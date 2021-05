Deshojando el Cempasúchil | Debe preocuparnos y ocuparnos nuestro voto

Creo que les queda claro a mis paisanos el hecho de que su voto el 6 de junio va a ser determinante, por un lado para la gubernatura; pero creo que debería preocuparnos y ocuparnos nuestro voto por los diputados federales, si bien existen millones de dádivas gracias al presidente López Obrador, también es cierto que esa dádiva ya se convirtió en un derecho constitucional… sin embargo, es tiempo de entender que el dinero que se les “regala”, es el mismo que pagamos con nuestros impuestos, tanto los de la tercera edad, como a los ninis, mejor les hubieran comprado una laptop y ver que tuvieran las circunstancias para conectarse a internet, en fin, hay cosas buenas, pero a mí me da temor que quien ostenta el poder del país está destruyendo, liquidado, atacando a organismos autónomos; ahora trae de encargo al INE, porque teme no ganar como él desea y espera, y si ese fuera el caso, no duden que desconozca el resultado y podría anular las elecciones.

Creo que no hay que permitir que siga desapareciendo instituciones, fideicomisos y órganos autónomos que han garantizado elecciones limpias y libres, ¿a cuántos de nosotros no nos ha tocado estar en una casilla? Vigilantes, atentos, trabajando con honradez y transparencia, porque primero es el pueblo y la democracia, y queridos amigos, todos somos pueblo. Y el señor, pese a lo que diga, es nuestro presidente, el de todos los mexicanos, porque así lo mandataron las urnas, los ciudadanos, el pueblo, ¡ya ganó! Ahora habrá que estar atentos a que haga lo que sea benéfico para los mexicanos, todos somos el pueblo de México, Por favor analicen a los candidatos que estén en la boleta y si alguno tiene mala fama, ¡por favor no voten él! , lo menos que podemos pedir es que tengan estudios, más allá de la primaria, que tengan buena fama pública, que no sea mujeriego, ni golpeador, que pase pensión si está separado, en fin. Y si ven que gasta mucho en su campaña, hay que preguntarse ¿Quién pompó???? Porque… si siempre han sido medianos en sus gastos, ¿de dónde saca dinero para tantos espectaculares, pantallas para autos, trípticos, etc. etc.???? Es cierto que supuestamente el partido al que pertenece los apoya, habrá que pedirles cuentas; ¡señores está en juego nuestro futuro como nación! Acepten lo que les regalen, díganles que sí, pero no les digan cuando, y que su voto sea razonado y útil, no dejen de votar, ni lo anulen, esos votos cuentan en contra nuestra. Por favor tomen conciencia en que cada uno de nuestros votos cuenta, ¡¡¡¡démosle a la patria el regalo de una real y verdadera democracia!!!! ¡Ah! y tengan cuidado de no anular su boleta por un error a la hora de marcar al preferido, crucen el logotipo de un solo partido, aunque vayan en coalición. ¡¡¡OJO!!!!

De dulce, de chile y de manteca

Interesante la manera en que se han conformado las listas de candidatos para los ayuntamientos y para presidencia de comunidad, a algunos de ellos los conocemos –algunos con no muy buena fama pública- ahora participan varias mujeres, algunas con antecedentes políticos y estudios-, otras sin embargo no las conocemos, a veces nos preguntamos, si no tienen la preparación y la experiencia que dan los estudios y los cargos públicos, quiere decir que de repente se les ocurrió que querían ser president@s municipales o de comunidad, diputados federales o de pérdida diputados locales y, apoyados por la familia y algunos cuates, se lanzan al ruedo, hoy por hoy, desde mi punto de vista sólo hay dos candidatas que tienen posibilidades de llegar a la gubernatura estatal que son Lorena y Anabel; ahora bien, en el país están pasando dos fenómenos, que cada día cambian las preferencias y de repente a los de Morena los están alcanzando y en algunos casos es sobrepasando el candidat@ en algunos de los 15 estados en que va a haber cambio de gobernador, y a eso se aúnan otros fenómenos bastante preocupantes, el primero son las agresiones y los asesinatos no sólo de candidatos de todos los partidos, sino de varios mandos policiacos, seguido de la manera en que se están infiltrando miembros del crimen organizado como candidatos, a puestos de elección popular, lo que empezó con infiltración de las policías municipales y estatales, ha llegado –y puede llegar a un preocupante control y falta de seguridad para la sociedad civil- en cuanto al volumen de la infiltración y otro fenómeno que se están dando es la publicidad y difamación en redes sociales y aunado a ello, las encuestas “patito” en la que cada candidat@, resulta el vencedor de la contienda; lo que les puedo asegurar es que actualmente no es fácil, ni barato convertirse en candidato. En fin, ya quedan pocos días para cerrar las campañas, ¡por favor, que su voto sea un voto útil!…