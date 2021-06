Deshojando el Cempasúchil | ¿Cuál será el destino de millares de ancianos en el abandono?

Hoy quiero iniciar hablando de un tema que nos incumbe a todos, porque los que no murieron jóvenes llegarán a viejos, el chiste es ¿en qué condiciones de salud y económicas llegarán? En los últimos días he visto con frecuencia en televisión unas publicidades acerca de una cadena de farmacias cuyo dueño decidió apoyar a los residentes de la casa del actor, donde se han refugiado todos aquellos actores que ya son mayores, y que o no tienen familia que los apoye o los han ido a abandonar en ese asilo para ancianos que no tienen los fondos suficientes para sobrevivir con dignidad, en esos promocionales en los que se solicita ayuda para esas personas, a muchas de ellas las recordamos porque fueron actrices y actores serios o cómicos que nos alegraron la vida y ahora viven una patética situación.

Personas que no cuentan con pensión, ni entradas económicas, afortunadamente esta cadena de farmacias les está surtiendo de los medicamentos necesarios y créanme no son nada baratos, especialmente que, difícilmente hay un adulto mayor sano. Esto viene al caso, porque tengo por cierto que, la atención de los asilos, albergues, comedores, atención de día y demás instituciones públicas y privadas que existen en el estado no son suficientes. De la que más he tenido referencia es del asilo de San Judas Tadeo, que está ubicado en una vieja hacienda del municipio de Españita, lo visitamos en varias ocasiones, no recientemente, y encontramos insuficiencia de personal, en el momento que los visitamos la última vez, había cuatro personas, supuestamente enfermeras, para atender a más de 70 ancianos, algunos todavía con movilidad y otros francamente desvalidos sin poder moverse, recuerdo que las entradas de los baños tenían escalones, lo cual tornaba difícil el acceso de los ancianos, recorrimos el lugar y encontramos una bodega donde se encontraban más de 70 colchones, sucios de las excrecencias de los ancianos, siempre nos preguntamos por qué no les regalaban colchones forrados de material plástico, porque por la cantidad de enfermos su avanzada edad les causó a muchos movilidad limitada o invalidez total, lo que provocaba que entre dos los pusieran en sillas de ruedas y los sacaban al sol -aunque a veces los olvidaban o los dejaran en la cama todo el día-, los regañasen por hacer sus necesidades en la cama -sabedoras que no podían moverse y les cambiaban una vez al día de sabanas y el pañal- la gente les regalaba costales de comida, verduras especialmente mucha de la cual se desperdiciaba y aunque el administrador hacia un gran esfuerzo, era mal administrador, en fin, en ese lugar las personas llevan a un anciano “al que ya no pueden cuidar en casa, por el espacio, por el trabajo, porque no pueden atender sus necesidades físicas y se comprometen a pagar determinada cantidad mensual para su manutención, y lo hacen durante pocos meses, para después desaparecer y dejan en ese lugar personas de avanzada edad convertidas en despojos humanos, en fin patético el lugar. Pusieron un privado en Zacatelco, de regular calidad.

EL RETO DE LA NUEVA GOBERNADORA

Lorena debe conocer a fondo la problemática del estado, y sabrá que para empezar debería hablar con la sociedad civil y hacer un acuerdo de mancomunar la atención, el financiamiento y proporcionar al personal que les atienda en cantidad suficiente, y ayudarles a adecuar las instalaciones, al personal se le podría proveer, con las pasantes de medicina, enfermería, y trabajadores sociales, mandar nutriólogos para revisar la comida que se les da, mandar a forrar los colchones nuevos para no desperdiciar material- a estas alturas no estoy convencida que se los sigan regalando, pero para todo esto, habrá que esperar que pase la pandemia. En fin, debe habilitarse el existente y crear o adaptar otro lugar que sea adecuado para cuidar a personas que al final de sus vidas se encuentran enfermas, abandonadas, y terriblemente solas, sin poder satisfacer sus mínimas necesidades, en algunos municipios hay construcciones abandonadas que pueden habilitarse, y dar el servicio. Y emprender una campaña en los servicios de salud para crear conciencia del autocuidado desde temprana edad, eso evitaría muchas enfermedades inhabilitantes, y checar con Infonavit, para que las casas que pongan a disposición de los derechohabientes ya no sean más palomares, en los cuales a duras penas caben los padres y dos hijos y definitivamente casi nunca hay lugar para los abuelos. En los pueblos el abandono es menor, pero de vez en cuando existe un anciano que ya no tiene familia y que vive solo, y sobrevive gracias a la caridad de los vecinos, y si hoy por hoy el problema es difícil, no quiero imaginar si no prevemos el crecimiento de población, anciana, abandonada y enferma. ¡Hay que atender ese problema, señora gobernadora electa, antes de que crezca más!, y poner a cargo a alguien con 90 % de efectividad, convicción y conocimiento y 10 % de lealtad.

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Eréndira Sandoval, la hasta hace unos días secretaria de la Función Pública fue cesada de su cargo ¿por la forma en que tapó las tranzas de Bartlett y de su hijo, por la manera en que cubrió las tranzas y gastos inexplicables de la Cámara de Diputados, por alcahuetear las compras sin licitación, lo de Ana Guevara?, etc... etc.. ¿Qué creen? ¡No fue por eso!! La corrieron por filtrar información de Salgado Macedonio para bloquear su llegada a la gubernatura de Guerrero, para que llegara su hermano, y quizá pronto le siga John Ackerman, su marido, que también es de los que se da golpes de pecho y tiene una larga cola que le pisen…