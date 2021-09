Deshojando el Cempasúchil | Como el gobierno ya acabó con el crimen organizado, ahora se lanza contra científicos

Dado los buenos resultados del Gobierno de México, de la Guardia Nacional y de las diversas instancias policiacas y de investigación que han arrebatado mediante tácticas, surgidas de sus equipos de inteligencia, compuestos por personal altamente calificado en investigación, espionaje, análisis y tácticas disuasivas, o en su caso, llegando a la detención, y si fuese necesario, al exterminio de la droga, de las facilidades para obtener el huachicol, de cerrar carreteras y clausurar los aeropuertos “piratas” que usan los narcotraficantes, así como una revisión más drástica y vacunada contra la corrupción, arrebatar al crimen organizado el –mínimo- 30% del territorio nacional, -denunciado por inteligencia gringa-, abatir la corrupción de varios funcionarios incrustados en diversas fuerzas policiacas y políticos que apadrinan a los delincuentes, los feminicidios se han incrementado terriblemente, deben ser castigados de forma ejemplar.

En fin… no creo que ese rubro esté resuelto, pero eso sí, se lanzan contra 31 investigadores que le han dado a México grandes satisfacciones y el resultado de investigaciones que han enriquecido al país, amenazándolos con juzgarlos por crimen organizado, lavado de dinero y otras chuladas, y con más de 80 años de cárcel, aunado a lo anterior, - al parecer la fobia de Andrés contra los intelectuales, el resquemor de Gertz Manero por haberle puesto trabas para pertenecer al SNI, y los celos y lambisconería de la titular de Conacyt- sumado todo ello con la participación de un folclórico diputado federal, perteneciente a la 4T, además dueño de las minas de carbón más grandes del país, surtidor consentido de Bartlett y para colmo de males, súper amigo y se dice que financiero de López Obrador, pide en tribuna que se haga una revisión de cada una de las universidades autónomas, porque el rector de la UNAM se atrevió a levantar la voz para defender a los investigadores, el fiscal no ha dado resultados-¡pero qué tal ha gastado pólvora en infiernitos!- de todos maneras sus argumentos son ilógicos, debería presentar pruebas con documentos en la mano, este hombre que tenía buen prestigio, resultó un fiasco en todos los sentidos, y su ineficiencia ha llegado al colmo del fracaso, no tiene un solo personaje –del pasado señalado o denunciado, preso-, Lozoya está libre y de vacaciones en su casa, no tiene un solo resultado real, en su haber, todo ha sido faramalla o juego de espejos.

CELEBRAMOS EL 200 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Con una representación felizmente lograda, gracias a que fue encomendada a los militares, se hizo la representación de los momentos históricos que marcaron un hito en la historia de México, los ropajes adecuados, la sincronía perfecta, los cuadros bien logrados, es uno de los éxitos que hay que reconocerle a López, fue un espectáculo en verdad digno de verse, de disfrutarse, los diálogos precisos, en fin, adecuado, apegado a la realidad y perfectamente interpretado –hay ocasiones en que nos preguntamos ¿a qué hora tendrá tiempo el ejército, aparte de sus mil y un funciones encomendadas por el presidente- de ensayar y practicar sin descanso y supongo que en ocasiones hasta de confeccionar los ropajes?. ¡Una cálida felicitación al Ejército Mexicano! ¡Bien por ellos! Solo nos queda una pregunta, quedamos bien, hubo representantes internaciones de alto nivel, sumada una carta del Papa, pidiendo disculpas por la evangelización, pero ¿cuántos millones nos costó el chistecito?

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Comenzaron a demoler cinco casas del cerro del Chiquihuite, que representaban un gran riesgo para los pobladores de la zona, en nuestro país -ya sin FONDEN- cuando no son huracanes, inundaciones, temblores y derrumbes, como el del cerro del Chiquihuite en el Estado de México, no dudo, que el temblor haya sido lo que inició el movimiento de las grandes moles de piedra, algunas de las cuales pueden llegar a pesar hasta 300 toneladas, ese desastre, es un vívido ejemplo de lo que la corrupción y la desatención pueden provocar, de ser un paraje abandonado, definido además como área protegida e insegura para habitarla, pasó a ser un lugar en el que se hayan edificado decenas de casas, algunas hasta de tres y cuatro pisos, pero eso sí, el presidente ya les prometió reubicarlos en casas mejor ubicadas y adecuadas, ¿será?... y aquí en nuestro estado recordamos que en época de lluvias, ubicada en una barranca de Chiautempan está “Cartolandia”, patético espacio de precariedad, hambre y miseria, que cada vez que llueve es arrasado y en cada ocasión, el presidente municipal en turno ofrecía reubicar a los damnificados, y efectivamente salían de ahí 20 o 30 familias, aunque a los pocos días fueran ocupados sus espacios por otras personas, en la misma situación de miseria, o paracaidistas que habían encontrado una forma de hacerse de casa nueva, aunque luego la vendieran, ¿cuál es la solución? evitar que en esos sitios se ubiquen áreas de vivienda de personas, por más necesitadas que puedan estar, no sería malo que alguien de Protección Civil se fuera a dar una vueltecita, a ver cómo está la situación en ese lugar… cambiando de tema: mientras recibimos con los brazos abiertos a los que huyen de los Talibanes hacia Pakistán ¡acción bien pensada y encomiable, el salvar de humillaciones y muertes vejatorias a periodistas y colaboradores de varios periódicos en el mundo, ¡lo malo es que a veces en los noticieros –terca realidad- casi se empatan con la manera humillante y llena de vileza con la que tratamos a haitianos, hondureños y de otros países donde los grupos del crimen organizado, la violencia, los terremotos, temblores, sequías, incendios y hambruna, los golpean día tras día, ¡a esos los tratamos con la punta del pie, no importa si son mujeres embarazadas y con niños pequeños, que también vienen huyendo del miedo a muertes terribles, de la hambruna, del terror constante, de saqueos, violencia, violaciones de derechos humanos, o huyendo de gobiernos dictatoriales!!!!, por cierto ¿sabían ustedes que 150 mil migrantes mexicanos han sido deportados en las últimas semanas?