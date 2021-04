Deshojando el Cempasúchil | Cambios en la historia para educación básica

Estados Unidos acuerda con México, Guatemala y Honduras aumento de tropas en las fronteras, México destinará 10 mil efectivos en la frontera sur, interesante el dato de que a pesar de las "buenas noticias" que nos dan en las mañaneras, la migración mexicana hacia el país del norte subió 40%, ¿será por la inseguridad, la pobreza el hambre y por haber pasado a ser parte de los nuevos 12 millones de pobres que estrenamos en México?... AMLO anuncia, que viene cambio sustancial en el contenido de libros de texto gratuitos en educación básica.

Con los nuevos contenidos educativos intentan imponer por la vía del adoctrinamiento ideológico en los niños una visión propia y sesgada de la historia, se dijo que 1882 personas elegidas al azar elaborarán en tiempo record– menos de dos meses- los nuevos contenidos, se dice que habrá modificaciones importantes de tercer, cuarto y quinto de primaria, con nuevas versiones de la historia con nuevos conceptos como: el que el actual Gobierno "es la consolidación de las luchas históricas que han marcado los momentos centrales del devenir nacional como Independencia, Reforma y Revolución; para concluir que este Gobierno es el heredero directo de todos los anhelos nacionales". Entre los cambios estará el cambio de fecha de la fundación de México-Tenochtitlan de 1325 a 1321, esto con el fin de que AMLO pueda conmemorar durante su sexenio los 7 siglos de la fundación, junto con los 500 años de su caída. Los nuevos contenidos fomentarán la visión de conflicto histórico tan promovida por López. La nueva redacción oficial reduce la democracia y sus valores a la "consulta al pueblo", con una serie de tergiversaciones de la historia.

Según la OMS pudieron evitarse 190 mil muertes

Cada día crece la incertidumbre, mezclada con el hartazgo del confinamiento y la cantidad de muertes que han sucedido en nuestro país, gracias a un inadecuado manejo de la pandemia, de los que nos enteramos gracias a los mensajes optimistas y mentirosos que cada noche daban noticias de la cantidad de infectados y muertos, sin embargo a pesar del elevado número de muertos se ha demostrado que las cifras son falsas, a la cifra que nos dan "oficialmente" hay que multiplicarla por 3.5, siendo optimistas rebasamos los 400 mil muertos, eso querría decir que estaríamos en 2do lugar después de EEUU, durante la rendición del informe de la OMS en la cual nos informaron que el manejo inadecuado de la pandemia produjo 190 mil muertes innecesarias, no estuvo presente López Gatell. Mientras tanto siguen las especulaciones acerca de la efectividad de las diferentes vacunas que han llegado a México, gracias a Marcelo Ebrard, aunque cuando todo esto de la pandemia empezó el presidente nos aseguró que se habían adquirido –y pagado- millones de pesos por millones de vacunas, suficientes para vacunar a todos los mexicanos y sin embargo estamos recibiendo diferentes vacunas, de diferentes países, con el temor de que la segunda parte de la vacuna la puedan inyectar de un biológico diferente al primero, glup.

Salgado y Delgado: Paladines de la democracia

Vergonzoso para los guerrerenses y para el país, lo que está sucediendo con la actuación de Félix Salgado, quien ha logrado reunir unos cientos de "simpatizantes" para armar una tremenda bronca, una actuación vergonzante contra la democracia y el respeto a los árbitros electorales, en primera instancia no nos explicamos cómo es que este individuo, llegó al senado y poco después a candidato a gobernador de Guerrero, especialmente después de haber sido acusado reiteradamente de violador y acosador, pero… al parecer por razones políticas no se le dio curso a las denuncias, cuando este malandro que se ha dedicado a hacer el ridículo y a la política , y que pertenece a las filas de Morena -¡tenía que ser!, insulta, desconoce y amenaza a los integrantes del INE que revisando y cumpliendo con la ley le quitan la candidatura por no reportar gastos de precampaña, se enoja, y –secundado por un patético Mario Delgado- sitian las instalaciones del árbitro electoral y no conformes con eso amenazan con ir o darle la dirección a sus testaferros de los siete miembros del INE que estuvieron de acuerdo en retirarle la candidatura por no cumplir con las reglas, mientras tanto al preguntarle al presidente también atacó al INE, -molesto porque determinaron hacer cumplir la ley respetando el 8% de diputados extras, sin hacer trampa para crecer el número de la bancada- Y así las cosas después de la esperada determinación del INE, 6/5 respecto a las candidaturas de Guerrero y Morelos, se ratificó la primera decisión de retirarlas. Eso estuvo bien, principalmente por dos razones: por congruencia y porque no son aceptables la falta de respeto y las amenazas vertidas no solo por el corrientito de Félix Salgado Macedonio, sino también Mario Delgado, el que si enseñó el cobre- con amenazas de desaparecer al instituto electoral, pero, ahí no queda la cosa, resulta que tienen otra oportunidad de regresar al Tribunal Electoral, los que mostraron una tibieza increíble, pero… además de ello, ayer en la mañana el presidente dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión y que ellos deberían ser los candidatos, porque el pueblo manda, y esa tirada de línea, hará sin lugar a dudas que el Tribunal Electoral permita que continúen como candidatos, porque ya no hay otra oportunidad de recurrir a autoridades electorales, en la ocasión pasaba le reviraron la pelota al INE, ahora no les quedará de otra, sino tomar una decisión ¿Cuál será?, tendrán que decidir si aceptan la línea presidencial, o si muestran verticalidad, honestidad y congruencia y sobre todo respeto a la constitución