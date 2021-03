Deshojando el Cempasúchil | El precio de ser mujer, inolvidables reacciones con motivo del 8M

Ser mujer para algunas ha sido una carga, una rémora, un estorbo en el logro de sus aspiraciones, ¿por qué? Porque vivimos en un país dominado por los hombres, inmerso en una globalidad machista, en algunos países se ha superado de alguna manera la desigualdad y las injusticias cotidianas contra las féminas. ¿A qué nos referimos con la desigualdad?, a que específicamente en nuestro país en un gran porcentaje se privilegia el estudio de los hijos varones, “al fin que tú te vas a casar y no vas a tener que mantener a tu familia” y así, si hay un peso se va para la escuela, los pasajes, la ropa, los libros del hijo varón, mientras que las mujercitas –desde niveles iniciales, se tuvieron que contentar con lo que sobraba, y así fue pasando el tiempo las circunstancias económicas políticas y sociales cambiaron, pero poco, la actitud hacia las mujeres, por el contrario, fue cambiando, ahora las mujeres tienen que trabajar fuera de casa –pre pandemia- y aun así, las de menores recursos han tenido que seguir trabajando en casa y fuera de ella, porque si bien es cierto que los padres y la familia fueron encerrados en casa, normalmente es más fácil que se requiera ayuda para el hogar, las familias completas se han visto recluidas en sus propios hogares, muchos pequeños para el número de familia, y no es lo mismo, el ambiente que priva en los hogares teniendo que arreglar la casa, proveer los alimentos, preparar la comida, salir a trabajar y servir de “maestra” para sus menores hijos. El lunes pasado vimos escenas en los medios de comunicación de verdad perturbadoras, donde cientos, miles de mujeres en diversos estados de nuestro país, - y en varios lugares del mundo, conmemoraron –que no festejaron- el “Día Internacional de la Mujer”, vimos a jovencitas –algunas perdieron a alguna hermana, pariente, amiga, debido a depredadores sexuales, a un feminicidio, a madres clamando por la muerte, desaparición o violación de sus hijas, diversos grupos feministas de toda índole, mujeres vestidas de negro, provocadoras y violentas, a mujeres agrediendo a mujeres –policías-, en fin, un mosaico diverso de mujeres que marcharon en busca de igualdad y justicia. Tres cosas habrá que resaltar de estas multitudinarias manifestaciones femeninas, una que el presidente tachó la masiva manifestación, como un acto de provocación hacia su gobierno; dos, la descalificación que hizo de un escrito firmado por 2500 destacadas mujeres que le exigieron escuchar a las mujeres, calificándolas de ¿¿¿¿¿“Fifís”????? Y la tercera, el respaldo inocultable que le está dando al candidato morenista para la gubernatura de Guerrero, el acusado públicamente por sus víctimas Félix Salgado Macedonio, lo malo es que sólo había un candidato por ese partido. El miércoles, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román, pidió licencia y se lanzó por Morena para ser candidata alternativa…

En Tlaxcala también se cuecen habas

En un hecho sin precedente, la tarde de este lunes 8 de marzo, centenas de mujeres tlaxcaltecas, se calcula alrededor de tres mil, tomaron las calles de la capital vandalizaron el palacio de gobierno, la presidencia municipal y diversos espacios, en exigencia de seguridad, justicia, despenalización del aborto y alto a la violencia feminicida, a las desapariciones y a la trata de personas con fines de explotación sexual. En estas manifestaciones participaron integrantes de colectivos, activistas, y diversas agrupaciones feministas; entre los pendientes urgentes destacan la creación de refugios y casas de acogida y de medio camino, para atender a mujeres que viven violencia de género y trata de personas. Asimismo, una fiscalía especializada en el delito de feminicidio, política pública con perspectiva de género y medidas efectivas en favor de mujeres periodistas y comunicadoras en situación de riesgo. Poco antes del mediodía, el Grupo Social Organizado de Mujeres también marchó en la capital del estado para demandar al Gobierno espacios seguros y el cese a la violencia contra este sector de la población.

De dulce, de chile y de manteca

El gobernador Marco Mena realizó el martes pasado nombramientos en las secretarías de Turismo (Secture), José Antonio Carvajal Sampedro; -Anabel Alvarado, buscará la candidatura para la presidencia municipal de Tlaxcala por el tricolor-… de Comunicaciones y Transportes (Secte), Martín Brito Popócatl y de Fomento Agropecuario (Sefoa), Gustavo Eduardo Vargas Farías, así como en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) Carlos Fabián Bretón Jiménez… suenan muchos nombres desconocidos, con mala fama o sin experiencia política, para ser presidente municipal, de comunidad o diputado local se necesita: –lo hemos repetido varias veces- cuando menos saber leer y escribir, tener experiencia política y conocer la comunidad que quieran representar… y los votantes no irse con la finta, con las promesas, con el partido o con los sueños guajiros, hay que recordar que tenemos que sufrirlos tres años… Aunque el 30 de agosto vence el periodo para el que fueron electos los alcaldes, un grupo de más de ocho ediles decidió adelantar la solicitud de permiso para ir en busca de un nuevo puesto político, a pesar de sus mínimos, patéticos, nulos o inexistentes resultados, pocos son los que han rendido buenas cuentas a la ciudadanía de su municipio. La primera en salir con licencia definitiva a finales del año pasado fue la de Tlaxcala, Anabell Ávalos, quien encabeza la candidatura a la gubernatura por la coalición Unidos por Tlaxcala; posteriormente se dieron varias peticiones de licencia más, entre ellas el munícipe de Quilehtla, Óscar Pérez; Yauhquemehcan, Francisco Villareal; Bladimir Zainos, Tepeyanco; Giovanni Pérez Briones, Totolac; Oscar Murias, Nativitas, y Julio Hernández de Apizaco, a ellos se sumarían los presidentes municipales de Tetla, Tlaxco y Panotla: Eleazar Molina, Gardenia Hernández y Eymard Rodríguez, todos aspiran a formar parte de la legislatura local, exceptuando a Eymard que competirá por la diputación del primer distrito federal…