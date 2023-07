Deshojando el Cempasúchil | Descortezador, un ardid para tala legal

No sé si les pase a ustedes, pero cuando veo la televisión o leo el periódico, parece que estoy viendo la nota roja de algunos periódicos amarillistas de antaño, por ejemplo “Alarma”, da miedo ver tanta noticia de muertes accidentales, crímenes, feminicidios, desmembrados, embolsados, torturados y con el tiro de gracia, es terrible ver lo que está pasando en nuestro país, al parecer están copiando lo que pasaba en algunas películas de hace años, por ejemplo “el Padrino” donde el protagonista de joven, desplazaba a otro “protector” y todos los comerciantes le pagaban protección, lo mismo está pasado en México, pero aumentado y corregido.

Por eso, centrales de abasto, o negocios varios, hasta de los vendedores callejeros de comida, cuyos comerciantes se han negado a pagar han sido víctimas de incendios provocados agresiones o “extraños accidentes” provocados casi siempre por enmascarados, robos cotidianos en combis y camiones o sea que la violencia no sólo no ha bajado, si no que se ha incrementado… Lo más grave es que de tanto verla, por un lado, estamos conscientes de que podemos ser víctimas de un crimen, ya que todos estamos expuestos, sin embargo, de tanto ver, leer o escuchar noticias de nota roja parece que ya vemos los delitos y hechos de sangre, como algo normal y cotidiano, en lo que va del gobierno de AMLO, ya van más de16 mil asesinatos dolosos. En el estado de Tlaxcala tampoco estamos mejor, ya pasamos a ser uno de los tres estados mejor posicionado en cuanto a seguridad a ser quinto o sexto lugar... para muestra un botón: lo que pasó en Apetatitlán, donde hubo dos muertos uno de ellos, una mujer policía la que fue ejecutada, lo bueno es que aquí ¡no hay crimen organizado! Aunque los expertos dicen que, en México, el crimen organizado en sus diversas modalidades se ha adueñado de más del 81 % del territorio nacional.





AMLO VS. XOCHILT

Mientras las corcholatas se ven cada día más desdibujadas, repetitivas y aburridas, sobre todo Claudia que repite el mismo discurso de AMLO, y Adán que presume que el presidente siempre ha sido su maestro hummmmm… no sé si podría ser garantía de buen gobierno, de todas maneras, está en tercer lugar; aunque ya aburren las corcholatas, al parecer en cualquier momento pueden echar para atrás las campañas anticipadas de los dos grupos…. AMLO se ha empecinado en una feroz, poco ética y desigual batalla contra la senadora Xóchilt Gálvez, lo que no calculó es que surgiera alguien con las características necesarias para impactar al pueblo bueno, los que reciben no siempre ni puntualmente su raquítica pensión bimestral, hay colas de cuadras enteras para cobrar su pensión del Bienestar en el cual hace poco se desaparecieron más de 100 millones de pesos ¡lo bueno es que ya no hay corrupción! ¡Aleluya!... Xóchilt en tres semanas está alcanzando a Claudia, la favorita del presidente, éste viendo las de perder ha faltado a la ley (¡otra vez!) impunemente, al dar a conocer datos protegidos por leyes constitucionales, la senadora presentó una denuncia más contra López, -quién, solamente el lunes le dedicó 50 minutos en dar a conocer las finanzas de Xóchilt, ella cuando la entrevistaron al respecto dijo…“el presidente tiene miedo… el presidente tiene miedo”…, aunado a eso, la prohibición del INE de hacer actos públicos (con acarreados) y preferentemente confinarlos a oficinas de Morena... porque ¿cómo se explican que tres de las cuatro corcholatas, a los que sólo los conocen en el centro del país llenen plazas y estadios completos, por ejemplo Adán Augusto, con menos del 10 % de preferencia llene plazas completas en estados donde nadie lo conoce?... de los otros tres, mejor ni hablamos ¡dan pena ajena!... ¡que feo ha de sentirse tener el poder sobre vidas y haciendas y ver que una mujer indígena puede tirarlo!, y pensar que él es el principal culpable de promocionar a Xóchilt al atacarla en varias mañaneras… ¡Si ganara la oposición ¿que harían varios gobernadores de Morena que son totalmente obtusos, para ejemplo el de Morelos y el de Veracruz, par de lidercillos de latón, que se arrastran ante su jefe, aunque su pueblo esté padeciendo las siete plagas-comenzando con ellos?





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Que el derrame de petróleo causado por el incendio de una plataforma petrolera, ha causado contaminación en las playas de Campeche con una extensión mayor a los 400 kilómetros cuadrados… el calentamiento global se está incrementando en algunos lugares hasta más de 62 grados a la sombra, esta pandemia matará por golpes de calor a más personas que la Covid, y no veo que los gobiernos del mundo se apliquen a eliminar todos los materiales que producen calentamiento global, la inacción, la corrupción permitiendo que acaben con nuestros bosques, el seguir usando combustibles contaminantes como el petróleo y el carbón… y ¿Cómo andamos en Tlaxcala?, -creo que lo que inventaron de la plaga del gusano descortezador, fue con el propósito de talar árboles “legalmente”- simplemente con la tala desmedida de árboles, nuestra Malinche está pelona, y que decimos de los bosques de Tlaxco, donde con excesiva frecuencia se ven pasar camiones cargados con cientos de troncos de árbol… Corichi ya quitó las mesas para cafeterías frente al portal grande, pero ahora la volvió a cerrar ¡y en sábado que es día de mercado!... que ya quitaron la tienda de baratijas chinas, que se ubicó dónde estaba anteriormente Soriana Mercado, que no cumplía con las regulaciones y tenía en los almacenes, roedores y otras clases de bichos… hummmm… Durante la inauguración del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, prometió un incremento salarial a los policías de Tlaxcala, por lo que la primera mandataria, Lorena Cuéllar Cisneros, aseguró velar porque ello sea un compromiso cumplido, pero ¿qué creen?… Adán no dejó dinero etiquetado para tal fin… parece que en el gobierno de AMLO este austericidio está acabando con planes y programas de todo tipo… entre ellos el de salud…





