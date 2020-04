Deshojando el Cempasúchil | ¿Cómo es que AMLO no sabe cómo ejercer el poder?

Estuve pensando que estos dramáticos sucesos que estamos viviendo, como es el caso de la pandemia actual, además de sumirnos en crisis existenciales de todo tipo, en cuanto a la convivencia y la supervivencia.

Sus efectos son dramáticos, ya que esas realidades con efectos internacionales ponen en enorme espejo frente a nuestros ojos, un espejo en el cual nos reflejamos nosotros, nuestras familias, nos muestra la realidad de nuestras relaciones familiares y laborales, las que hasta hace pocos meses considerábamos perfectas, y ahora, esa realidad o nos ha confortado, o francamente si no nos ha gustado, y sabemos que tenemos que trabajar en mejorarlas, porque ¡no hay para donde hacerse! , pero en ese enorme espejo también aparecen las realidades de nuestro país, de nuestro sistema de salud, de la respuesta de los gobiernos tanto federal, como estatales y municipales. Pareciera que quienes nos gobiernan –algunos- que lucharon tanto, invirtieron$$$ y se comprometieron con muchos para llegar, una vez llegados al poder, no saben qué hacer excepto robar en épocas de jauja, y sin embargo, cuando aparece una crisis seguida de otra, en el país por ejemplo, la crisis de la pandemia mundial, aunada a la crisis causada por una mala administración de la economía del país, y como aderezo la crisis petrolera, que tiene al planeta en una encrucijada mundial, ya que el desplome histórico del petróleo que llevó el precio hace pocos días a -2.37. Sin embargo cada vez que habla el presidente, además de culpar a los periodistas y a quien se le ocurre de lo que pasa, además de seguir explotando el tema de la corrupción, de prometer buenas cuentas ¿Cuáles, cómo? ¿Cuándo? Especialmente ¿de dónde va a sacar tanto dinero para seguir manteniendo sus caridades para que no mueran de hambre sus votantes cautivos, y además mantener a Pemex y los trabajos de la refinería de Dos Bocas? -Porque ya concesionó la construcción del tren Maya- no nos dice tampoco cómo va a solucionar no sólo la 3 Fase del Coronavirus que ya fue decretada en el país, sino la tercera fase de la violencia que alcanzó su cúspide los días 19 y 20 de abril ¿No que el mantener millones de ninis, era para que no trabajaran con los malandros? Pues no se ve que los grupos del crimen organizado se estén debilitando por mantener a los “ninis”. O que sus filas adelgacen. Pero, ¿qué fue lo que hizo nuestro excelso presidente?: Regañar a los malandros que llevaron a que el 20 de abril hubiera 114 homicidios, su respuesta tanto a los asesinatos como al reparto de despensas por los malandros “mejor bájenle”, ¡sospecho que esa recomendación va a dar el mismo resultado que las anteriores recomendaciones!

Los empresarios micro y medianos no son escuchados

Veo, leo y escucho a los empresarios, cada uno ya sea en solitario u organizados tratar de que el presidente escuche sus propuestas para no llegar -como Estados Unidos- a escandalosas cifras de desempleados, donde ya llegaron a los 22 millones, pero allá si hay seguro de desempleo. Sin embargo, su apoyo al empresariado mexicano es realmente patético, no abarca ni el 1 % del PIB, mientras en otros países llega al 38 % ¿Qué van a hacer miles de personas, casi siempre las más pobres, las menos preparadas, las que se ganan la vida luchando con su puestos de chalupas, dando “bola”, y demás empleos informales, pero necesarios, especialmente ahora que ya estamos en plena tercera fase? y que vemos, como la gente “ya se hartó de estar encerrada”, nos expone tanto a los demás como a sus propias familias a infectarse . La realidad nos enfrenta y nos pone cara a cara con las consecuencias de nuestras acciones, ya ven el gobernador de Puebla, decía que los pobres estaban a salvo porque solo era enfermedad de ricos, y ocupa el quinto lugar en número de infectados y que a los jóvenes no les pasaba sólo a los viejos –por cierto, sí son los más susceptibles-, o sea, que AMLO debería guardar entre algodones y alcanfor a los cuasi centenarios miembros de su gabinete.

El panorama en México y Tlaxcala

La Secretaría de Salud (Sesa) confirmó cinco casos y un fallecimiento más por Covid-19 en Tlaxcala, con lo que la entidad registra 90 contagios, 25 personas recuperadas de la enfermedad y nueve fallecimientos. El gobernador Marco Mena anunció, a través de sus redes sociales, apoyos al sector productivo por 275 millones de pesos para los próximos ocho meses, como parte del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal ante la crisis de la emergencia sanitaria por Covid-19, se creará el Fondo para la Protección del Empleo e Ingreso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) por 50 millones de pesos; el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) otorgará créditos de hasta 50 mil pesos y pospondrá el pago de los financiamientos vigentes hasta agosto, sin recargo alguno. El sector turístico contará con 10 millones de pesos para reducir el impacto por la crisis sanitaria y económica del Covid-19; además, el Gobierno de Tlaxcala y Nafin destinarán un fondo de 200 millones de pesos para que negocios y comercios accedan a créditos en bancos, con garantía de la institución federal se ampliará a dos años la validez de los dictámenes de Protección Civil para empresas que no manejen residuos peligrosos; se duplicará el apoyo de paquetes de aves de traspatio para respaldar el campo local y alcanzar las 25 mil familias beneficiadas con un presupuesto de 15 millones de pesos y próximamente se anunciará el Programa Estatal Emergente de Obra Pública para reactivar y crear empleos. El panorama en México pinta desolador, aunque nos estamos haciendo tontos, “de algo me tengo que morir”, “aquí no pasa nada” “los mexicanos somos muy chingones”, todo esos que escucha uno cotidianamente, personas que se cuidan y se encierran en sus casas y se van al tianguis, sin ningún tipo de protección, la situación es que en el mundo el nivel de contagio es del 6.1 y en México vamos al 8.1, como pueden ver es muy elevada, y los contagios están creciendo exponencialmente.