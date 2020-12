Deshojando el Cempasúchil | El Cuarto Informe de Gobierno de Marco Mena

En Tlaxcala recientemente se llevaron al cabo dos informes que no tienen desperdicio: prudencia, logros, trabajo incansable, honestidad y buenos modos. Sencillez, bonhomía y mucha sabiduría en el trato, han caracterizado tanto al Gobierno estatal como al municipal.

Marco Mena ha actuado sin ocurrencias, de manera seria y responsable, realizando la gobernanza que desde su candidatura prometió y ha conseguido sin duda alguna. Trató –y logró- un equilibrio entre el cuidado a la salud de los tlaxcaltecas y el cuidado de la economía, porque, a pesar de las vidas y empleos que han sido afectados en el país, Marco Mena pasó del quinto al segundo lugar de los gobernadores mejor calificados por su excelente desempeño en el manejo de la pandemia –y mire que a los tlaxcaltecas nos gusta la pachanga- y los contagios habidos han sido porque alguien de la familia se escapó a algún pueblo a disfrutar de unos 15 años, con dos o tres bandas de música, o a un bodorrio, o a lo que haya sido; a pesar de ello, con buen equipamiento, capacitación al personal médico y buena dirección, se ha mantenido a raya en lo posible al virus. Mena remarcó que se decidió no utilizar la fuerza pública para cerrar comercios, ya que la medida habría sido parcial y gravemente disruptiva de la actividad económica, lo que sí se hizo fue suspender las clases de manera anticipada y el cierre parcial de las áreas gubernamentales de atención al público. Destacó el buen desempeño económico registrado en 2019: primer lugar del país en crecimiento económico con una cifra record de 6.5 por ciento y segundo lugar nacional en la industria con una tasa anual del 15.7 por ciento, y actualmente el empleo formal es 10 por ciento mayor que cuando inició su gobierno. Dio cuenta de que para proteger el empleo se destinaron 50 millones para créditos de hasta 50 mil pesos, con lo que lograron conservarse 6 mil 700 empleos, se convocó, asimismo, a un acuerdo para la defensa del empleo. Como dato relevante comunicó que dos de las firmas líderes en energía solar en el mundo operan en el estado, en Calpulalpan, Hueyotlipan y Tlaxco. Bien por nuestro gobernador: austero, buen administrador, ajeno a las ocurrencias y a los disparates y con un carácter amable. ¡Para presumir!

Y en el municipio de Tlaxcala…

Anabell también hizo de las suyas en cuanto a trabajo y logros conseguidos. Puso semáforos inteligentes en varias áreas de la ciudad, compró 20 patrullas y 10 camiones compactadores de basura nuevos y suficientes para cubrir las 32 rutas de recolección en la ciudad, comunidades y colonias. Pavimentó calles, remozó las fachadas de las principales calles de la ciudad capital, logró lo que parecía imposible cuando lo propuso al inicio de su gobierno: como resultado de la última evaluación del Observatorio Ciudadano de Tlaxcala -integrado por sectores académicos, comerciales, empresariales y de la sociedad civil-, alcanzó una calificación del 95 por ciento de cumplimiento de indicadores contenidos en su Plan de Desarrollo Municipal, por ello el Consejo Mundial de la Calidad le otorgó el ISO 18091 que lo certifica como un Gobierno Confiable, acreditado ante normas internacionales. Paralelamente Anabell recibió el premio al Mejor Alcalde de México que otorgan la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y la Conferencia Nacional de Municipios (Conam). En síntesis, el municipio de Tlaxcala sigue en la ruta del crecimiento. Ha crecido en seguridad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad del Inegi, la percepción de seguridad disminuyó del 65 al 51 por ciento, esto es 14 por ciento en cuatro años, dato que corrobora el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al referir que la incidencia delictiva disminuyó en 40 por ciento de 2016 a 2020. Para combatir los efectos de la pandemia, en coordinación con el Gobierno del Estado emprendió acciones con el fin de favorecer a los sectores más vulnerables, así como medidas de higiene para evitar la propagación del virus. Entregó tres mil canastas básicas a las familias, instaló filtros sanitarios en el tianguis sabatino y mercados, entregó cubrebocas y gel desinfectante. En fin, con las acciones de las que nos informaron los gobernantes estatal y municipal, quedamos con muy buen sabor de boca. Estuvieron quienes tuvieron que estar y llamó mucho la atención la presencia de la diputada Adriana Dávila, especialmente ahora que se está hablando de asociaciones político-electorales.

De dulce, de chile y de manteca nacional

Mientras quienes trabajamos nos tronamos los dedos para llegar al final de la quincena, los diputados federales se autoasignaron un aguinaldo de 328 mil pesos cada uno, ¡y son 500!!!!!!!!, mientras tanto, a los policías federales les rebajaron más del 60 por ciento del aguinaldo, algunos recibirán apenas 2 mil pesos, y, además de haber debilitado de manera lastimosa a las policías tanto nacionales, de inteligencia y municipales, están contratando nuevos elementos, así que si usted quiere ser miembro de la Guardia Nacional recibirá la fabulosa cantidad de menos de 10 mil pesos mensuales, y a pesar de la manera en que policías, militares y marinos, arriesgan la vida -sin poder defenderse por órdenes superiores-, se tomaron el atrevimiento –en aras de la austeridad- de disminuirles salarios y bonificaciones. La pregunta: ¿por qué no le hacen lo mismo a senadores y diputados?, esos no se juegan la vida, sino que juegan con nuestro futuro satisfaciendo caprichos de quien “gobierna” –mejor dicho de “quien manda”- y justifican todas las ilegalidades que hace y con el pretexto de defender su libertad ataca a los partidos de oposición... La cantidad de empresas que han cerrado por la falta de apoyos gubernamentales ya llegaron al millón, y en un descuido llegarán a dos millones, o sea, las dos terceras partes del comercio y las empresas… ¡Gulp!... Parece que el INE se va a poner listo, ahora sí, para evitar la sobrerrepresentación de partidos –en realidad hay un solo partido, Morena- con las trampas, las renuncias a sus partidos y cambiarse al morado, ojalá los vigilen, ya que “no mienten”, “no roban” y “no engañan”, deberían respetar las reglas establecidas y no trampear...