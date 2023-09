Deshojando el Cempasúchil | Beatriz se llevó las palmas

“Cosas veredes Sancho”, dijo el Quijote a Sancho Panza… y estamos viendo cosas aún que tienen el poder de causarnos asombro, es el caso del destape de Xóchitl Gálvez como candidata única del Frente Amplio por México, una confabulación de los líderes de los partidos, que temiendo que una de las candidatas saliera arriba en las encuestas y la otra en la votación… y que no sabrían que hacer decidieron destapar a Xóchitl, la que no estuvo presente y tampoco Beatriz, debo decir que respeto la reacción de ambas.

Xóchitl, dijo que hasta que lo escuchara de Beatriz no lo creería, ¡bien por ella! Pero la que se llevó las palmas ya que apareció sonriente, reitero que no se había bajado, ni se había doblado, sino que había aceptado que el resultado de las encuestas no la favorecían y regresaría al senado, un rato más tarde aparecería sonriente con Xóchitl ¡mis respetos!.... decía un querido amigo (QEPD) Poncho Moreno que… “la política era comer popó a cucharadas y decir ¡que rica está! sin hacer gestos”... por eso la política me gusta verla de lejitos, ¡que tablas en política y que control de la emociones tiene Doña B!... Porque, le cambiaron la jugada al último momento, sin avisarle, en fin, acabó bien a pesar de todo y el domingo Xóchitl fue investida y arropada por la sociedad, ojalá este personaje que parece el adecuado para darle a López las respuestas espontáneas y correctas, logre mover a indecisos y clase medieros que son los que no votan, yo creo que tuvimos suficiente del Cuatroté de López, de sus “sueños guajiros” que si bien en apariencia está dejando cinco millones menos de pobres, pero… no agregó que ha dejado en la indefensión a 30 millones de mexicanos sin sistemas de salud a su alcance… tenemos que pensar que no podemos volver a dejar nuestro país en manos de la bola de ineptos que nos gobiernan y que han desmantelado lo más precioso para los mexicanos que es la seguridad, la educación y la salud. ¡ya basta!





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

El quinto informe presidencial fue una mañanera más, sólo que en Campeche y vestido de guayabera, llevándose a su bola de lambiscones de siempre, eludió el problema de la inseguridad –al que dedicó un minuto- dijo que Dos Bocas al día siguiente estaría produciendo barriles de petróleo, eso fue falso, pues tardó dos días en producir un barril de la mezcla que sale, y que no es precisamente petróleo y menos gasolina… y se subió e inauguró el tren Maya y se fue haciendo chucuchucu, ya que jaló a 20 km por hora… ¡otro éxito anunciado???? -Y le falta más del 50 % para ser concluido... Que AMLO fue al informe del gobernador del estado de México… hummmm… Que con las decisiones que está tomando López le está dando al traste al sistema aeroportuario, donde no le dan mantenimiento al de la ciudad de México, por facilitar el funcionamiento del Felipe Ángeles, que es una isla, no hay forma de llegar a él, no hay transporte, ni tiene vuelos internacionales, y si bien está concluido está mal hecho porque sufre terribles inundaciones ¡Lo bueno es que solo falta un año para tener nueva Presidenta de la República, ya que sin lugar a dudas es Claudia la elegida por el dedo del destino (AMLO) para dirigir los destinos de su partido y en noviembre competirá con Xóchitl para llegar a la silla presidencial, hecho histórico ¡la primera presidente mujer!





TLAXCALITA LA BELLA

En Tlaxcala existen problemas que se pueden resolver, sino con facilidad, si teniendo a las personas correctas en el lugar correcto, toda esa gente que manifiesta en cada evento de la gobernadora o tiene o problemas reales o ambiciones políticas… por un lado, si bien es cierto que se siente cierta manipulación política, también en cierto que si a su secretario de gobierno se le diera el poder de negociar con libertad, ya se habrían evitado varios problemas, y no se trata de ceder a caprichos sino de arreglar las cosas, Sergio González, ya fue Secretario de Gobierno y lo hizo muy bien ¿Qué pasó? A lo mejor quiere buscar una diputación federal, está en su derecho y por eso mismo creo que necesitaría manos libres para trabajar, conciliar o sancionar conforme a derecho, pero con la fama que le está haciendo la inacción de parte de la estructura gubernamental puede que se le caiga su proyecto de escalar…. varios más tienen ambiciones políticas, está bien, pero que cumplan con la labor encomendada, si no pueden, que busquen colaboradores que sepan hacer su trabajo, -así el jefe queda bien ¡y todos contentos!- si no, que presenten su renuncia como diría Alejandro Martí… insisto, hay que buscar gente preparada para Obras Públicas –o como se llame ahora- a quien de verdad sepa lo que está haciendo o -si es una persona puesta por razones políticas- dejarlo de adorno y contratar a un experto para que haga el trabajo, -que el titular cobre, se siga haciendo el tonto (deje de fastidiar a su jefa) y cierre el pico… y en la Secretaría de Salud se siguen haciendo terriblemente mal las cosas… ¡que Dinamarca, ni que Dinamarca, parecemos estar como antes estaba ciudad Netzahualcóyotl –y sigue estando- creo que si ella (la gobernadora) llegara sin avisar a los lugares que sabe que tienen conflicto, a los hospitales sin medicinas y sin médicos; a las escuelas sin techo, sin baños o sin agua o canchas, le llevaría menos tiempo que sus visitas a la Ciudad de México o a cualquier otro lado, cuando le llamen de parte de “ya saben quién”… En otro orden de ideas…. El ayuntamiento de Tlaxcala debería de dejar libre el centro y la única calle de paso por la ciudad y volver a permitir a los artesanos que se instalen en la plaza Xicoténcatl, ya que es un atractivo turístico y hasta a los lugareños nos da un espacio para adquirir artesanías o comer las deliciosas quesadillas de setas y disfrutar la plaza…. yo de verdad espero que la próxima presidenta municipal sea alguien que sabe de política, que conoce nuestro estado y que no pertenece a Morena… me pregunto ¿si no le dan un buen premio de consolación a Marcelo Ebrard, ¿qué va a ser de Corichi que dejó atrás una pésima administración?





correo: susana_fernandez2@yahoo.com.mx