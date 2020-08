Deshojando el Cempasúchil | Con los videos de sobornos ¡tenemos show de aquí a diciembre!

Los videos de los sobornos -que, presuntamente, podrían ser parte de las 16 horas de grabaciones que ofreció Lozoya Austin a la fiscalía- empezaron a filtrarse, “casualmente” después de los comentarios del presidente deseando que eso pasara, “que el pueblo de México supiera”, que se difundieran en internet y por todos los medios para que el pueblo entendiera la dimensión de la corrupción, que le heredó el pasado y, aunque él mismo sostiene que en política no hay casualidades –sino causalidades-, el mismo día, pocas horas después de su comentario era subido –filtrado- a las redes, el video –similar al del “señor de las ligas”-, donde se veía a dos personajes –”casualmente panistas”-, en vísperas de la reunión del presidente con la Conago, incluidos los de la “federación de gobernadores”, otra vez “casualmente”, todos panistas.

Inmediatamente surgieron reacciones, una del propio presidente quejándose de que faltaba difusión –a pesar de lo prolífico de la misma en los medios y en redes sociales- de los jefes de quienes aparecen en el video y del presidente del partido azul. Así las cosas, pareciera que este tipo de “filtraciones” se van a dar con secuencia cronológica perfectamente planeada. ¿Qué no con la filtración se acaba el efecto jurídico contra los implicados? Quizá, pero el daño que está causando con la exhibición “de la corrupción imperante en el sistema político del pasado”, está golpeando fuertemente a los partidos de oposición, que difícilmente podrán defenderse, ni responder, ante la condena unánime que está provocando en la opinión del “pueblo bueno”, del “pueblo sabio”. Ante una andanada de este tipo, encaminada a destruirlos, aparentemente poco podrán hacer los señalados, que, más que temor a ser encarcelados, sufrirán un descrédito brutal; sean culpables o no, han sido señalados –siete senadores – ante el tribunal del pueblo, y señalados con el dedo ígneo de la “justicia callejera”, del “linchamiento ante la opinión pública”. Varios de los que aparecen en la lista como corruptos, por haber aceptado sobornos del equipo de Peña Nieto para votar a favor de la ley energética, realmente no era lógico que se les ofrecieran sobornos, ya que estaban convencidos de la bondad del programa. En fin, mucha agua va a correr debajo del puente, lo que sí es una gigantesca verdad, ¡es que tendremos show de aquí a cuando comiencen las próximas elecciones!

Interesantes los tres grandes acuerdos construidos por AMLO con los empresarios

Interesantes algunos de los acuerdos tomados por AMLO con los empresarios, el primero el apoyo de los empresarios de hospitales, para abrir las puertas de sus nosocomios tanto a pacientes Covid como a pacientes con otros padecimientos, eso vino a despresurizar las ríspidas relaciones del presidente con los empresarios; posteriormente se llevaría al cabo el acuerdo con cuatro grandes cadenas de televisoras del país, con la finalidad de que las clases se pudieran trasmitir a través de la televisión abierta a todos los rincones de la república mexicana, así como también mediante algunas radiodifusoras nacionales; el proyecto quizá no es el mejor, pero es de los que se dispone en las presentes circunstancias, impuestas por la pandemia. Es importante decir que, en muchos casos, quien posee una computadora y tiene acceso al internet, podrá seguir tomando las clases en línea, como es el caso de los miles de estudiantes que pertenecen a conocidas universidades públicas –Unam, Poli, etc.- y a decenas de prestigiadas universidades privadas. Aquí en Tlaxcala, inicialmente hemos sabido de la iniciativa de la presidenta municipal Anabell Ávalos Zempoalteca, en el sentido de habilitar espacios para el programa “tu tarea segura” para brindar laboratorios equipados para que los estudiantes que no puedan hacerlo en casa tengan los instrumentos adecuados para acceder a la educación a la que tienen derecho, también lo van a realizar en pueblos del municipio y en delegaciones ¡bien!, ojalá los 60 presidentes municipales pudieran y quisieran habilitar espacios seguros similares para adolescentes y estudiantes en general, a fin de que puedan acceder a una educación, si no de muy buena calidad, sí a una que no siga marcando desigualdades entre los mexicanos. El tercer acuerdo que ha traído muchas simpatías tanto a AMLO, como a Carlos Slim, es el compromiso del segundo para el financiamiento de la producción y distribución de la posible vacuna contra el coronavirus, que trabaja el laboratorio de AstraZeneca, con el que se verían beneficiados inicialmente 180 millones de habitantes, tanto de México como de Argentina. ¡No cabe duda de que Carlos Slim sí sabe para qué sirve el dinero!

De dulce de chile y de manteca

¡Vaya que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, resultó además de una persona sencilla, simpática e informada, un gran promotor turístico de nuestro estado!, no sólo de las construcciones coloniales, sino de los vestigios prehispánicos y, como él dice, ¡el gobernador Marco Mena le presumió las bellezas del estado!; además ¡resultó un gran diletante de la gastronomía tlaxcalteca! Visitas como esas, plenas de sencillez y calidez, son las que nos llenan de satisfacción.