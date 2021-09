Deshojando el Cempasúchil | ¿Émulo de Bolívar lidereando a los países latinos? ¡No se le hizo!

La reunión –bastante improvisada- del presidente de México con los países Latinoamericanos, fue un fracaso, ya que no había agenda previa sino desaparecer a la ONU y quedarse con la CELAC fortalecida, para empezar no llegaron todos los mandatarios, varios mandaron representantes, dos: hizo mucho ruido la presencia de Maduro, el dictador Venezolano, quien había quedado de mandar representante y se apersonó, la mala señal que se había enviado días antes con la presencia del dictador y represor cubano Díaz-Canel, de quien no solo nos impuso su presencia en el desfile, sino que le dio el uso de la palabra, rompiendo los protocolos del 16 de septiembre.

Pero eso sí, nuestro presidente exigió a los Estados Unidos la suspensión del bloqueo a Cuba, si mal no recuerdo, cuando estalló la revolución cubana, Cuba era uno de los países más prósperos de Latinoamérica, ya que contaba con casinos y hoteles de lujo y con varias grandes industrias financiadas por los gringos, cuando estalló la revolución, expulsaron a los americanos, pero jamás les pagaron por las propiedades e inversiones con las que se quedaron, sólo se las acabaron poco a poco, por eso fue la decisión de estados unidos de bloquearlos por haberse expoliado millones de dólares de paisanos del norte, hubo quienes festejaron el hecho, de la invitación de los dictadores, nosotros lo reprobamos, no nos gusta, ni la presencia ni la glorificación de dictadores que tienen a sus pueblos amenazados y muertos de hambre, por algo miles de nativos de esos países emigraron al extranjero, en fin el enfrentamiento verbal creado por mandatarios de otros países que están en contra de las dictaduras, la falta de acuerdos, excepto lo de buscar la manera de producir la vacuna para el Covid en los propios países, y que hubiera un presupuesto para desastres a nivel latinoamericano- y ¡aquí que el presidente López, desapareció el FONDEN, el fondo de ayuda para desastres, precisamente ahora que hay inundaciones, sequías derrumbes, etc… etc...!!! Todo causado por el cambio climático y nuestro país está colaborando con la utilización de contaminantes fósiles –hidrocarburos y carbón- para la compañía de luz, en fin estas fechas marcarán el calendario de quien pretendió convertirse en líder de Latinoamérica y solo consiguió un fracaso, porque entró a un camino minado, a un terreno del que, desconocía muchas cosas y entre otras la manera de pensar de varios presidentes actuales. ¡Una mancha más al tigre, aunque no han faltado quienes le han echado porras! En fin… ¡Otra ocurrencia más de nuestro presidente!...

¿QUE A TLAXCALA YA LLEGÓ EL CRIMEN ORGANIZADO?

Me comentan varios comerciantes de que tienen sus negocios en la calle 20 de noviembre que ya hay grupos de gente que se ve distinta de inmediato –por lo que sospechan que son extranjeros- que ya están “ofreciendo protección” a cambio de una “cómoda cuota semanal”. Veo que tanto Lorena como Corichi se han puesto las pilas y se nota el trabajo que están haciendo, sin embargo, por lo que sabemos estas situaciones no se habían dado, así que un aviso de alerta para vigilar a estos malandros con ínfulas de mafiosos, - extranjeros por cierto, pero bien organizados-que ya quieren hacen de los pequeños comerciantes de Tlaxcala centro, “sus clientes”, no dudamos de la capacidad de Max Hernández Pulido como titular de seguridad del estado, pero sí de otros jefes policiacos, nos dicen que en Chiautempan esta situación ya es frecuente, pero que la gente está aterrorizada por lo que pueda sucederles a ellos y/o a sus familia, y por eso no denuncian, creo que debe ponerse un alto rotundo y una buena escarmentada a estos “aprendices de brujo”. Me dicen que el que quedó de titular de policía en Chiautempan no tiene muy buena fama, habrá que investigarlo, porque, aunque los ayuntamientos tienen autonomía, eso no justifica que se permita a los ediles hacer uso y abuso de los dineros y el poder del cabildo en su beneficio, y ¡vaya que el municipio de Chiautempan ha sido castigado, con patanes, prepotentes y tranzas!!!! ¡Ojalá el nuevo presidente municipal sea gente buena, honrada y trabajadora que haya aspirado al puesto para servir a su comunidad y ¡vaya que Santa Ana es un pueblo que tiene artesanías y cosas preciosas- no en balde vienen a surtirse de colchas y sarapes de varios estados de la república! - ¡Protejamos las cosas buenas que tenemos y deshagámonos de lo negativo!!!!

LORENA ESTÁ EMPEZANDO CON EL PIE DERECHO

El solo hecho de haber anunciado que ya no faltarán medicinas en los hospitales, en cancelar eventos que podrían aumentar el número de contagios y muertos por Covid en el estado, -¿y la feria?- habla muy bien de ella y de su compromiso para con el pueblo. Tomando en cuenta que nuestro país es el que mayor número de muertes por Covid tiene en América Latina, esto nos ha llevado a ocupar el primer lugar latinoamericano de muertes por la pandemia, algunos nombramientos han hecho levantar la ceja a más de uno, lo bueno es que Lorena les anunció que estarán tres meses de prueba.