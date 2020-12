Deshojando el Cempasúchil | En Tlaxcala se van a poner buenas las contiendas

La situación política en Tlaxcala se va a calentar, ya que de los diversos y diversas candidatas, la selección de los partidos se llevará a cabo mediante una consulta popular, o sea -que limpia y transparente no va a ser-

La otra opción la designación de la dirigencia estatal de los partidos, o más aún -en el caso de Morena- de “más arriba”, lo único que justificaría -la esperanza de tener dedazo del jefazo- el poder llegar , siendo una desconocida en el estado y con antecedentes penales, de alguien que de repente se subió a la silla y ya quiere sentarse en la sillota del estado, sin embargo, Lorena lleva muchos años de trabajo, se la podrá criticar por haber cambiado en más de una ocasión de partido, pero nadie le puede regatear el hecho de su trabajo y entrega a los más desprotegidos a través de una fundación humanista fundada por ella, que tiene elementos cuestionables en su equipo es otra cosa, pero de que ella sabe y trabaja por su estado es incuestionable, en relación con Ana Lilia Rivera ha estado trabajando, sin hacer mucho alarde pero ha sido puntual y madura en sus participaciones, y puede ser el caballo negro de la interna de ese partido.

En cuanto a Minerva, de hecho ya es que es la candidata del PAN, sin embargo si va en coalición con el tricolor y PRD tendrá que vérselas cuando menos con Anabell y quién sabe a quién pondrá el PRD, y si es por consulta ¿???? ¿Por qué hablamos de solamente mujeres? Porque es el estado que más mujeres candidatas tiene y sería cuesta arriba e incongruente poner a un hombre. Aunque hay estados en los que ya están poniendo amparos para que quede un varón, ya que varios se sentían muy seguros, -además de que hicieron muchas promesas por apoyos$$$ que ya gastaron y porque se sentían muy seguros, aunque…tengo una duda, los estados –serán 7 u 8- en los que gobernará una fémina, ¿se elegirán por consulta, por dedazo o se hará una tómbola al estilo de la cuatro T????

El modelo para ocupar un escaño en la Cámara de Diputados: Noroña

Cuando vi las imágenes en televisión de la actitud asumida por Fernández Noroña, no lo podía creer, mientras los demás estamos un tanto precavidos y un tanto apanicados por las consecuencias de nuestros actos en el contexto de la prevención y el autocuidado sobre nuestra salud, sobre nuestra responsabilidad y temor de contagiar a otros, mientras oímos diariamente como ya pasamos del millón de contagiados y de los más 108 mil muertos, este patán -siempre lo ha sido- creería que es gracioso ir las oficinas del INE y negarse a ponerse la mascarilla porque “ yo no voy a ser amordazado”, “porque tomo mucha agua y no lo puedo hacer con cubrebocas” y “porque no puedo hablar amordazado”???? Pone de pretexto que López Gattel no le concede mayor importancia al uso de la mascarilla, - la opinión del presidente al respecto “prohibido prohibir”, él tiene libertad de ¿¿¿hacer lo que quiera???? El resultado un receso y al final de este, todos, excepto el patán y los de Morena, fueron los que quedaron en el salón y los demás se conectaron de manera virtual- y muestra una vez más por qué pedimos que quienes ocupen una curul, sepan leer y escribir, tengan educación y cultura, y este ejemplar, al igual que otros especímenes, que en esta legislatura parecieran haberse volcado para hacerla significativa –de lo que no debe ser una Cámara de Diputados, de los personajes, -patanes, cretinos y prepotentes- que jamás deberían pertenecer a la Cámara Baja, donde deben estar quienes nos representan, quienes hablen en nombre del pueblo en general, no solamente al del pueblo zafio, machista, ignorante, patán e inculto por excelencia, bravucón y peleador callejero. Sin embargo este tipo de espécimen tiene seguidores, lo que nos hace preguntarnos qué clase de pueblo somos para seguir y aún festejar y hasta emular a tipos de esta ralea.

Segundo informe oficial -8º en realidad-

López Obrador, el actual presidente de México, presentó su segundo informe oficial ante no más de 80 personas, pasó lo de costumbre, se ufanó de cosas aún no realizadas, dijo que lleva 97 compromisos cumplidos cuando en realidad ha realizado 47, otros más están a medias, en fin, el resultado palpable: más pobres, mayor desempleo, más muertos por un pésimo manejo de la pandemia, crecimiento de la inseguridad, aunque se presuma de cifras irreales en cuanto a la disminución de los delitos, lo anterior sumado a la depreciación económica y al problema desolador de las finanzas mexicanas en un futuro a corto y mediano plazo, de hecho sabemos que su gran éxito comunicacional con la población –especialmente los que reciben prebendas- son las mañaneras, el ataque frontal y poco efectivo y sin consecuencias buenas para el país- es a la corrupción, -aunque en la Cuatro T han aparecido varios corruptos, -ninguno sancionado- además de ineficientes y agachones, el problema de tanta exposición mediática es que se desgasta su discurso, y ya sus informes parecen repetición de las mañaneras, su índice aprobación a pesar de todos los errores es del 64%, aunque “él tiene otros datos” y dice que su aprobación es del 71 %, de lo que no cabe duda es que el personal estilo por él cultivado durante 18 años, es simplemente impresionante, aunque no es la misma aprobación para su gabinete y para su partido, en fin, en aproximadamente seis meses sabremos si su partido logró el número de votos con los personajes que ellos propongan, que lograrían que López siga teniendo la mayoría de la Cámara de Diputados, y si podría seguir manipulando y centralizando el poder del país, o, al fin, los partidos de oposición puedan lograr triunfos no pronosticados, y la gente de “Frenaaa”, y de “Sí por México”, se manifiesten en las urnas, no con abstención, sino votando por otro partido que no sea Morena. El futuro es incierto, ¡Veremos y diremos!...