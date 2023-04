Deshojando el Cempasúchil | ¿Debemos permitir la impunidad del crimen organizado?

Vaya semanitas que hemos tenido, masacres, asesinatos, desapariciones, pleitos con EE. UU. por el fentanilo, que si no lo producimos -que es una realidad innegable- reuniones en el vecino país del norte, y nos encontramos que aunque mandamos a funcionarios de primer nivel, aunque inexpertos pero de primer nivel, allá los atienden ejecutivos de tercer nivel, así las cosas y el hecho de que nos enteramos que la DEA tiene infiltrados en el narcotráfico mexicano, y López se queja de que el Pentágono invadió territorio mexicano, aunque no dudamos que esos infiltrados sean mexicanos.





Ahora bien si los gobiernos de los diversos partidos no están coludidos con el narcotráfico, porque no dejan que destruyan su fuente de ingresos… no es posible el nivel de inseguridad al que hemos llegado, que en Guanajuato en un balneario 20 hombres armados hayan matado a seis adultos y a un niño y herido a decenas… ¿de qué se trata? ¿De seguir permitiendo la impunidad del crimen organizado?





QUEJAS Y DESCONTENTO





Hay muchas quejas acerca de las 26 leyes que mandó AMLO a la Cámara de Diputados para su modificación o extinción de dependencias, por ejemplo: Notimex, la mejor agencia noticiosa que ha tenido el país, que desde que pusieron de directora a la tal Sanjuana, empezó a deshacerlo, López da la última puñalada en la mañana diciendo: “para qué queremos a Notimex si ya tenemos la mañanera”, como si ese ejercicio de auto elogio, pudiera ocupar el lugar de periodistas profesionales y objetivos en el país y en varios lugares del mundo, en el ejercicio mañanero solo hay ataques a periodistas y medios de comunicación, faltas de respeto y mentiras contra instituciones y personajes que no son de su simpatía, pero pareciera que no supiera que la mañanera se extinguirá con el sexenio… también la desaparición del Conacyt, en el cual se financia la investigación y las becas de quienes van a estudiar y especializarse en el extranjero... el financiamiento agrícola que está en la lista, pondrá en riesgo la precaria economía de cientos de pequeños y medianos agricultores… está haciendo lo posible por desaparecer el INAI, al no nombrar a los tres que hacen falta para que funcione, teme que la gente sepa la verdad de las finanzas, lo que sabe pero pretende ignorar, es que con Guacamaya leaks, se han sabido cosas como que se utilizaron 10 millones de pesos para remodelar la casa donde nació en Tabasco… o que el secretario de la Defensa gastó 459.9 millones de dólares en viajes al extranjero, viajando con toda su familia, visitando Rusia, varios países de Europa, como Francia e Italia, etc.

Los hoteles donde se hospedaron fueron los más lujosos, se dice que mandó una embajada de diez militares para arreglar su viaje, y que lo acompañaron… Si mal no recuerdo son nuestros votos los que llevan a los diputados a sus curules, ¿entonces por qué están de serviles con el patrón, y no nos rinden cuentas a nosotros, cuando llegan a dar un informe casi siempre enumeran sus logros, pero no nos dicen nada de las decisiones que toman, que no son en favor del pueblo, sino que aprueban leyes que desaparecen instituciones y al hacerlo nos parten la ma… a todos los mexicanos y por supuesto a los habitantes del estado de la república que representan, lo que se les olvida es que nosotros los pusimos y que pagamos su salario y los gastos aventurados del Presidente, con nuestros impuestos.





DE LA GUARDIA NACIONAL





Nos dio un gusto extremo al saber que el Tribunal Superior de Justicia de la Nación revirtió el decreto de que la Guardia Nacional fuera parte del Ejército, aunque se calcula que más de 185 mil son parte del ejército o la marina, por lo cual deberá decidirse si se quedan ahí o regresan a su origen, si es así van a tener que retirar a marinos o militares en cargos como aduanas, puertos, etc., etc… respetando la Constitución, muchas cosas tendrán que ir de reversa en decisiones tomadas por ocurrencias, pero como la Guardia Nacional tiene la orden de “abrazos no balazos”, tendrá que dárseles capacitación para ser policías, porque veíamos a los miembros de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional con las manos atadas siendo vejados, desarmados y hasta pateados por la población, y en otras ocasiones masacrando inocentes, el último caso es el de una familia que viajaban en una camioneta que traía placas de Texas y donde murieron varios entre ellos una joven mujer embarazada de ocho meses... por otra parte siguen los robos en carreteras, feminicidios, violaciones, asaltos a casas habitación, en pleno tráfico, en fin un montón de chuladas.





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA





En Tlaxcala también se cuecen habas, se dice que en la frontera con Puebla ya hay dos bandas del crimen organizado, y que hay una gran inconformad con el titular de la Secretaría de Seguridad de la policía en Tlaxcala señor Ramón Celaya Gamboa y a Juan Antonio Martínez Guerrero, recién nombrado como jefe de inserción social, ya que entre otras cosas se habla de una manta colgada en un puente peatonal de Tizatlán, junto con una cabeza de puerco, donde amenazaban al gobierno; el referido desdice lo escrito y dice que es porque está dando resultados, sin embargo el miedo que tenemos de salir de noche a la calle no se nos quita, si estacionamos los vehículos en la calle, siempre tememos que al cabo de un rato nos quedemos sin llantas, espejos, retrovisores, hasta baterías y computadoras, asaltos en plena calle, ojalá demuestre que Tlaxcala vuelve a ser en verdad una ciudad segura.





