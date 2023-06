Deshojando el Cempasúchil | Destinarán edificio de hospital para lugar de recreación

El edificio del hospital General de Tlaxcala ubicado al final de la Muñoz Camargo, al parecer va a correr una suerte fatal, el hijo de Sánchez Anaya, hoy titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado, así lo determinó y dijo que será derrumbado para crear ahí un espacio de recreación… No estoy de acuerdo, para empezar con destruir un inmueble que alberga la historia de miles de tlaxcaltecas, sin duda algunos recuerdan que Lolita Fernández de Cisneros, quien fuera esposa del gobernador Joaquín Cisneros Molina, creó el grupo de “Damas Tlaxcaltecas”, al que pertenecía Rebeca Torres de Lira –primera mujer presidente municipal de la ciudad de Tlaxcala-, y muchas otras de las señoras de sociedad de aquella época para ayudar a la gente humilde que llegaba a ese hospital que en una etapa en que inicialmente fue atendido por monjas, así las cosas, ese hospital del que fuera primer director Miguel Lima Ramírez, fue la salvación para miles de personas y al que quedamos agradecidos miles de pacientes, por lo cual hoy, que una persona que si bien es tlaxcalteca vivió poco en el estado y no sabe lo que sentimos y lo que necesitamos, ese hospital tuvo revisiones y reparaciones continuas, además los árboles que están ahí, los sembramos los hijos de los Martínez Lozano, el hijo de Lupita Alemán y varios jovencitos más y su servidora, lo he dicho y lo repito, esa área de hospitales, si acaso se remoza o se derriba y se construye otro, que sea con las especificaciones de un hospital de primera para atender emergencias y hacer el TRIAJE (es la definición que hacen los médicos en cuanto al tipo y a la gravedad de las enfermedades, para mandarlos en ambulancia al hospital correspondiente) nadie ha tomado en cuenta la opinión de los pobladores, de quienes requieren los servicios médicos. Además hacer ahí un espacio de recreación sería pésima idea, desde que se fue el hospital, hubo mucha gente que perdió su forma de vivir y se incrementó de manera intensa la inseguridad. Creo que primero deberían hacer viable el parque de recreación que está en la primero de mayo, -cerca de casa de las artesanías, que está a media cuadra distancia del edificio hospitalario- fuentes que no funcionan, bancas graffiteadas, y grupos de alcohólicos, vagos y drogadictos que se han adueñado del “espacio de recreación”, especialmente en la tarde-noche; así que definitivamente, no queremos uno más en esa zona.





TLAXCALA Y LA SEGURIDAD

El sistema de Seguridad Pública coloca a Tlaxcala como el lugar más seguro… la pregunta: ¿a comparación de cuáles? -Tlaxcala tiene de estado seguro, lo que yo de rusa-, actualmente como nunca antes ha habido cuerpos desmembrados tirados en la carreteras, como ocurrió hace poco en la carrera a Ixtacuixtla, extorsiones al por mayor, robos a casas habitación como nunca antes, feminicidios y violaciones que no se reflejan en las cifras oficiales, y se agrava por el hecho de jamás ver a un policía en las calles haciendo sus rondas, Tlaxcala era considerado hasta por los jefes del crimen organizado una ciudad santuario, aquí las familias de todos ellos podían vivir y estar seguras, actualmente viendo acusaciones contra los propios jefes policiacos, uno se pregunta ¿qué hay que hacer para salir seguros a la calle?… pero lo peor del caso es que se han dado frecuentes robos en casas habitación, habitadas o desocupadas, una casa que tenemos fue saqueada en la Muñoz Camargo y en esa calle se han dado varios robos e intentos de robo y aquí no hablamos de crimen organizado, sino de raterillos de mala muerte, que se dedican al “negocio” de robar cables de cobre, de luz, lámparas, etc. todo es bueno… en el mismo orden de ideas la trata de personas no ha disminuido, aunque los funcionarios a cargo le den otros datos a la gobernadora. Pienso que hay cosas muy sensibles para la sociedad como son: seguridad, salud y educación; – ¿en Tlaxcala vamos a zafarnos de las decisiones que salen de la boca del títere López Gatell? Ahora que doña Lorena firmó el acuerdo del IMSS-Bienestar ¿Nos vamos a quedar sin tratamientos, ni medicinas para las enfermedades más frecuentes? ¿Y los del Insabi, que pasará con ellos? Educación: hay que hacer una revisión de lo que se tiene autorizado a nivel nacional, y reforzar en el estado las materias de: ciencias sociales, humanidades, el ámbito socioemocional, matemáticas, lengua y comunicación entre otras, que es lo que más forma de niños y adolescentes, que parecen estar perdidos, -actualmente con más frecuencia- por la separación de sus padres y que hace que se sientan indefensos y rebeldes ante la ruptura de sus hogares.





LA CAMPAÑA QUE NO ES CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE LA 4T

De acuerdo a una de las encuestadoras más confiable, de las seis “corcholatas” iba a la cabeza de la pelea por la presidencia de la República: Marcelo Ebrard, seguido por Claudia Sheinbaum, luego -¡Válgame Dios!- Fernández Noroña, en cuarto lugar Adán López, (a quien por cierto ya sustituyó en Gobernación Luisa María Alcalde, quien era Secretaria del Trabajo, con poca experiencia y 36 años de edad?????) después Ricardo Monreal y al final Manuel Velazco- todos parecen haber empezado la campaña con el pie izquierdo -algunos sólo se registraron para ver que “hueso” les toca… de los posibles candidatos de la oposición se sabe que van a participar dos por cada partido, por el PAN – aparentemente- van Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, aunque también está anotada Lili Téllez, por el PRI están Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, entre otros, el PRD al parecer no tiene candidatos y el MC tampoco lo ha dado a conocer, sin embargo se cree que puede ser Luis Donaldo Colosio, ¡aunque cuidado! … tienen mucho menos que el 3 % de la posibilidad de voto… Les dieron 5 millones a cada “corcholata” para su campaña, -tan sólo eso debe haber costado el último informe de Claudia Sheinbaum- sin embargo es poco; Adán Augusto renunció a su “tajada”, debe tener con que $$$$$$… la pregunta es: si cada mañanera cuesta en promedio la friolera de 130 millones de pesos, dinero que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos! Ojalá hubiera suspendido una semana la mañanera y se hubiera destinado a solventar los problemas más grave que tiene el país… “primero los pobres”, dejaría de ser una frase para convertirse en realidad, sobre todo ahora que el clima es inclemente y sólo Tlaxcala y la ciudad de México son los más frescos, con hasta 35 grados, en los restantes estados varía el clima entre 45 y 55 grados ¡aleluya!….





