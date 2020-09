Deshojando el Cempasúchil | “Cosas veredes Sancho...”

Chihuahua en llamas: Resulta que Conagua –y el Gobierno federal-, ordenaron que se diera –como ha venido ocurriendo hace varias décadas- parte del caudal de los ríos para abastecer como los estados colindantes pertenecientes a Estados Unidos del Norte, retribución por un convenio firmado hace décadas y resulta que los agricultores chihuahuenses no estuvieron de acuerdo y a pesar de que mandaron efectivos de la Guardia Nacional a resguardar la zona porque avizoraban problemas, y porque se planeaba construir los

cuarteles de dicha dependencia, jamás se imaginaron que llegarían a tales consecuencia.

Sentimos que las lágrimas se nos agolpaban cuando vimos a decenas de miembros de la Guardia Nacional saliendo humillados de las instalaciones que “resguardaban” y más cuando vimos en las condiciones que los tenían viviendo, en tienditas de campaña –como las que usan los “profes” en sus plantones,- durmiendo en el suelo, encima de esteras delgadas y cartones y los agricultores -más de 5 mil- escoltándolos y diciéndoles que no era culpa de ellos, que era del presidente…¡No se vale que mexicanos humillen a otros mexicanos, por decisiones erróneas, o cuando menos falta de tacto!..¡a ver en qué para esto!, pero López afirma que es el crimen organizado el que no quiere a los uniformados, porque debilitan su supremacía en la zona… Manifestaciones por todos lados, empezando por el zócalo capitalino, violencia desatada y latente, linchamientos, multiplicación de asaltos en el transporte público, especialmente en la Ciudad y en el Estado de México…Y lo que se avecina con los 10 gobernadores que renunciaron a la Conago y que han formado la Alianza Federalista, lo cual se inició con su inconformidad por la repartición de las participaciones federales, curiosamente son los estados que aportan más a la federación y que reciben una ínfima parte de lo que aportan, así las cosas, con la Conago fracturada, tendrán que reestructurarse al interior, aunque los que salieron, dicen que no tienen nada en contra, pero que la Conago ya no cumplía su función de ser un equilibrio para la presidencia de la República… y como cereza del pastel la toma de las instalaciones de Derechos Humanos por un grupo de mujeres que han perdido a sus hijas, y/o no han recibido justicia en casos de violación infantil. Y amenazan con convertir el lugar en una casa de acogida para mujeres que son familiares de quienes han sufrido todo tipo de violencia contra las mujeres. Empezaron el diálogo con la secretaria de Gobernación, no sin antes arrojar a la calle toneladas de papeles y definitivamente no están dispuestas a desalojar la casa, sino en convertirla en un refugio para víctimas y familiares de víctimas femeninas de la violencia que se ejerce, sin que se tome en serio desde la Presidencia de la República la violencia ejercida contra las mujeres en el país.

Y sigue la mata dando

Si había algo que no esperaríamos del presidente López es que se le ocurriera registrar comercialmente la marca AMLO, eso repercutirá en la facilidad para comerciar los productos con su nombre o imagen que decenas, cientos, de fanáticos y seguidores compran en cada evento masivo: muñecos, tazas, camisetas, etc., elaborados por decenas de vendedores informales, quienes han encontrado su forma de vivir, produciendo en masa diversos artículos con la figura del viejito tabasqueño. En fin, de ahora en adelante la cantidad de personas que han hecho su medio de vida de la industria de reproducir la imagen y figura de AMLO ya no podrán hacerlo sin pagar derechos por la sigla, porque ya es “marca registrada” –lo mismo que la de su esposa (aunque no se me ocurre que alguien quiera comprar algo de ella)-. Y, el fin de semana… el desplante de burla de parte del tabasqueño, porque el INE rechazó la agrupación de Margarita Zavala para convertirse en partido político y en cambio el festejo del hecho de que fuera aprobado el PES, grupo confesional –de amigos de AMLO, en el que han participado en diferentes reuniones más de 20 ensotanados evangélicos-, religión que profesa López… lo festejó a pesar de que, siendo fanático de Benito Juárez, no debería abogar, ni apoyar públicamente agrupaciones que violan flagrantemente el espíritu de laicidad que tanto promovió el Benemérito de las Américas. ¿No que es juarista? En esta situación no se ha puesto aún el punto final.… Por cierto, en cinco días se llevará al cabo la rifa del avión –sin avión-, en la cual ¿se entregarán? 20 premios de 20 millones de pesos, ¿entre los 6 millones de cachitos que se ha pretendido vender? ¿Sabe cuántas son las probabilidades de que usted se saque el premio? –comprando el cachito, claro-. Lo absurdo: que prometió regalar a 900 hospitales el equivalente a 500 millones de pesos en cachitos de lotería, para “ver si se sacan 20 millones, que pueden ser utilizados en equipo médico o en lo que requieran”, o sea si tienen suerte les toca, si no, no. ¿Acaso no hubiera sido mejor repartir esa cantidad equitativamente entre los hospitales elegidos? Lo más interesante es que, aunque se supone que se están vendiendo bien, no en todos lados los expenden ¿sabe por qué?, porque los vendedores están obligados a pagarlos por adelantado y si no los venden ¡ya los pagaron!!!! ¿Y el Coronavirus? ¡Sin control!… ¡Qué triste que México ocupe el primer lugar mundial en muertos del sector salud! ¡Eso quiere decir que las autoridades federales no entendieron –ni entienden- que se tienen que tomar otras medidas, tanto de autoprotección, como invertir en las destartaladas instalaciones hospitalarias, pero, sobre todo, ¡dar al personal médico los elementos de protección personal que está requiriendo!... Y las pinches consultas como la que hizo para impedir la instalación de una planta cervecera de la trasnacional Constellation Brands en Mexicali, Baja California, ¡cancelando una inversión de 1,500 millones de dólares a mano alzada…mientras tanto el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la entrega del presupuesto a la Cámara de Diputados lució un reloj de $121.000 pesos ¿??’

