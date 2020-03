Deshojando el Cempasúchil | El movimiento 9M tiende a lograr un cambio cultural

Nos enteramos de que en 1970 las islandesas dejaron sus trabajos y labores domésticas para exigir igualdad, en esa ocasión el 90 por ciento de las féminas se organizaron en lo que denominaron “el día libre de las mujeres”: bancos, fábricas y tiendas, así como escuelas y guarderías, cerraron sus puertas y los padres tuvieron que hacerse cargo de sus hijos y llevarlos a sus trabajos.

El 3 de octubre de 2016, las polacas salieron a las calles llamando a huelga general en un evento que fue conocido como "lunes negro"; en Polonia estaba por discutirse la prohibición del aborto, así como imponer penas de cárcel por ese motivo, de acuerdo con reportes del periódico El País. El mismo año citado, pero del otro lado del mundo, en Argentina, las mujeres anunciaron un paro nacional tras el asesinato de Lucía Pérez, una adolescente de 16 años violada y asesinada en Mar del Plata. En 2017 y 2018 organizaciones feministas en el mundo (de al menos 170 países), convocaron a paros o huelgas los días 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En México, organizaciones feministas lanzaron la iniciativa #UnDíaSinNosotras, llamando a realizar un paro nacional de mujeres debido a la ola de feminicidios.

El evento se llevará al cabo el 9 de marzo y se suma a las movilizaciones que se han hecho durante los últimos meses y que escalaron la hace unos días, tras el feminicidio de Ingrid Escamilla y la niña Fátima. A este movimiento, convocado por agrupaciones feministas, se han unido –de manera impensable- agrupaciones empresariales, bancos, cadenas de supermercados, políticos, universidades de todo el país, quizá muchas mujeres no puedan o no quieran participar en la marcha del día 8 -Día Internacional de la Mujer- pero el paro del lunes 9 de marzo de 2020 ¡va!, con el apoyo hasta del Ejército y la Marina. Es importante que la sociedad, los hombres -compañeros de vida o patrones-, hijos, alumnos, enfermos, en fin, de todos los sectores sociales, comprendan ¿qué sería de ellos, de la industria, de las tiendas de servicio, de los hospitales y aún de los mercados, si nosotras no nos presentamos a trabajar, ni compramos, ni barremos, ni lavamos, ni hacemos nada? ¡“Huelga de brazos caídos”! Es importante destacar –ya lo dijimos con anterioridad- que este no es un movimiento contra López Obrador, ni somos conservadoras, ni liberales, ni estamos en contra de los hombres. Tiene que quedar claro que es para exigir –porque lo merecemos, nos lo hemos ganado palmo a palmo- igualdad absoluta e intolerancia, también absoluta, contra la violencia.

Este movimiento, que se da simultáneamente en varios países, va contra la cultura machista –porque no sólo en México existe el machismo- y la violencia doméstica, se trata, ¡y se va a lograr!, de un cambio de cultura en cuanto a los roles de los géneros y al significado de la presencia femenina y sus aportaciones en el mundo. Por cierto, las que no puedan dejar de asistir a sus trabajos –enfermeras, por ejemplo- lo ideal será que vistan de color naranja, para demostrar su solidaridad. Curiosamente el 9 de marzo fue el día elegido por AMLO para iniciar la venta de los “cachitos” de la no rifa del avión.-en el que cuando llegue a México, se va a subir a dar una mañanera para ver “que se siente”

¿Qué está pasando en México, por qué estamos tan intolerantes?

No sé si se han dado cuenta de que la gente cada día está más intolerante. ¿Qué pasa con la tolerancia y la educación? Cada vez hay más manifestaciones de odio por todo, la gente está enojaba, desesperada, en pocas palabras, está “hasta la madre”… será porque ya somos muchos y el dinero no alcanza para nada… será por las circunstancias por las que atraviesa el país: no hay inversión pública, los grandes proyectos del sexenio han fracasado, Pemex perdió el año pasado 346 mil millones de pesos y entre 2018 y 2019 perdió la friolera de 526 mil millones de pesos (y la CFE anda por las mismas)… con todos los programas asistenciales de este gobierno –los que quiere subir a rango constitucional- no hay dinero que alcance… si a eso aunamos que ya llegó el coronavirus a México -no es que no fuera a llegar sino cuándo llegaría, ya que sin duda se va a convertir en una pandemia universal- y la gente corrió a buscar cubrebocas y alcohol en gel, que están agotados en todas las farmacias (por cierto, los cubrebocas son para evitar que usted contagie a los demás, pero no sirven para evitar que lo contagien a usted)… además, en un reportaje de Carlos Loret de Mola, realizado acerca de las condiciones existentes en el hospital de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, los médicos y enfermeras denunciaron que aparte de no haber abasto de material, les han dado cubrebocas de albañil y guantes de uso rudo -como los que usamos en casa- y quieren habilitar, para atender a quienes lleguen enfermos del nuevo virus, el viejo edificio de enseñanza que está abandonado y sucio y que no tiene zona de aislamiento, ni baños… en fin, ¡todo eso pronostica un gran desastre de salud pública! -Además del fracaso en la implementación del Insabi una vez desaparecido por decreto el Seguro Popular, dejando a miles sin empleo y a cientos de miles sin sistema de salud-. Mientras tanto, el presidente López se enojó en su municipio y estado natales, Macuspana, de Tabasco, porque la gente abucheo al presidente municipal y al gobernador –igualito a como los morenistas lo han hecho con gobernadores de otros partidos en las visitas presidenciales a estados gobernados por la oposición-- pero ahora, como son de su “movimiento”, calificó las manifestaciones de inconformidad como “grilla” y “politiquería” y suspendió su discurso o sea ¿????.. ¿Saben ustedes que AMLO bajó 20 puntos en la aprobación de la gente?, y ¡que este año vamos a “crecer” sólo al 0,7 por ciento!





