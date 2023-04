Deshojando el Cempasúchil | En México se ha convertido en un delito ser migrante

Yo no me quiero imaginar, con el rumbo que lleva el país, si hubiera continuación y nos vemos en la necesidad de abandonar nuestra vida, casa, trabajo, estado y a México, para huir al país que tenga democracia y que no esté tan lejano, escogeríamos sin duda EE. UU. o Canadá.

Aunque este país es muy frío, no me imagino familias huyendo de la violencia, del crimen organizado, de la hambruna, del miedo, vender lo que se pueda, conseguir algo de dinero, para pagar “polleros” gentuza que explota a los inmigrantes, y ni siquiera cumplen su parte del trato, los dejan abandonados, hacinados, sin agua, oxigeno, a grados de calor insoportables, -como varios camiones que han encontrados abandonados, donde en su interior encuentran cadáveres de migrantes por docenas, o algunos otros donde están casi agonizantes-los que alcanzan a llegar a las puertas de su meta, después de haber pasado hambre, sed frío o calor insoportables, muchos con sus pequeños hijos a cuestas, después de haber sido vejados, violados, extorsionados, cuando llegan a las puertas de su meta, los deportan a México, porque en privado México aceptó ser tercer país, o sea que los migrantes que lleguen a estados unidos sean del país que sean, los manden a México, además con los recortes estúpidos que han hecho en la Cámara de Diputados, no hay dinero ni espacios para darles albergue comida y agua, muchos viven en condiciones inhumanas, yo no me imagino lo que vivieron en sus respectivos países, para pasar por tanta penuria y tanto sufrimiento y al final, los regresan a nuestro país, para sufrir más hambre, miseria, discriminación y además de todo lo anterior, separan a las familias y los meten en jaulas que cierran con llave, y en el último caso que nos conmocionó estaban más de 70 en una jaula, desesperados, pidiendo comida, agua, libertad. Yo me pregunto ¿cómo es que encerramos a los migrantes en jaulas con llave, si los mexicanos venimos de pueblos migrantes? En fin el número de muertos llegó a 40. La culpa la echó el presidente sobre el que, en su desesperación, prendió fuego a un colchón, pero está equivocado, murieron porque estaban enjaulados en una prisión con llave. En México se ha convertido en un delito ser migrante.

LOS NO INCULPADOS

Ahora resulta que los culpables son los guardias privados que eran los que los cuidaban- por cierto contratados al cónsul de Nicaragua, que tenía una compañía de seguridad privada, de la que decía tenía 500 y sólo contaba con cuatro, pero cobraba millonadas por su “trabajo de vigilancia” la corrupción por todo lo alto, así las cosas hay 6 detenidos, entre ellos la mujer policía que abrió la celda de las mujeres para que estas no murieran calcinadas como los hombres, - y por cierto al parecer es una de las detenidas, pero yo no veo al de migración local, ni al nacional despedidos mucho menos al Secretario de Gobernación que en última instancia es el responsable, ya que él depende esa institución; tampoco veo que el Secretario de Relaciones exteriores pague el pato por haber sido el que aceptó –bajita el agua- ser un tercer país de acogida—para los miles de migrantes que pasan por su país para llegar al norte, ya que todos buscan llegar a los EEUU, “el país de los sueños”. En fin, en México ya tampoco son bien recibidos por los habitantes, ya que cientos, miles, lo que andan por las calles mendingando un poco de dinero para comer, y aunque la ciudad de Tlaxcala tiene menor cantidad de migrantes que Apizaco, donde los del ferrocarril pusieron cientos de barreras de metal alrededor para evitar que los migrantes subieran, eso ha causado decenas de muertes y de mutilaciones, pero quienes lo dirigen no se sienten culpables, total, ellos sólo están defendiendo su inversión, -al que por cierto asaltan varias ocasiones en diferentes poblados de nuestro estado; y ahora que el padre Solalinde anunció que se va a cambiar el nombre de migración por otro, yo opino que no hay que cambiar los nombres, hay que cambiar los hombres que están a cargo. Sé que es un problema difícil que tiene seres inhumanos e incapaces al frente. ¿Será que habemos exceso de seres humanos poblando el planeta?... ¿demasiados dictadorzuelos gobernando países?

¿Demasiados gobernantes indiferentes a los problemas de su pueblo?

DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA

Por un lado estoy de acuerdo con lo que escribió mi amigo Vicente Sainz Tejero acerca de la policía, si bien es cierto que no somos un pueblo fácil, también es cierto que somos solidarios cuando ocurre algo a alguno de nuestros vecinos, el problema es cuando hay tantos, que la ira y el miedo prenden la llama y al parecer no hay ninguno que trate de aplacar a la masa, que en eso nos convertimos cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, y por eso ocurren los linchamientos, pero es por miedo, de verdad, en unidades habitacionales de cualquier tamaño, la gente pide cámara, más luces, más vigilancia, porque están ocurriendo muchos robos en todas partes del estado, se rumora que ya son varios los municipios a los que ha llegado el crimen organizado, los secuestros y el cobro de piso, lo que sugeriría es que se armara una unidad de vigilancia, y que trabajaran juntos presidente municipales con sus policías y la dirección de vigilancia del estado, estamos convencidos de que aquí estamos, no para pararnos el cuello sino para trabajar por el estado y desquitar lo que nos pagan, los que son políticos así quedarán bien, para el futuro en lugar de estarse promoviendo con cosas caras para el erario e inaceptables para la sociedad… Algunas declaraciones que ha hecho y sigue haciendo el presidente de la república relacionados con el vecino país del norte - y haciendo apología de la defensa de nuestra autonomía, para que el pueblo bueno, les agarre “odio jarocho” a los gringos... si bien es cierto que los discursos son para consumo interno, muchas de las tonterías que se dicen en México están apareciendo en primeras planas de los principales diarios de los EEUU, ¿no se dan cuenta que por lo que se dice que 20 millones de mexicanos viven en el país del norte? Y que de por si la “migra” los trae de encargo, imagínense con una política de odio de los gringos contra los mexicanos y viceversa, se les olvida que el mayor número de turistas que vienen a México es de norteamericanos. Me siento muy triste por la muerte de tres queridos amigos, especialmente Héctor Martínez a quien de verdad quería y al que extrañaré enormemente.