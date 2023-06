Deshojando el Cempasúchil | En la indefensión, millones de personas con enfermedades

A López Gatell, subsecretario de Salud federal, ya le decía la gente el “doctor muerte” por su actuación durante la pandemia, que fue francamente catastrófica, quizá con eso de la “austeridad republicana” y también con su incapacidad para entender las magnitud del problema, a pesar de que supuestamente es experto en epidemiología, desde el primer momento fue la cara del sector salud, el secretario es una persona bastante añosa, a la que no le es tan fácil comunicarse -a los dos ( y a su jefe) se les culpa del desabasto de medicamentos en el sector salud.

Sin embargo, Gatell dio la cara (y nos vio la cara) con el resultado de alrededor de un millón de muertos a causa de la pandemia de Covid-19, la mayoría por falta de un acceso oportuno a las vacunas indicadas y también como consecuencia del aislamiento de los hospitales, que dejaron de atender enfermedades que, según ellos, no eran de emergencia, como diabetes, hipertensión, cáncer; asimismo, se retrasaron operaciones y tratamientos, por lo cual murió una elevada cantidad de personas, y ahora sale nuevamente Gatell a decirnos que desaparece la NOM 41, lo que implica que dejan en la indefensión a millones de personas que padecen de cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, diabetes, hipertensión, obesidad, etc., todas ellas con gran incidencia entre los mexicanos, pero más entre las mujeres, de por sí el sistema de salud está por los suelos, si a eso le agregamos la carencia de medicinas, decenas de “doctores” cubanos que desplazan a los 54 mil médicos mexicanos sin empleo, la mayoría con especialización que existen en México y, los hospitales del IMSS Bienestar, que se encuentran desastrosos, como el de Tlaxcala, algunos sin agua, otros con goteras, sin la cantidad de personal médico suficiente y bien pagado. Todo lo que nos quitan de impuestos se está yendo al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al aeropuerto Felipe Ángeles y ahora al Tren Suburbano, y qué les parece la presunta corrupción rampante presente en este régimen, en la que todos los que se han enriquecido “inexplicablemente” –bueno si es explicable, lo que no es de ninguna manera excusable- amigos y familiares de “quien les conté” y hasta las fuerzas militares están embarrados, me parece absurdo que mientras eso está sucediendo, sin ningún pudor en las mañaneras, en el discurso, AMLO sigue atacando la corrupción?????.

Todavía no han definido qué corcholata va, aunque pasadas las elecciones del Estado de México y de Coahuila, lo primero que hizo Marcelo Ebrard fue renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y auto destaparse como candidato a las elecciones presidenciales del 2024, hummm… –aunque todos tienen cosas que se han escondido bajo la alfombra- y la oposición con 15 finalistas no ha elegido a un ganador, tienen que recordar que no basta con querer, se necesita poder desarrollar una narrativa la de López es: primero los pobres y vamos a acabar con la corrupción, lo que no se ha logrado, pero sigue vendiendo en las mañaneras, refrendándolo diariamente... Por eso hay que ponerse listos para elegir a los diputados federales, porque después de que ganan ya nunca los volvemos a ver, porque están ocupados agachándose ante el poder.





DE DULCE DE CHILE Y DE MANTECA





¿Qué el presidente municipal Corichi, fue considerado el mejor alcalde de México??? habrá que revisar si no ha subido el costo del agua, prediales, actas de nacimiento y todo lo que pagamos por servicios… además ya tuvo tiempo para analizar la problemática de cerrar dos calles del zócalo los fines de semana… ¿Qué tal les fue con la granizada del fin de semana? Vaya que cayeron piedras de hielo del cielo, y ese fue un mensaje para cuidar la ecología, ya no permitir desechos industriales que van a dar al río… por cierto, un llamado a las autoridades responsables para que revisen los cauces de los ríos, yo vivo a la orilla del río de Los Negros y a pesar de las tormentas no parece crecer el nivel, me dicen que por La Magdalena Tlaltelulco, los pobladores están tapando parte del río. Dos preguntas: 1.- ¿eso es legal? Cómo están echando tierra y cascajo para rellenarlo, fastidiando más a la naturaleza (se les olvida que el agua tiene memoria y el día menos pensado va a haber una tragedia). 2.- Si de por sí tenemos pocos ríos, el que sin permiso estén rellenando parte del río de Los Negros, ¿las autoridades estatales y municipales están ciegas? ¿Y Conagua? Este crimen ecológico debe ser investigado y castigado, los resultados de esta acción a lo mejor no nos toca verlos a nosotros, pero las siguientes generaciones pagarán las consecuencias… Felicidades a la gobernadora por la inauguración de la Universidad Intercultural en Ixtenco, era necesario apoyar a esa comunidad que guarda tradiciones, lengua nativa y gastronomía única en el territorio estatal… Cambiando de tema ¿sabían ustedes que de 2019 a 2023 se incautaron seis millones 577 mil, 148 materiales bélicos, entre los que se encontraron: armas, cartuchos, granadas, y vehículos, todos procedentes de EEUU… La disputa de los cárteles por el control de las aduanas en el país, es de tal magnitud que han amenazado y asesinado a los mandos operativos responsables de controlar la entrada y salida de mercancías… ¿Sabían que en México tres millones 600 mil niños son explotados laboralmente?...





Nuestro correo: susana_fernandez2@yahoo.com.mx