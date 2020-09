Deshojando el Cempasúchil | El gobernador de Tlaxcala, 2° lugar nacional de aceptación ¡bien!

¡Bien! No cabe duda que el gobernador Marco Mena está haciendo su mejor esfuerzo por fortalecer diversos rubros, tanto sociales como económicos. Pronto estará completamente concluida la carretera Tlaxcala/Apizaco, lo que dará más movilidad –y especialmente más seguridad a los automovilistas-. Además, aprovechando las partidas federales que llegan al estado, está invirtiendo en la repavimentación de varios caminos y carreteras de manera acelerada.

En Tizatlán vemos las actividades desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche ¿Eso quiere decir que les pagan a destajo? ¡Así las constructoras se aplican más! Nos gusta y nos preocupa la idea de la conclusión del Hospital General Miguel Lima Ramírez, nos gusta porque los tlaxcaltecas merecemos un hospital nuevo, nos preocupa la ubicación pues para muchos es más fácil llegar al actual; en fin, ojalá que el edificio antiguo sea rehabilitado y ocupado para la instalación de las oficinas directivas de la Sesa, porque el lugar donde ahora están instaladas en Chiautempan, de verdad, ¡es patético! En Tlaxcala se está trabajando bien y de buenas, aunque la gente sigue sin tomar en serio la pandemia, es preocupante que un estado tan chiquito tenga más de mil muertos; es cierto que estamos elevados en el número de habitantes para el tamaño del territorio, pero, además de los equivocados lineamientos que han dado las autoridades sanitarias a nivel nacional y del mal ejemplo del presidente, cada uno de nosotros debe tomar en cuenta que lo que no hagamos por nosotros no lo va a hacer nadie. ¡A ver si entendemos que según estudiosos y analistas ya estamos llegando –sin maquillaje- a casi los 180 mil muertos¡??’!

EL INFORME Y EL DESFILE: SNIFFF

Que sólo se vio el presidente de México en el Grito de Independencia de México, mucha gente trató de llegar al zócalo y no se los permitieron, y si la plancha quedó vacía con sólo un puñado de militares que respondieron a la arenga del presidente quien después de guardar un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19, aclamó los nombres de los héroes y heroínas de la patria, es esta ocasión sumo “viva la grandeza cultural de México, viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, viva la igualdad, viva la soberanía, viva la fraternidad universal, viva el amor al prójimo, viva la esperanza, viva el porvenir y cerro con los tres viva México, tradicionales, solo respondidos por el grupo de uniformados que se encontraban en la explanada, al finalizar se prendió la antorcha monumental, y se quemaron los fuegos artificiales, que en esta ocasión fueron innovadores, lo malo, es que habían contratado un “dron”, que iba a ser utilizado para grabarlos y difundirlos por los medios electrónicos, y el desfile lució triste sin la gente, ¡ojalá pronto se encuentre la vacuna, o la manera de convivir con este virus, porque nos está rompiendo el alma de tristeza, por los muertos y por los cambios en nuestras tradiciones!

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA: NACIONAL

Ya se llevó al cabo la “rifa del avión” a través de la Lotería Nacional, del que logró “vender”, “endilgar”, “enjaretar” y regalar más de las dos terceras partes de billetes, en todos los expendios sólo se expiden “cachitos de la rifa del avión, y además regaló 500 a hospitales para que si se lo sacan den mantenimiento y compren insumos para el nosocomio, -¿Y en sueldos y compensaciones apá?- y 500 millones de pesos más para comprar otra parte de los boletos restantes , porque contra sus pronósticos, al “pueblo bueno, el pueblo sabio” no le alcanzó para comprar cachitos de lotería???... en fin hay perlas de sabiduría que no podían dejar de ser consignadas en este espacio, por ejemplo el desbarajuste al interior de Morena con 71 candidatos a la presidencia y más de 50 a la secretaria, algunos tan impresentables como el lidercillo oaxaqueño Flavio Sosa… nos dio vergüenza que quien era considerado un intelectual, Paco Ignacio Taibó, hiciera una invitación, después del ataque artero de AMLO y de su jefe de prensa exhibiendo las cantidades que han recibido en los últimos 10 años por concepto de suscripciones y publicidad. En lo personal yo me sentiría feliz de recibir una suscripción de esas extraordinarias revistas, dos: de que creen los ingenuos que vivimos quienes se dedican al periodismo –exclusivamente- ¡de venta de publicidad y suscripciones, claro! ese sumatoria de varios años, fue artera y sucia y dirigida a quienes no saben la forma de sobrevivencia –cada día más difícil- de los medios impresos- Decía que este tiparraco, que ya ha hecho varias de las suyas, les invitó a irse del país a Krause y a Aguilar Camín, si no les gusta lo que pasa en México. ¡Estúpido! Si nos fuéramos todos a los que no nos gusta lo que pasa en el país, ¡México estaría vacío!... También nos enteramos que las fuerzas armadas tomaron la catedral metropolitana, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias, eso es usual, lo que no es común es que lo hagan sin avisar a las autoridades eclesiásticas y que no los dejen entrar ni a ellos!... hummmmm...