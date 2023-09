Deshojando el Cempasúchil | El informe de Lorena

El domingo se llevó al cabo el segundo informe de gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros en el Estadio Tlahuicole, se dice que hubo más de 20 mil asistentes, ¡claro, los funcionarios estatales y los presidentes municipales morenistas se pusieron “guapos” mandando gente!, lo sabemos por el caos que se causó en la ciudad de Tlaxcala, ya que aún calles alejadas se vieron afectadas por la cantidad de camiones, camionetas y vehículos con los que fueron “apoyados” para trasladarse.

La verdad es que con una audiencia de unas 300 personas involucradas en el trabajo estatal o relacionadas con él, hubiera sido suficiente, vimos imágenes de muchos sombrerudos, ¿quién les regaló los sombreros?, trabajadores estatales y municipales se quejaron de que se les había obligado a asistir, los trajeron de pueblos, en fin, dejando eso atrás.

Lorena destacó en su informe los rubros: Género, Seguridad, Salud, Educación, Infraestructura y Agricultura, Desarrollo Económico y Empleo, si analizamos cada uno de ellos: 1.- En el rubro de seguridad, ha sido un fracaso, ya que se han incrementado los delitos y los tlaxcaltecas hemos tenido que convertir nuestras casas en prisiones para que no puedan entrar los malandros, se sabe que estamos en el tercer lugar nacional en crímenes dolosos; “la trata de blancas” es histórica en Tenancingo pero se dice que se ha ampliado a 11 municipios más, quizá sea porque quienes han estado en el puesto de la Dirección de Seguridad eran incompetentes o corruptos, sin embargo la gobernadora afirma que en materia de seguridad destacó la creación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación e Inteligencia el (C5i) que es “un centro de alta tecnología e inteligencia policial que busca mejorar la protección de familias tlaxcaltecas y combatir eficazmente la delincuencia – ahora sólo falta elegir y preparar eficazmente a la fuerza que va a formar parte de este comando- y creo que ahí van muy lentos.

2.- En el rubro de salud, dijo la gobernante que “se rehabilitaron hospitales y se incorporaron más de 7,800 nuevos aparatos de alta tecnología como mastógrafos, rayos X, tomógrafos y cámaras obstétricas, (¿dónde están?) ahora solo falta que se capacite y se les dé planta a médicos y enfermeras, en lugar de sustituir a algunos con médicos cubanos, los hospitales están descuidados y siguen sin medicamentos, la verdad es que aunque dijo que se había arreglado el problema de los pensionados, la medida que tomó fue radical al privatizar la salud, por ese y otros rubros, ya lleva en su mandato 176 manifestaciones (que bueno que ya dio un golpe en la mesa y despidió al individuo que aparentemente andaba soliviantando a los del “7 de Mayo” -veremos qué sucede- ¡que sin duda será bueno!

3.- Género, habla de que el 60 % de los programas de su gobierno están enfocados en abordar la justicia social, beneficiando a 639 mil mujeres tlaxcaltecas, es cierto que han entregado prótesis, sillas de ruedas, lentes y consultas gratis de mamografías, etc. Pero no hemos visto que para ayudar a las mujeres se hayan abierto más guarderías, ni casas de protección para las mujeres violentadas, aunque ella informó que han brindado apoyo a mujeres en vulnerabilidad, víctimas de la violencia, dándoles vivienda, alimentación, médico, educación y capacitación para el empleo?????

4.- Educación: que se han arreglado una enorme cantidad de escuelas, les aseguro que si visitamos algunas de ellas encontraremos enormes carencias, y lo de los uniformes únicos, no es bueno, porque no se puede identificar de qué escuela son los alumnos, además, de que no son de buena calidad, tampoco fueron gratuitos -alguien hizo negocio con los uniformes-… ni les han llegado los útiles a todos los niños de las escuelas públicas… El secretario de Educación se queja de que hay en Tlaxcala 44 universidades privadas, de las cuales son contadas las que cumplen con requisitos y parámetros de calidad, la pregunta es ¿por qué no las cierra?... En la próxima columna hablaremos de los rubros de Infraestructura y Agricultura, Desarrollo Económico y Empleo.





Y SIGUE LA MATA DANDO

La situación política en el país con las candidatas presidenciales se está poniendo “sabrosa”, ahora resulta que acusaron a Xóchitl por haber plagiado el informe tecnológico que presentó como parte de su titulación por experiencia, Xóchitl aceptó haberse equivocado, ahora bien, la noticia del domingo pasado en redes y en televisión fue que la tesis doctoral de Claudia Sheinbaum había sido plagiada de un trabajo Indú, escrito por un belga, lo que ella niega, ¡nunca pensó que alguien se pusiera a revisar su tesis doctoral!...

Hay que entender que en política siempre acaban sacándote tus trapitos al sol, así que si escarban en la historia de quienes aspiran al gobierno de la Ciudad de México, deben ponerse a revisar sus papeles, los que a través de los años reaparecen, a García Harfuch lo están atacando por portación de padre y abuelo “famosos por sus hazañas de pacificación”… ahora se lanza el ”Dr. Muerte”, Hugo López Gatell que, con su inadecuado manejo de la crisis de la Covid, fue responsable de muchos de los 800,000 que se llevó la parca… también quería ser Mario Delgado -a quien ya bajaron-, así que no podrá ganar por tómbola, cuidando que todos los papelitos lleven su nombre…

Hay temor entre la gente de que el crimen organizado participe en las votaciones del 2024 desde las de la Presidencia de la República, hasta gubernaturas, municipios, etc., especialmente ahora que se sabe que la delincuencia organizada se ha apoderado del 80 % del país… Ya vieron lo que sucedió en Chiapas, que los narcos en vehículos blindados y fuertemente armados fueron recibidos con aplausos por la gente de una población chiapaneca…

Las manifestaciones de los padres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, siguen en pie de lucha; no les gustó lo que les dijo el presidente López, dijeron que era una copia de la “verdad histórica”… ya pasaron 9 años y muchas promesas y ellos se siguen sintiendo engañados -hay algunos que siguen creyendo que sus hijos están vivos, encerrados en mazmorras del Ejército Mexicano. No cabe duda que algunos “vivales” les han vendido la esperanza para continuar sacando provecho del problema… Ojalá se pueda arreglar pronto y de manera definitiva, si no seguirán pateando el bote hasta el próximo sexenio…





