Deshojando el Cempasúchil | ¿Buscadores de justicia o vengadores de supuestas afrentas?

La aprehensión en Estados Unidos, del general Salvador Cienfuegos, quien fuera hombre poderoso como secretario de la defensa en México durante el gobierno de Peña Nieto, traerá consecuencias graves al país, especialmente al Gobierno de López Obrador. Su inicial y principal repercusión será al interior de las fuerzas armadas.

Tanto es así, que cuando AMLO se enteró de la detención, dijo que todos los que hubieran estado involucrados con el general serían suspendidos, pero al día siguiente reculó, ajustó el comentario a que las autoridades norteamericanas probaran lo dicho, después dijo que lo que hizo el país vecino -detener a un general del prestigio de Cienfuegos- “no se vale”, finalmente reclamó investigar a la DEA, ya que los datos que esgrime para justificar la aprehensión demuestran su involucramiento e interferencia en las comunicaciones internas del país. Después… nuevamente reculó y dijo que EEUU era soberano y podía hacer lo que quisiera en su territorio ¿¿¿??? Ahora resulta que el general estaba acusado de más de 20 casos de violación a los derechos humanos. O sea ¿combatiendo criminales, narcotraficantes y asesinos hay que tratarlos con guantes de terciopelo? Muy mal momento para desprestigiar a las fuerzas armadas ¿O alguien creerá que con esto no reciben un golpe bajo, tomando en cuenta que son las encargadas de cuidar la seguridad del país? – tarea para la que, por cierto, no están preparados para ejercer, ya que su formación es de disuasión y de contención-. Lo que en lo personal me preocupa es la manera en que Trump aprovechará esta detención para fortalecer su debilitada campaña. En este Gobierno se han aumentado sus fideicomisos en más de mil 500%, son los responsables de puertos y aduanas, construyen aeropuertos, reparten medicinas en el país, son responsables del Banco de Bienestar, etc., etc. ¡El ejército no había acumulado tanto poder y tanta relevancia desde la época del presidente de la República Álvaro Obregón!

¿Un golpe bajo al ejército y al Gobierno que lo ha convertido en su mano derecha?

El ejército es la única institución que tiene el presupuesto acrecentado y no debe rendirle cuentas a nadie, más que a su comandante en jefe (AMLO). La única institución consentida del sexenio, la que no ha recibido críticas, ni ha sido presa del escarnio y la mordacidad cotidiana en las mañaneras es el ejército, sin duda alguna, por eso el golpe asestado por la detención y las graves acusaciones en contra del exjerarca militar, afecta a buena parte de los mandos militares en funciones y lastimará irremediablemente el prestigio de la institución. Al ser entrevistado el exsecretario de Gobernación Osorio Chong, avaló el comportamiento y el prestigio del exjefe de las fuerzas armadas. Hay quien comenta que fue una venganza de la DEA por haber dejado en libertad, -horas después de haber sido capturado- a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo- por órdenes presidenciales, a pesar de que su captura fue a solicitud expresa del Gobierno estadounidense a través de la DEA. La realidad es que todo está muy oscuro y sucio. Hay que irse con mucho tiento y no caer, en la maldita costumbre de patear al “caído”. Para empezar, todo se inicia por declaraciones del Chapo Guzmán y otros sujetos de su ralea, luego lo involucran con un narcotraficante de tercera, dicen tener centenares de llamadas grabadas y cientos de documentos acusatorios ¿¿¿??? ¿Ustedes creen que un personaje de su nivel andaría con segundones en lugar de tratar con las cabezas del crimen organizado? ¿Sería tan torpe en usar BlackBerry años después de que pasó de moda y dejar una estela de “pruebas en su contra”? ¡Para mí que esto fue armado, con la finalidad de lastimar el prestigio del Gobierno mexicano que se apoya en un 70 % en el ejército! ¡Qué mejor manera de golpearlo que acusar de corrupto a uno de los representantes más importante de las fuerzas armadas! Ya saben “quien” pudo evitar el desprestigio planeado por el Gobierno del norte contra las fuerzas armadas y en consecuencia contra México, - ya que se enteró 15 días antes- pero había otras cosas más importantes que hacer, como atacar a periodistas y medios de comunicación.

De dulce, de chile y de manteca

¡Qué cochinero se traen en Morena! Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado en su pleito por alcanzar la dirigencia nacional han enseñado el cobre que da gusto... El que el tricolor fuera el ganón en las elecciones de Coahuila e Hidalgo lo achacan al desprestigio de Morena. ¿Será? ¿O solo sucedió que son dos estados dominados desde hace rato por el partido tricolor?... ¿Que en Hidalgo el morado se fue hasta el tercer lugar?... En el Senado –que por cierto está tomado- a pesar de eso han aprobado en lo general -tal como se los ordenaron de “allá arriba”-, la extinción de los traídos y llevados 109 fideicomisos… Que la pandemia, está “rebrotando” es falso, porque nunca dejó de contagiar, no sólo en nuestro país, sino en el planeta entero. Lo que sí es cierto es que aquí tenemos tres poco honrosos primeros lugares relacionados con la pandemia: ser el país donde mueren más personas hospitalizadas en instituciones públicas -más del 80%-; ser el país con más alto índice de mortalidad del mundo y ocupar el primer lugar en cuanto al porcentaje de muertes de personal sanitario, ¡que tristes tres primeros lugares!... Ahora resulta que en la última revisión del número de muertes por Covid rebasamos los 84 mil, pero… en el recuento de los dudosos alcanzamos la espeluznante cifra de 102 mil decesos. ¡Espantoso!...