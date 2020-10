Deshojando el Cempasúchil | El impacto de la muerte de un senador

Nos entristeció la noticia de la muerte de nuestro amigo de hace muchos años: Joel Molina. Enviamos nuestro sincero pésame a familiares y amigos. Ahora bien, ¿cómo va a afectar su muerte?, ¿qué impacto tendrá? Por lo pronto, el dolor de la ausencia en el ámbito familiar. Enseguida, el que se esté culpando de su muerte a causa de la Covid-19 al subsecretario López Gatell, ya que varios senadores preguntaron, antes de acudir al recinto alterno del Senado, si no habría peligro sanitario al tener que sesionar en la anterior sala, ubicada en la calle Xicoténcatl, que es más pequeña que la correspondiente al edificio actual del Senado -que ha sido tomado por inconformes con la cancelación de los fideicomisos y otras situaciones-.

En fin, Joel estuvo presente el martes para votar por el sí para la desaparición de los fideicomisos y murió pocos días después, contagiado de la Covid-19. Hay quien dice que se contagió en Tlaxcala en su agenda de recorridos, y quien afirma que fue en la propia Cámara de Senadores… Lo cierto es que, como resultado de su fallecimiento, queda un escaño vacío, que no será ocupado, dijo Ricardo Monreal -coordinador de la bancada de Morena en el Senado- porque era el suplente de Álvarez Lima y él está con licencia.- por cierto, en el senado se realizaron pruebas de inmediato y dieron positivo 3 senadores y 22 colaboradores-. La inesperada y sentida muerte de Joel, ha sido sin duda la más citada tanto en redes sociales como en noticieros televisivos. El senador y viejo político tlaxcalteca, de tradición y arraigo, se perfilaba como uno de los aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala, junto con Lorena Cuéllar -que encabeza las preferencias y deberá renunciar a su encargo de superdelegada mañana para fungir como precandidata a la gubernatura-. La que también se ha estado moviendo por Morena es Ana Lilia Rivera, que no ha hecho mal papel en sus intervenciones en la Cámara de Senadores. Quien ha causado mi asombro con su aparición –como de estrella fugaz- es una joven mujer llamada Dulce Silva, a la que nadie conocía hasta difundirse su ostentosa boda con el jefe de prensa de la campaña de AMLO, y que, ¡no lo va usted a creer!, siente tener los merecimientos para ser candidata a la gubernatura de Tlaxcala, o, de perdis, ¿a la presidencia municipal de Huamantla?????? A pesar del “permiso” que les dieron a los gobernadores para endeudarse, el gobernador de Tlaxcala dijo que el estado no lo hará ¡Qué bueno, seguirá siendo el único estado de la federación que no ha contratado deuda!

En los otros partidos también se cuecen habas

Por su parte, el PRI perfila a Anabell Ávalos Zempoalteca y a Florentino Domínguez Ordoñez… y aunque hay otros que se apuntan, se les olvida que solo cuentan con un puñado de “cuates” y algunos “supuestos apoyos” que ni les van a dar votos, ni el dinero suficiente para sufragar las campañas, aunque en esta ocasión a lo mejor salen más baratas, ya que en su mayoría tendrán que ser virtuales debido al incremento de contagios del coronavirus. ¡Según datos de la Secretaria de Salud resulta que en el país las muertes estaban subregistradas y que al parecer no son 90 mil sino 2.5 veces más, calcúlele 230 mil!!!!! Por el PAN siguen en pie dos mujeres que están haciendo muy buen papel, Minerva Hernández, que de verdad sabe de economía y finanzas, y la guerrera Adriana Dávila, a quien me da mucho gusto leer y escuchar en sus intervenciones, fuertes, precisas, contundentes y sin miedo; como ven, son más las mujeres, y de los caballeros al parecer sólo es Florentino y… hummmmm.

De dulce, de chile y de manteca nacional

Absurda se antoja la ocurrencia de AMLO de calificar como “sofisma energético” a las energías limpias y, definitivamente, menospreciar la carta que enviaron a Trump 43 legisladores estadounidenses, quejándose de la política actual del Gobierno de México de privilegiar a las ineficientes Pemex y CFE, que alimentan sus plantas con carbón –uno de los energéticos fósiles más contaminantes del planeta- porque trasgrede el acuerdo comercial T-MEC vigente. López insiste en que va a respetar los tratados existentes, pero que en los nuevos, privilegiará sin lugar a dudas a Pemex y la CFE. Me extraña que se eche ese trompo a la uña con Trump que, aunque pierda en unos días, puede hacernos mucho daño en el tiempo que le queda, ¡de por si hemos sido su piñata preferida!, y aquí solo decimos “amor y paz”… Ya desaparecido el fondo para desastres naturales ¿cómo se va a ayudar a los estados que han sido y que seguramente a estas alturas serán golpeados por “zeta” el último huracán?, ¿de dónde provendrán los recursos para ayudarlos? Entre las inexactitudes que existen acerca de los fideicomisos, destaca el que una vez desaparecidos “por corrupción”, ahora López gira la orden de investigarlos, ¿o sea…? Lo mismo ocurre con el seguro para daños a la agricultura, “se canceló por corrupción” y esta semana salió aprobado el dictamen para desaparecer el fideicomiso del Fondo de Salud, por 33 mil millones de pesos, dizque para utilizar ese fondo para pagar la vacuna contra la Covid-19. Este Gobierno con la complicidad de legisladores de su partido y satélites ha desprotegido a millones de mexicanos en todos los rubros posibles, y ¿ahora va por la salud de los enfermos de padecimientos graves, supongo que si lo aprueban –que si se los ordena “ya saben quién”, seguro votarán a favor de que ese dineral pase a manos de la 4T¿eso significa que desaparecerán los hospitales especializados de nutrición, cardiología, enfermedades respiratorias el del cáncer y el infantil entre otros???? Ahora resulta que estamos inmersos en un terrible mar de corrupción, ¿empezando por las altas esferas del actual Gobierno? No veo que haya tenido consecuencias los videos de Pio recibiendo dinero en bolsas de papel, excepto una denuncia con Loret de Mola- ¡señores si no quieres salir en la tele recibiendo dinero, no lo reciban! ¡Así de fácil!…