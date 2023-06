Deshojando el Cempasúchil | En espera de una buena oposición

La contienda política apenas comienza ya con seis adversarios, los seis (¿siete?) de Morena, aunque hay uno que tiene escasas posibilidades, y dos que tienen muy pocas y Yeicolt Polensky –agregada de última hora- absolutamente ninguna y lo saben, sólo se postularon para que los premien con otro hueso, la pregunta es, si el “dedo mágico” desde palacio de gobierno designa, o ya tiene decidido quién será “el buen@” de los candidat@s; (¿no les parece ridículo que Mario Delgado pidiera en la asamblea de Morena un minuto de silencio por la muerte del “dedazo”¿???????) si ya lo tiene decidido, ¿qué van a hacer los demás que ya tienen seguidores y grupos, en todos o en la mayoría de los estados?

Además, todos ya iniciaron su campaña, manifestaciones y reuniones por cientos en su “agenda pública”, no es casual que Adán Augusto haya reunido a miles de personas –dice él- en un evento, en el que aprovechó para despedirse de su cargo, ante sus “seguidores”, así las cosas, la oposición no ha dado color, puede que la disculpa sea que están esperando los tiempos electorales, que son hasta noviembre, los morenistas apoyados por AMLO empezaron con muchos meses de anticipación.

Las “corcholatas”, como les dice despectivamente el presidente, fueron destapadas hace varios meses por el propio presidente, los últimos en anotarse fueron el impresentable Gerardo Fernández Noroña y el también impresentable Manuel Velasco del verde ecologista, quien cuando fue gobernador de Chiapas agarraron a su vocero llevándole miles de pesos en bolsas de papel al hermano de López Obrador -el primero se siente con derecho porque se fue al PT, para sumar el número de senadores que tendría Morena, y se lució con su ejemplar vocabulario, su descortesía, y por ser de los más soeces del congreso- el otro Velasco -agua tibia, agachón, convenenciero-, no les auguro muchos votos; -“pa’ las yeguas del corral, un potro de allá mesmo” -en fin, en una lid plena de irregularidades, actos de campaña disfrazados de legitimidad y el pilón, la Polensky cuando fue presidente de Morena dejó muchas cuentas poco transparentes…

Sólo esperamos que el candidat@ de la oposición tenga la popularidad, simpatía, la honradez y buena fama pública necesaria para ganar esa posición… en otro orden, la senadora Xóchitl Gálvez llegó en su bicicleta el lunes a las 5:50 de la mañana a tocar las puertas de palacio de Gobierno en la capital del país, con nulos resultados, no le abrieron las puertas, a pesar de que un juez había ordenado lo contrario, la excusa del presidente: no prestarle el foro a la senadora para promocionarse para Gobernadora del Distrito Federal (CDMX).





DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

¿Sabían ustedes que se generan cerca de 400 millones de toneladas de pet anuales a nivel mundial… lo bueno que ya hay industrializadoras que lo convierten en ropas y cobijas y lo reciclan para diferentes usos, lo importante es separar la “basura” para que los conductores de los camiones que la recolectan, puedan ganarse unos centavos vendiéndola, con el añadido de que evitamos agravar más la situación del planeta y los fenómenos meteorológicos, como la granizada en fecha reciente en el estado, los terribles calores en algunos estados alcanzan de 45 a 50 grados, cuando no son inundaciones e incendios.

Hasta Canadá tiene 40 incendios, 20 de ellos bajo control, y es tal la contaminación que ha enrarecido el aire hasta en dos grandes ciudades de los EE. UU., New York y Washington… ¡se nos olvida que el mundo es pequeño, único redondo y superpoblado y extra explotado… investigan viajes de Adán Augusto en aviones de la Guardia Nacional… la disputa de los cárteles por el control de las aduanas en países norte y sudamericanos es de tal magnitud que han asesinado y amenazado a los mandos operativos, responsables de controlar la entrada y salida de mercancías en Colima y Tamaulipas… la gasolina de México es la tercera más cara en América Latina… a poco más de un año de que concluya el mandato de AMLO la deuda pública supera los tres billones de pesos… ¿le pasará a Morena lo mismo que al PRD? ¿Se convertirán en tribus?





EN TLAXCALA

De aplaudir la iniciativa de una diputada local por hacer un evento en el zócalo, para poder dar a conocer la situación de 16 chiquillas que padecen de cáncer, y que no han podido ser atendidas por falta de los insumos y tratamientos necesarios, así que realizaron una pasarela de moda, pidieron a pintores locales que donaran cuadros y estos se rifaron con boletos que se vendieron por la cantidad de $50.00, nos extraña que la gobernadora que siempre ha tenido como preocupación ayudar a los desprotegidos no haga algo para favorecer a los sectores más sensibles y abandonados de la población, -por órdenes y por malas decisiones de “allá arriba”… Luego de las fuertes denuncias por todas las anomalías detectadas en el sector salud, después de una marcha multitudinaria a nivel nacional, como por arte de magia llegan insumos a las unidades de primer y segundo nivel del OPD Salud de Tlaxcala… aunque de ninguna manera se han solucionado todas las irregularidades que existen… Desde el viernes pasado luego de las manifestaciones de miles de trabajadores, por fin han llegado algunos materiales de papelería a los Hospitales Generales... Doña Lorena está haciendo buen trabajo, sólo que debe seguir vigilando y hasta cambiar a algunos funcionarios que le están haciendo quedar mal, algunos de primer nivel, creo que sería buen tiempo para hacer visitas intempestivas a las dependencias, acompañada con expertos en la materia, para que no trataran de venderle peras por manzanas, la ineficiencia de algunos es pública y notoria…





