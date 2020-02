Deshojando el Cempasúchil | De políticos y politiquerías

Impostergable la necesidad de fortalecer a los partidos, no les ha caído el veinte a los líderes, de que se necesitan –como sucedía antes- dirigentes naturales de las comunidades, personajes carismáticos y que tengan buena fama, porque parece que en varios partidos están haciendo lo que López: un cinco por ciento de conocimiento y 95 de confiabilidad -¿de verdad todavía hay políticos confiables?-, es más, ¿todavía hay políticos? Con López Obrador se inauguraron nuevas –o muy antiguas pero renovadas- formas de hacer política: han regresado a lo básico, a rascar en los sentimientos y resentimientos de la gente, explotan lo más elemental, “lo más humano”, como el amor, el odio, la diferencia de clases, los ricos y los pobres, lo negro y lo blanco; en fin, enfrentan una facción con otra: polarizan y con ello despiertan las pasiones más bajas del ser humano.

Uno no puede permanecer indiferente a su accionar: o admira o se burla, o ama o detesta; en fin, en otros partidos pareciera que han elegido a “líderes agua tibia”.

En estos días escuchamos –sin que se sientan repercusiones al interior-, que en varios estados –en los que va a haber elecciones-, los partidos, debilitados por las elecciones de 2018, están optando por hacer coaliciones que con anterioridad se denominaban antinatura y que ahora son habituales; los integrantes de todos los partidos han optado por la comodidad de adaptar las bases y los documentos de los otros partidos a su conveniencia –si es que los revisan-; sólo analizan su ganancia en esas coaliciones o, al menos, eligen al candidat@ que les parece tiene más posibilidades, todo esto con la finalidad de formar parte de la nómina gubernamental, municipal o de algún espacio en que tenga influencia el o la ganadora.

¿Servirán las coaliciones en una época en que no hay lealtad a la camiseta sino pura conveniencia?, ¿a cambio de qué? Tendrían que preguntar los candidatos cuando les ofrezcan ¿miles de votos?... ¿De verdad en esta época de deslealtades y deslindes ¿pueden pensar que les pueden cumplir algo así?

Cosas veredes Sancho… Se hace camino al andar

Interesante y caótica semana hemos tenido en México, pasando por estridentes manifestaciones feministas, exigiendo -después de siglos de silencio- equidad de género, cuidado y protección... Tomando las calles, pintando las puertas y paredes del Palacio Nacional y tratando de tirar la puerta…- con la amable solicitud de AMLO de que no pinten las paredes-. El espeluznante asesinato de Ingrid, quien fue asesinada con brutalidad y desollada por su pareja y para colmo de males las fotografías de la escena filtradas por policías o paramédicos, seguido de la injustificada muerte de la niña de 7 años Fátima, las cuales han causado ámpula en el sentir femenino nacional, están a punto de derramar el vaso de la paciencia centenaria de las féminas… Ya van varias ocasiones en que voces estridentes logran penetrar los bunkers mañaneros para hacerse oír, especialmente con el tema del feminicidio.

Y no pasa desapercibido el desayuno con los empresarios, a quienes, se dice que, a la buena parte se les invitó “cordialmente” a través del SAT, recordándoles sus adeudos de impuestos. La verdad es que no hemos oído un solo comentario positivo de la imposición de esta “cooperacha institucional voluntaria”… que remite a la memoria de la que realizó Carlos Salinas de Gortari para la campaña del malogrado Luis Donaldo Colosio… ¿Si usted fuera un importante empresario se habría negado a ir? ¿Habría firmado la cartita invitación marcando –a fortiori- las cantidades de 20 hasta 200 millones de pesos? Y, a pesar de eso, algunos que pertenecen a importantes grupos corporativos tienen que consultarlo con los asociados, pero, ¿usted cree que alguno se negará?… Hummmmm…Nos dio risa el nombre del líder de la CATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, su nombre es Pedro Haces Barba, y en su discurso frente a AMLO, -que fue el invitado de honor-, convirtió en realidad sus apellidos…. Por cierto, a pesar de la proclama presidencial de “abrazos no balazos”, ya fueron utilizados en varias ocasiones gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y como en Chiapas el gobernador no está dispuesto a seguir permitiendo desmanes de los normalistas ¡los puso parejos!… ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Cuál será la verdad histórica de los 43 normalistas desaparecidos?

De dulce, de chile y de manteca

Que los partidos políticos que existen a nivel nacional: PAN, PRI, PRD, PVEM, MC; y Morena, han perdido entre los 7 más del 70 por ciento de sus agremiados ¡! …Solamente el tricolor perdió casi ¿5 millones??? Que hay a nivel nacional una iniciativa –presentada por diputados de Morena- para que los actuales “superdelegados” estén impedidos de ser candidatos a la gubernatura de sus estados. Nos preguntamos: si López eligió de entre sus huestes a los presuntamente más capaces y los más idóneos para alcanzar las primeras magistraturas de sus estados ¿qué pasará si no se les permite competir? Para empezar, se habrá desperdiciado todo el capital político que ya tenían cuando llegaron y el que adquirieron durante el año y tres meses que lleva en el poder este partido… Hummmm… Si lo anterior fuera real ¿dónde quedarían Lorena y su gente?... Ahora sí, ya se ve cercana la conclusión de la calle de Constructores, están terminando con la colocación del adocreto… ¡Aleluya!, sin embargo, ya les dijeron a los vecinos que las banquetas, tuberías, etc., que se fastidiaron cuando levantaron la calle ¡va por su cuenta y riesgo!... Leo declaraciones del secretario de Salud que asegura que Sesa estatal ¿está funcionando muy bien????… Con frecuencia faltan medicinas, han perdido en menos de tres meses a dos especialistas únicos en el estado, hay carencias en varios rumbos y ¿estamos mejor que nunca?... Una nota cultural: el próximo 26 se cumplen 56 años del fallecimiento de Miguel N. Lira, esperamos saber cómo van a conmemorar dicho día.

