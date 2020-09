Deshojando el Cempasúchil | ¿Buscando broncas?

Si las escuelas normales del país en realidad ven recortados sus recursos como lo marca el último presupuesto la situación va a ser gravísima. Leo la información: la nota dice que los encargados de 264 escuelas normales –a lo largo y ancho del país- calificaron de inequitativo el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación enviado a la Cámara de Diputados en días pasados.

Los directores de esos centros educativos que agrupan la friolera de 90 mil alumnos, la mayoría de ellos/ellas de extracción indígena y provenientes de zonas marginadas, verían afectadas sus expectativas de ingreso a una normal de una manera terrible, ya que la reducción que les quieren aplicar es del 95.3% del presupuesto de operación de las instituciones, al pasar de 461.4 millones a 20.6 millones de pesos para 2021, lo que significaría asignar a cada escuela normal la irrisoria cantidad de 229 pesos anuales por estudiante, mientras que el gasto por alumno en toda la educación superior del país es de 82 mil 600 pesos -de acuerdo al segundo informe de López Obrador-. ¿Cuál será el futuro de las escuelas normales del país con ese presupuesto? Comentan los directivos que habían recuperado sus recursos pasando de 569.7 a mil 195.9 millones de pesos entre 2006 y 2015 y ahora está en sólo 20,6 millones de pesos???? Y los normalistas “que no son rebeldes, ni toman casetas, ni secuestran camiones, ni obstruyen vías férreas”, ni causan destrozos e incendios en Chilpancingo e Iguala con motivo del 6° aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ¿se quedarán tranquilos, viendo cómo se consumen sus posibilidades, no solo de conseguir plaza automática –que es lo que siempre piden- sino siquiera de sobrevivir en las instalaciones normalistas? ¡Eso me suena a una ¿deliberada? gran bronca nacional que se avecina, con estudiantes abigarrados y formados en doctrinas de izquierda en su mayoría!!!!

De aquí, de allá y de acullá

El primer grupo de seguidores de FRENA, procedentes de diferentes estados trataron de llegar al zócalo capitalino, eran alrededor de 1,500 estrenando casas de campaña y diciendo que no eran más porque se están dosificando para hacer guardias y estar listos para aguantar tres años, hasta que se vaya AMLO. A esos que fueron los primeros en arribar no les permitieron llegar al zócalo, a pesar de que el presidente “no tiene nada contra ellos”, y “no limita la libertad de manifestación”, y dijo que “no se les dejó llegar al zócalo, porque había grupos contrarios y podría haber enfrentamientos, además, podrían afectar la catedral metropolitana”. En fin, los de FRENA se quedaron en la avenida Juárez, aunque un funcionario de la ciudad de México dijo que no los dejaron pasar por el coronavirus, sin embargo, están hacinados en la avenida Juárez, y son acosados por fanáticos de AMLO; las autoridades evitaron que llegaran al zócalo, pero no evitan que los agredan, a lo menos verbalmente, grupos de manifestantes fanáticos del presidente López. Los de FRENA amenazan con moverse, al parecer ya les permitieron moverse al zócalo, y ¿van a llegar al mismo tiempo que los deudos de los 43 normalistas desaparecidos??? No sé qué tan efectivo será este movimiento, lo que si queda claro es que eligieron mal el momento en medio de la pandemia que, pese a los datos que escupe diariamente López Gatell, no cuadran con los números de los estudiosos, y que eligieron una fecha en medio de terribles precipitaciones pluviales que están causando graves inundaciones en varias colonias de la ciudad capital. Veremos dos cosas: si siguen llegando seguidores de FRENA, quienes están pidiendo manifestaciones en línea y veremos cuantos llegan y cuanto resisten entre la pandemia y el clima. ¡Si así están afirmando –los seguidores de AMLO y policías capitalinos, que el 65 % de las tiendas están vacías!!!! Ojalá no les resulte contraproducente el intento de pedir que se vaya López, él que, nada tonto, está aprovechando para que se le incluya en la boleta del 21, porque su intención es aparecer en ella para apoyar a los candidatos morenistas, muchos de los cuales están bastante quemados… El pleito sigue al interior del partido del presidente, ya que aun haciendo una purga quedan 35 aspirantes a la presidencia y cantidad similar a la secretaría general de ese partido… A propósito, el que llegó a Hidalgo en campaña de proselitismo fue abucheado y le lanzaron andanadas de huevos y jitomates fue a Fernández Noroña… ¡Cómo es posible! ¿A alguien tan simpático y educado como él? ... Que Ricardo Anaya ya anunció que regresa al ring político ¿a pesar del juego sucio que prevé se le avecina?

De dulce, de chile y de manteca nacional

Que en la rifa –no rifa- del avión presidencial, se consiguió “vender”, regalar y auto comprar cachitos por la cantidad de 2 mil millones 342 mil pesos, de los cuales 2 mil fueron para pagar los 100 premios de veinte millones cada uno… o sea, quedaron netos 342 millones, aunque, como hubo 24 premios mayores que no se vendieron, ahí quedó un poquito más… ni siquiera va a alcanzar para surtir los insumos básicos a los hospitales pues cada persona intubada cuesta $ 947 mil pesos y sin intubar 398 mil 900 ¿…??? Que en respuesta al desplegado de 650 científicos, intelectuales, poetas, periodistas, etc. -la élite cultural de México- exigiendo el respeto a la libertad de expresión, el presidente dijo en una mañanera que es como si él les pidiera a sus seguidores que hicieran un desplegado… ¡y lo hicieron! con 28 mil firmas apoyando sus acciones… ¿Se habrá dado cuenta el presidente del peso específico que tiene la tribuna de un presidente de la República?, ¿de la gran cantidad de fanáticos que lo siguen y del efecto que sus trolas, boots y anexos -que manejan desde la oficina de presidencia- repercute entre la población???