se quejan de lo que ponen sus estados y lo que les toca de participación federal, dicen: “no podemos seguir siendo parte de la Federación, mientras el Gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece”… y, como cereza del pastel, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anuncia “consulta popular” para saber si Jalisco sigue en la Federación, y lo hizo de inmediato, ¡una consulta a mano alzada!, ¡que todos los asistentes aprobaron! … ¿?????? Ja, ja, ja ¿una sopa de su propio chocolate, proceda o no?...Mientras tanto López los manda con la secretaria de Gobernación y el secretario de Hacienda, para que les den una respuesta, porque a él “le faltaron al respeto” ¿???… y mientras se resuelve este relajo nacional, nos pasamos el martes , el miércoles y quien sabe cuántos días más, siguiendo las votaciones de EEUU, lo interesante es que aunque se esperaba que Biden arrasara, no fue así y hasta el momento iban bastante parejos, como dijera Álvarez Lima en su momento: “La moneda está en el aire”.