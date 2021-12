Deshojando el Cempasúchil | El presidente que no nos deja aburrirnos

Se nos está yendo el año, no sin sorpresas, malas decisiones, militarización rampante, pleitos callejeros en las mañaneras, asesinatos y ejecuciones todos los días – “a causa del adueñamiento del crimen organizado en algunas ciudades y rancherías”, incremento de muertes por la Covid, con la amenaza de la nueva cepa: Ómicron … organiza acto masivo en el zócalo de la Ciudad de México, con la asistencia de miles de fanáticos y con el permiso presidencial de no usar cubrebocas, y en el evento con motivo de los tres años de la Cuatro T…. el presidente como es su costumbre, nos regala cada día sorpresas, por ejemplo la trastada que les hizo a los miembros del Cide, criminalizando a un grupo de intelectuales, el decreto de que todos los miles de millones destinados a los militares no tienen por qué hacerse públicos, no tendrán que hacer licitaciones, en fin, miles de millones sin auditorías…. ¿de verdad los cientos de militares responsables de cientos de obras, faraónicas, y de todos los niveles que son el sueño dorado del padre de la 4T, no sucumbirán al arca abierta?… y qué les pareció el pleito callejero llevado a la mañanera –como acostumbra- contra la reconocida periodista Carmen Aristegui, quien, curiosamente, fue una de sus más fuertes defensoras y siendo reconocida por su defensa casi fanática, y ahora la denosta por una investigación que involucra a un amigo tabasqueño del presidente y por el reportaje sembrando vida y la fábrica de chocolates (que pertenece a uno de los hijos de López Obrador), Aristegui le contestó que no había leído el reportaje y en respuesta le dijo “sereno moreno”… lee el reportaje y luego platicamos.

Un éxito la celebración de los tres años de la 4T

Desde buena hora de la tarde comenzaron a llegar al zócalo miles de mexicanos –no solo de la ciudad de México, sino acarreados de varios estados, aunados a los fanáticos de AMLO, por supuesto empleados de todas las dependencias controladas por él -ya quedan pocas que no lo son-, llegaron, algunos felices, algunos fingiendo, por miles, a la explanada del zócalo capitalino, que esperaba engalanado con adornos navideños, templetes, con cantantes simpatizantes de la 4T, otros invitados –supongo que sin pago, por eso de la austeridad- en fin, un templete mayor desde donde el presidente perorara acerca de su éxito en el combate a la corrupción, aunque si le demuestran con datos acerca de los millonarios fraudes cometidos en las dependencias públicas, muchas veces por quienes ha puesto en puestos ejecutivos.

De dulce, de chile y de manteca

Ojalá Lorena se haya cambiado a vivir a casa de Gobierno, ya que vivía, hasta hace poco, en su casa de Santa Elena y se cambió de lugar, ojalá no quiera pasarse a vivir al Palacio de Gobierno, como su máximo líder, porque no cabría la atención de sus tareas y además habitaciones, Y la casa de Gobierno está bien planeada, sin ser ostentosa, y con la extensión e instalaciones adecuadas para recibir a las personalidades que necesiten ser atendidas, en privado y con dignidad….hasta el momento no se puede decir que es lo está haciendo mal, a pesar de las limitaciones presupuestales anunciadas por el presidente….. Al presidente municipal como que no le está yendo tan bien, insurrecciones dentro de su cabildo, lentitud en el bacheo de calles y carreteras, que, si no le tocan debería tramitar su culminación con el estado o la Federación. Nuestro buen amigo Corichi ya descubrió que no es lo mismo prometer que cumplir, porque se guió por el ejemplo de su Jefazo nacional y creo que ya descubrió que no es lo mismo ser presidente municipal y cabildear cada decisión, que ordenar a nivel nacional, sin posibilidad de oposición… Los mejores deseos para nuestra gobernadora y el presidente municipal de la ciudad capital…