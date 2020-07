Deshojando el Cempasúchil | ¿Cómo le fue a nuestro presidente en su visita a EE. UU.?

Todos los pronósticos nos daban saldos de una u otra manera negativos, aunque hubo quien veía congruente que viajara en aviones de líneas aéreas comerciales, que estuviera incomunicado del país por 7 u 8 horas al menos, que se expusiera sin llevar cuerpo de seguridad y, llegando al destino previsto, le cometieran la grosería de no hospedarlo en el área destinada a los visitantes distinguidos de la Casa Blanca –se quedó en la casa de nuestra embajadora…

El miércoles llevó ofrendas florales a Abraham Lincoln y a Benito Juárez en sendas estatuas no faltaron los fans –que no fueron muchos- los no simpatizantes que fueron pocos- pero siempre el negrito en el arroz- ¿En qué papel quedará nuestro país después de esta visita?… Aparentemente Trump se portó bien, no twiteó tonterías, aunque un día antes el güero desabrido sí utilizó el muro para volvernos a golpear… nuestro presidente principiante en lides internacionales, no se veía tan inseguro como se preveía… A pesar de que lleva sobre sus espaldas el peso de todas sus decisiones a todas luces equivocas en el ámbito doméstico, lo que nos ha convertido en muchas ocasiones en el hazmerreír del mundo… En otros países, algunas veces, se toma a nuestro país como ejemplo de todo aquello que no se debe hacer… En fin, espero que para bien de México en el corte de caja del viaje no nos haya ido tan mal en esta visita, como se preveía, que a lo mejor Trump, que es un loco, pero al fin hombre de negocios, haya aconsejado a López acerca de invertir en pequeñas y medianas empresas para conservar el empleo en el país, y, como nuestro tlatoani acata sin chistar las recomendaciones del güero orate y ridículo del país del norte, al final pueda suceder que el mandamás gringo haya acabado haciéndonos un favor, pues a Trump no le conviene que haya más pobres en México, porque sabe que muchos se le van a colar por la frontera, así que ojalá ese sea uno de los resultados de la visita.

¿AMLO reducirá el número de computadoras a la Secretaría de Economía?

De risa loca, si no fuera tan trágico, el hecho de que se cancelara en un 75% el contrato de arrendamiento de equipos de cómputo a la Secretaría de Economía. AMLO: “¿No estamos pensando de manera egoísta, en forma individualista? ¿Qué hay que hacer? Imagínense lo que harían los que lucharon en otros tiempos, por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía (¿esa es función de la Secretaría de Economía?), que estaban esperando tener sus computadoras para luchar –en esa época ni siquiera existían- ¿para transformar?, muchas cosas se pueden transformar mediante documentos legales, económicos y con ideas escritas”. López piensa que una computadora es algo que se puede compartir. ¡Qué grave lo que nos está pasando en el país, y no es precisamente por el coronavirus ni por la crisis del petróleo! No podemos, no debemos permitir que se siga precarizando la administración pública en general, y en especial el área de la economía. Ya bajó los presupuestos de todas las dependencias, al grado de que si usted quiere trabajar tiene que llevar su propia computadora y su propio papel para imprimir documentos oficiales, lápices y hasta papel del baño, y eso si no le cortan la luz -porque Bartlett la está dando muy cara-. Y no sólo se trata de las computadoras, el nivel de precarización y de destrucción de este gobierno ha llegado al absurdo de no utilizar los elevadores -aunque el edificio sea de varios pisos-, ¿para ahorrar electricidad????, y suspender el servicio de internet por considerarlo superfluo -¿y las benditas redes sociales?-. Y si a esa “austeridad republicana” se le suma el ajuste a la baja de los salarios, y la desaparición del aguinaldo… ¿Hasta dónde nos piensa rebajar en el concierto internacional? ¿Pasaremos de ser una de las primeras economías del mundo a ser una ranchería con apenas los elementos rudimentarios como para vivir en la época de las cavernas? Ya es hora de que nuestro presidente revise sus políticas públicas, cambie su gabinete y quite de él a los radicales inmersos en un remoto pasado y entienda que la economía de este país, la pusieron en sus manos millones de votantes, porque confiaban en él, y que aunque aún su popularidad está arriba del 50 %, cada día con sus decisiones la aprobación está bajando, y si a eso sumamos el crecimiento del “Frena” que es un numeroso grupo de inconformes, aunque aparentemente desvinculados, sólo unidos por el deseo de que no se sigan cometiendo barbaridades que afecten al país en la salud, la economía y la seguridad, que son tres rubros desatendidos por la actual administración y que nos están golpeando con furia a los inermes pobladores… El número de muertos por el coronavirus ¡escalofriante! ¿Y qué me dicen de los asesinatos dolosos? ¡Han roto récord! ¿Y la economía? ¡Por los suelos! En fin, ¡ojalá nuestro presidente deje de declarar cada mañana una nueva y absurda ocurrencia y ya se ponga a trabajar por el bien de todos los mexicanos!

De dulce, de chile y de manteca

El regreso de Lozoya, el exdirector de Pemex, augura buen show, al parecer para librarse de culpas está dispuesto a esparcir lodo, videos y grabaciones de varios diputados de oposición que recibieron $$$$ por votar a favor de las reformas de Peña, y por ahí les puede tocar excremento a Videgaray y a Peña -a pesar del supuesto trato de intocabilidad que este último tiene con AMLO-… Ya empiezan a acomodarse para elegir a los 4 consejeros del INE que faltan, sólo esperamos que impere la legalidad y el sentido común, y no se acabe –como han hecho en otros casos– mayoriteando e imponiendo a elementos nefastos y limitados mentalmente, pero eso si obedientes miembros de Morena… ¡Que noticia!: los asesinatos de 27 personas en un centro de rehabilitación en Irapuato estuvieron relacionados con el crimen organizado…