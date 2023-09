Deshojando el Cempasúchil | En 2024 se jugará nuestro futuro

Una vez definidas las candidaturas para la Presidencia de la República, los mexicanos tenemos que ponernos listos porque, como lo he dicho en otras ocasiones, estas elecciones del 2024 van por más de 20 mil puestos políticos comenzando con la Presidencia de la República, nueve gubernaturas, más de 500 diputados federales, más de cien senadores, cientos de diputados locales, presidencias municipales y sindicaturas.

En el país... debemos estar conscientes de que ahí se jugará nuestro futuro y el de los jóvenes integrantes de nuestras familias, que aunque no podrán votar, si pagarán las consecuencias de nuestros errores, así, que analicemos con cuidado por quién vamos a votar, nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos, están en juego, empecemos con nuestros diputados locales, ¡no permitamos que ningún partido tenga mayoría, para que no nos impongan sus caprichos o voten sin razonar!… exijámosle que tengan cuando menos una licenciatura terminada, ¡ya que nuestros “legisladores” no saben nada de leyes y algunos ni leer y escribir, ¡nada de diputados de 18 años, que no han adquirido la madurez mental necesaria! Y los funcionarios que pretenden un puesto federal, que cumplan a cabalidad con su trabajo actual, el respeto se gana con trabajo y resultados no con discursos ramplones exaltando al partido al que pertenecen, o que… ¿creen que les paga el gobierno? A todos, empezando con el presidente les pagamos nosotros con nuestros impuestos, se les olvida que las entradas económicas del país son por nuestros impuestos, por las exportaciones etc., el gobierno sólo genera deudas, por cierto en la actualidad, la deuda exterior alcanza 50 % del PIB…. ¿no que no nos íbamos a endeudar? Y petróleos va a recibir mil trescientos billones de pesos ¡para producir combustóleo y contaminación!!!!!





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Claudia ya es coordinadora de la Cuatrote teniendo como coordinador de campaña a Adán Augusto y a Monreal también como coordinador de las huestes morenistas, - para el “ritual prehispánico de los pueblos originarios, de la entrega del bastón de mando, varios, que no todos los gobernadores fueron invitados... Y ahí en primera fila estaba nuestra gobernadora Lorena, cerca de Claudia y López… el que no asistió fue Marcelo, quien se sintió defraudado porque las encuestas le dieron más de 15 puntos debajo de Claudia, se especulaba desde el principio que ella ganaría, porque el dedo del poder la viene señalando desde hace dos años, en fin, la rebeldía de Marcelo, siempre tan obsequioso con López ha causado mucha especulación porque hay quien dice que es una estrategia para irse al MC para quitarle puntos a la irruptiva Xóchitl Gálvez, sin embargo MC está muy debilitado, en fin, Ebrard amenazó –y lo cumplió- con denunciar ante la autoridad competente, todos los excesos económicos y las arbitrariedades cometidas por el equipo de Claudia.

En puerta tenemos una gran contienda por la Presidencia de la República dos mujeres y por los demás puestos de elección popular, no exijamos cuotas, ¡exijamos que sean los mejor preparados para el puesto! ¡por arriba de consideraciones sexistas! Y aunque las candidaturas presidenciales inician hasta noviembre, Claudia ya está en precampaña –para dar a conocer la ideología de la Cuatrote, y aunque “no es candidata presidencial”, ya está en campaña nuevamente, al final van a ser tres las campañas que va a realizar… ¿Sabían ustedes que tenemos más de 800 doctores cubanos en México ocupando las plazas de los más de 50 mil doctores mexicanos que no pueden conseguir empleo? ¿Qué ganan en doble de nuestros médicos? ¿Qué del total que ganan les dejan un porcentaje mínimo y lo demás lo mandan al presidente de Cuba y para cerrar con broche de oro???? ¿sabían que los están hospedando en los Pinos?????!!!





TLAXCALITA LA BELLLA

En Tlaxcala nos va a tocar también decidir quiénes serán nuestros diputados locales y federales, quienes nos representarán en el senado, a cada pueblo decidir el que sea mejor president@ municipal, no el que hable más bonito ni eche mejores discursos, sino el que haya demostrado que es honrado, trabajador, pensante y que le importa el pueblo ¿a cuántos hemos visto que cambian sus huaraches con suelas de llanta, por carros de lujo, viviendas de interés social por casonas de lujo en cuanto llegan al poder? En fin, ¡ni siquiera para robar son listos! Hay que ponerse muy abusados para elegir, tenemos de aquí a noviembre, no cambien sus votos por una pensión que ya es constitucional, ni por regalitos baratos adquiridos en la lagunilla… los candidatos deben pensar en convencernos con acciones y nosotros analizar sus actos, sus palabras, no sus discursos (esos se los preparan), si tienen mala fama es por algo, vividores, mujeriegos, golpeadores, ratas y analfabetos ¡para nada! Tenemos que pensar en que esos que ponemos ahí, son los que serán responsables de nuestra seguridad y la de nuestras familias…. ¡mucho ojo!.… ya nos cansamos que a los que les pagamos no hagan nada por su estado, por el país, ni por los mexicanos… en otro orden de ideas ¡vaya quemada que nos dimos –como estado- cuando aparece el titular de Protección Civil del estado con su casco con el logo de una bailarina de table dance, y para variar ¡la noticia llegó a nivel nacional!… quiero ver cuántos días más tardan en correrlo ¡¡¡Aparte de inepto imprudente!!!... y cómo le está yendo a los procuradores de justicia y policía estatal y municipal porque estamos en el vergonzoso tercer lugar de homicidios dolosos en el país upsss… hay cosas buenas que decir, pero las malas en ocasiones nos rebasan… ¿No es trabajo del Secretario de Gobierno desactivar los problemas del estado antes de que estallen? ¡Me extraña de Sergio porque es un político muy capaz, a lo mejor tiene las manos atadas! ¡Es mejor que se las suelten antes de que las cosas lleguen a mayores!… Y ¿el problema de las normalistas? Ya sé –como todos- que cada año pasa lo mismo y que en cada ocasión piden cosas difíciles de cubrir y además que traen de acompañamiento a alumnos de otros estados… Cuando se aceptan esos cargos hay que predecir los acontecimientos futuros en base al historial del pasado y sabemos que siempre llegan esas fechas. ¡Ojalá le desactiven a Lorena esas bombas de tiempo!





