Deshojando el Cempasúchil | Cómo se hará el trenecito elevado...

Al día de hoy, más que llamarnos la atención las campañas, los candidatos y las corcholatas, lo que nos trae hecho nudo el estómago es el sentir que vivimos en un narco estado, con la violencia desatada, con la complicidad de muchas autoridades y faltas de respeto a los guardianes del orden, para colmo de males, mientras nuestras autoridades, con sus Guardias Nacionales, imberbes, impreparados y con instrucción de “abrazos no balazos” se enfrentan con gente dispuesta a matar, a torturar y en franca desventaja, aunado al miedo de enfrentarse con gente dispuesta a morir, que no tiene nada que perder y con armas superiores a las del estado, que utilizan drones armados con explosivos o minas –como pasó en Jalisco, tres policías muertos y varios heridos buscando cadáveres de personas desparecidas-, ¡Ya basta!, ya nos hartamos del hermanamiento que existe entre autoridades de todos los niveles con los narcotraficantes, estamos viviendo en un país en el que manda el crimen organizado y en el que impera el terrorismo, dejar cuerpos desmembrados, despedazados y en bolsas, cadáveres, apilados en carros y camionetas, en Chilpancingo Guerrero mataron a cinco taxistas y quemaron más de 10 unidades de autotransporte, cerraron la autopista del sol, más de cinco mil lugareños,- según dicen las autoridades que por haber detenido a dos de sus líderes- los campesinos dijeron que porque no tienen carreteras transitables –y creo que por miedo a quienes mandan en su zona -en Toluca en una central de abastos quemaron vivos a nueve comerciantes e incendiaron varios locales por no pagar cobro de piso… Estamos trabajando y pagando impuestos, para que todo nuestro dinero acabe en la obras insignia, o en el crimen organizado que ya se ha adueñado de inmensos sembradíos de frutas y verduras, fábricas, tiendas de todos los niveles pagan “cobro de piso” so pena de que sus negocios sean destruidos… El presidente dice que se lleva bien con los líderes del narcotráfico, y los protege con su política de abrazos no balazos, debería aceptar la propuesta de EE. UU. De declararlos grupos terroristas y que vengan tropas estadounidenses a acabar con esos grupos que han bañado de sangre nuestro país.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Se había llegado a la cifra de 33 personas las que se inscribieron para participar en la búsqueda del voto popular por la presidencia de la república de 2024, por el Frente Amplio por México… entre ellos trató de registrarse el “Juanito” (quien marcó las forma en que se designaron a quienes ganaban un puesto pedían licencia y se lo dejaban a su suplente), una strip tease virtual, el líder de los papás de los niños con cáncer. Etc. etc., quienes de política no saben nada pero quieren cambiar al país, en fin de los 33 que había solamente quedan trece… trece…. En lo personal tengo dos suposiciones, o se inscribieron para llamar la atención sobre determinado problema (quien encabeza el movimiento de los papás de los niños con cáncer, por carecer de medicinas) o en busca de un puesto público o lo peor que se me pudo ocurrir es que los haya enviado “ya saben quién”, para tratar de desvirtuar una contienda en la que ya empezó a haber gallinas y gallos poderosos entre todos los que se inscribieron hay cuatro que sobresalen Santiago Creel, Beatriz Paredes,- a quien acompañó un nutrido contingente a la ciudad de México para acompañarla en su registro al tricolor- Enrique de la Madrid y la sorpresa Xóchitl Gálvez, a quien el “presiso” le hace campaña todos los días, pero quien cuenta con una valiosísima herramienta que es la inteligencia artificial, con la cual ha producido, o le han producido interesantes contenidos que pueden ser vistos en televisión, pero que han arrasado en las redes sociales. Sin embargo, de esta contienda ha salido algo interesante dos de las mentes poderosas y experimentadas, se han bajado de la contienda y se han ofrecido para elaborar, uno el plan de comercio exterior y el otro lo relativo a la economía interna, que son José Ángel Gurría e Ildefonso Guajardo… biennnnn… mientras que los otros, los de Morena, parece que han encontrado la horma de su zapato entre ellos mismos, y se están acusando de abuso de recursos –especialmente Adán Augusto que lleva mano en la cantidad de espectaculares y bardas, en segundo lugar Claudia y en tercero Marcelo, sin embargo en las encuestas sigue sobresaliendo Claudia, a las que en algunas la colocan en igualdad a Marcelo, y Adán, cuando bien le va en tercer lugar, así las cosas, se dice que Monreal, quiere el DF, y el del verde y Noroña un escaño diferente al que tenían… Murió Porfirio Muñoz Ledo, relegado por López a pesar de que fue uno de los principales ideólogos de los movimientos de izquierda en el país, hombre culto, sabedor de los recovecos de la política, y conocedor de la política exterior e interior de nuestro país, descanse en paz…





TLAXCALITA LA BELLA

En días pasados pusieron frente al portal grande enormes alfombras de aserrín, dignas de la Virgen de la Caridad que está en Huamantla, sabemos que los tapetes no son nada baratos, pero Corichi pensó que eran dignos de Marcelo Ebrard…. ¿acaso los recursos del ayuntamiento destinados a desazolvar drenajes y coladeras fueron destinados para “su” candidato?... Porque el centro de Tlaxcala y otras colonias se inundaron por la falta de limpieza de los drenajes… me sigue inquietando la incógnita de cómo se hará el trenecito elevado en Tlaxcala, ya que avenida Juárez, tiene un drenaje inmenso, que pusieron durante el gobierno de Mariano González y si ponen las bases o afectan la calle o friegan el drenaje - por lo pronto ya se inició con el derribo de árboles, y no se tomó en cuenta ni la antigüedad, ni la ecología, en la 4T sólo se piensa en obras insignia, ¡¡¡¡¡Y esta la piensan terminar en tres meses, para el mundial de futbol playero!!!!?????.... La gobernadora Lorena Cuéllar aseveró que la construcción del Autotrén Tlaxcala no causará ningún tipo de afectación al ambiente, ni a las familias que viven cerca del bulevar Guillermo Valle, por donde cruzará ese novedoso sistema de transporte público eléctrico y amigable con el medioambiente… Y sigue la mata dando, la presidenta municipal de Panotla mandó a la colonia Santa Elena (la que está por la zona militar) a un juez para poner orden al abuso de la hija de Córdoba de la Barquera, -que se dice dueña de la bomba que provee de agua a esa zona habitacional, con el agravante de que ese terreno está considerado derecho de paso-, decía que mandó de juez, a un jovencito imberbe y al parecer con poca experiencia que podría decirse que se lavó las manos… ¿no que las mujeres somos mejores que los hombres para administrar y para elegir a nuestros colaboradores? Ojalá esta edil nos lo demuestre tomando cartas en el asunto…





Nuestro correo: susana_fernandez2 @yahoo.com.mx